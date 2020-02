El 99X Electric de André Lotterer en el Autódromo Hermanos Rodríguez El 99X Electric de André Lotterer en el Autódromo Hermanos Rodríguez

Con el objetivo de cumplir el plan 'Porsche Strategy 2025', el cual contempla el realineamiento para el automovilismo por parte de la compañía al desarrollar una combinación de vehículos GT y autos deportivos totalmente eléctricos, Porsche debuta en la FIA Fórmula E. Allí estuvimos para comprobar personalmente su proceso en la categoría.La prestigiosa marca alemana asume este reto en el campeonato mundial de autos eléctricos con gran seriedad y compromiso, siendo uno de los nueve equipos que participan en el campeonato, integrándose a Audi, BMW, Mercedes, DS, Mahindra, Nissan, Jaguar y Venturi.Con el slogan "starting from zero", Porsche es consciente que este periplo costará un poco al comienzo, pero será de enorme utilidad ya que la pista es el mejor laboratorio de pruebas de los nuevos desarrollos y a corto plazo se trasladará a los vehículos de calle.", declaró Pascal Zurlinden, director de competición para los vehículos oficiales Porsche, en diálogo con medios especializados de Latinoamérica en el pasado E-Prix de Ciudad de México y en el que F1Latam.com estuvo presente gracias a una invitación de Autoélite (representante exclusivo de Porsche para Colombia) y Porsche Latinoamérica.", comentó el directivo francés, quien está vinculado a Porsche desde 2014.También para la marca esta participación representa un hito muy importante en su historia, ya que desde hace 30 años estaba ausente en carreras de monoplazas. La última incursión fue en la Indy. El ADN de Porsche es la competición y porque esa razón quiere aprovechar esta aventura en la FIA Fórmula E, la categoría que más se perfila a sus planes futuristas.En línea con esta tecnología, la marca alemana develó en Latinoamérica el nuevo Taycan, su primer auto 100% eléctrico de producción. Es la apuesta de los de Stuttgart para poner su sello en la movilidad sostenible, sin dejar de lado el performance y la exclusividad. En este vehículo se ha plasmado el conocimiento y el desarrollo de Porsche y la Fórmula E lo seguirá optimizando.Retornando a la FIA Fórmula E, Porsche anunció su proyecto en abril de 2018, luego en octubre del mismo año iniciaron las pruebas en fábrica, en agosto de 2019 se presentó el nuevo 99X Electric y su debut oficial se dio el 22 de noviembre durante el E-Prix de Diriyah en Arabia Saudita. Antes de esto, el auto tuvo más de 5000 km de pruebas de pista para garantizar su fiabilidad.En cuanto a su nómina de pilotos, los titulares son el alemán André Lotterer y el suizo Neel Jani. Como piloto de reserva y desarrollo están la suiza Simona de Silvestro y el alemán Thomas Preining.La temporada 2019/2020 de la FIA Fórmula E sin duda es un período de lecciones y aprendizajes para el joven equipo Porsche en esta categoría. Sin embargo eso no indica que no puedan por luchar por podios y victorias. Tiene el conocimiento, personal y presupuesto para ponerse a la par y superar a sus nuevos rivales.Finalmente para vivir la experiencia completa, los periodistas invitados al evento tuvimos la gran oportunidad de entrar al garaje del equipo. Allí seguimos muy de cerca las operaciones, el procesamiento de datos y el alistamiento de los autos. Esto último generó una gran atención, teniendo en cuenta los protocolos que se deben seguir para tratar una auto eléctrico.El E-Prix de la Ciudad de México prometía ser una gran válida para Porsche Formula E Team. La pole position obtenida por el alemán André Lotterer magnificó la posibilidad de llevarse el mejor resultado de la temporada en territorio azteca, pero desafortunadamente para la marca germana no fue así.El inicio de la carrera condenó las aspiraciones del equipo, ya que la partida de Lotterer no fue ideal. Al llegar a la curva 1 tuvo un contacto que le hizo perder tres posiciones con Mitch Evans en la primera curva. Esto fue en detrimento del rendimiento del 99X en pista, empeorando vuelta tras vuelta. Para completar una lona de las vallas publicitarias se enredó en la llanta trasera derecha y hasta allí llego la carrera de André.", expresó Lotterer. "", dijo el piloto alemán.En cuanto al piloto suizo Neel Jani, su carrera con Porsche tampoco fue la mejor. Inició en el decimosexto puesto y terminó en el mismo lugar. Sobre su participación en este E-Prix, declaró: "".Entretanto Amiel Lindesay, jefe de operaciones de Porsche para Fórmula E, expresó: "".El ganador de la ganador de la carrera fue el neozelandés Mitch Evans de Jaguar Racing. El podio fue completado por el portugués Antonio Félix da Costa de Techeetah y por el suizo Sébastien Buemi de Nissan e.dams.El próximo reto del Porsche Fórmula E Team será en Marruecos, la única válida del campeonato en el continente africano. El E-Prix de Marrakesh se disputará el 29 de febrero.