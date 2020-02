Pos. Piloto Nac. Equipo/Auto Compuesto Tiempo Vueltas 1 L. Hamilton GBR Mercedes/F1 W11 C2 1:16.976 94 2 V. Bottas FIN Mercedes/F1 W11 C3 1:17.313 79 3 S. Pérez MEX Racing Point/RP20 C3 1:17.375 58 4 M. Verstappen HOL Red Bull/RB16 C3 1:17.516 168 5 D. Kvyat RUS AlphaTauri/AT01 C3 1:17.698 116 6 C. Sainz ESP McLaren/MCL35 C3 1:17.842 161 7 D. Ricciardo AUS Renault/R.S.20 C2 1:17.873 56 8 E. Ocon FRA Renault/R.S.20 C3 1:18.004 62 9 G. Russell GBR Williams/FW43 C3 1:18.168 73 10 L. Stroll CAN Racing Point/RP20 C2 1:18.282 52 11 C. Leclerc MON Ferrari/SF1000 C3 1:18.289 132 12 N. Latifi CAN Williams/FW43 C3 1:18.382 63 13 R. Kubica POL Alfa Romeo/C39 C3 1:18.386 59 14 K. Magnussen DIN Haas/VF-20 C3 1:18.466 106 15 A. Giovinazzi ITA Alfa Romeo/C39 C3 1:20.096 79

La pretemporada 2020 del Campeonato Mundial de Fórmula 1 inició oficialmente esta mañana en el Circuit de Barcelona-Catalunya y el resultado no ha sido muy diferente al del cierre del año pasado. El británico Lewis Hamilton y el finlandés Valtteri Bottas han comandado los tiempos.La diferencia es que en los entrenamientos de los últimos años no mostraron todo su potencial, mientras que hoy parece que han salido con todo lo que tienen. Hoy, sin embargo, Lewis Hamilton y Valtteri Bottas han monopolizado las primeras posiciones de la tabla de tiempos.El más aventajado ha sido el británico, con su 1:16.976 marcado con el neumático duro. Hamilton ha sido el único piloto de la jornada en bajar del 1:17. Con el compuesto medio, su compañero Bottas, parando el cronómetro en 1:17.313. Entre ambos suman 173 vueltas para Mercedes.El día, en general, ha sido de alta intensidad. Hasta 15 pilotos distintos han rodado por el trazado barcelonés, dado que algunas escuderías han decidido tener alineaciones distintas entre la mañana y la tarde. Este ha sido el caso de Mercedes, pero también de Renault (Ocon y Ricciardo), Racing Point (Pérez y Stroll), Alfa Romeo Racing (Kubica y Giovinazzi) y Williams (Russell y Latifi). Además de la intensidad, el primer día de ensayos hibernales también ha resultado de mucho provecho. No se ha registrado ninguna bandera roja, así como los monoplazas tampoco han presentado ningún problema mecánico evidente.El tercer clasificado ha sido Sergio Pérez, muy cerca del tiempos de Bottas, a tan solo 62 milésimas. Precisamente su auto ha estado en la boca de muchos, por su aparente similitud con el Mercedes del 2019, el W10. Tras el mexicano se encuentra Max Verstappen (Red Bull), el más activo del primer día con un total de 168 vueltas. El holandés sí que ha provocado algún que otro sobresalto con sus dos trompos.Siguiendo con la tabla de tiempos se encuentra en cuarta posición Daniil Kvyat. El de AlphaTauri ha comandado el AT01 durante todo el día, algo que también ha hecho Carlos Sainz con su McLaren, que le sigue en la clasificación con su tiempo de 1:17.842. Muy buenas sensaciones para Sainz, que se ha mostrado satisfecho y que ha sumado 161 vueltas. Es, sin lugar a dudas, un inicio de año distinto para los de Woking, que están acostumbrados a los contratiempos y la falta de fiabilidad durante la pretemporada.Se podría decir que, si Mercedes no ha escondido sus cartas, Ferrari sí que lo ha hecho. Los de Maranello ya habían anunciado que no querían protagonismo para no caer en la euforia de años anteriores. Charles Leclerc ha completado 132 vueltas y ha finalizado onceavo. El monegasco ha sustituido al piloto anunciado para pilotar hoy, Sebastian Vettel, que se encontraba indispuesto.Especialmente sorprendente ha resultado la actuación de Williams. George Russell ha visto la bandera de cuadros en la novena posición, mientras que Nicholas Latifi lo ha hecho en la decimosegunda, con un ritmo similar al de sus rivales. Esto contrasta notablemente con el inicio que la escudería tuvo hace justo un año, cuando ni siquiera llegó a tiempo para rodar con sus monoplazas desde el primer día.Por primera vez, los tests de F1 se presentan como un evento oficial de la máxima categoría, dado que hasta ahora era fruto de la gestión particular de los equipos. Esto ha llevado a que los organizadores introduzcan y prueben novedades tales como ruedas de prensa entre la sesión matinal y la vespertina.Estos fueron los registros de la sesión: