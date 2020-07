Cómodo triunfo de Lewis Hamilton en Spielberg. Ferrari, un desastre - Reporte Carrera - GP de Estiria

Posiciones Finales del Gran Premio de Estiria 2020

Pos Piloto Escudería País Gap Puntos V. Rápida Total 1. Lewis Hamilton Mercedes 1:22.50.683 25 - 25 2. Valtteri Bottas Mercedes + 13.1 18 - 18 3. Max Verstappen Red Bull + 33.6 15 - 15 4. Alexander Albon Red Bull + 44.4 12 - 12 5. Lando Norris McLaren + 61.4 10 - 10 6. Sergio Pérez Racing Point + 62.3 8 - 8 7. Lance Stroll Racing Point + 62.4 6 - 6 8. Daniel Ricciardo Renault + 62.5 4 - 4 9. Carlos Sainz McLaren + 1 vuelta 2 1 3 10. Daniil Kvyat AlphaTauri + 1 vuelta 1 - 1 Pilotos sin puntos: 11. Kimi Räikkönen Alfa Romeo + 1 vuelta 12. Kevin Magnussen Haas + 1 vuelta 13. Romain Grosjean Haas + 1 vuelta 14. Antonio Giovinazzi Alfa Romeo + 1 vuelta 15. Pierre Gasly AlphaTauri + 1 vuelta 16. George Russell Williams + 2 vueltas 17. Nicholas Latifi Williams + 2 vueltas No terminaron: Esteban Ocon Renault - Charles Leclerc Ferrari - Sebastian Vettel Ferrari -

El piloto británico Lewis Hamilton logró esta tarde la victoria sin mayores sobresaltos en el Red Bull Ring, sede del Gran Premio de Estiria. El podio lo completaron su compañero Valtteri Bottas y el holandés Max Verstappen. Ferrari no levanta cabeza. Sus pilotos no pasaron de la primera vuelta.Luego de competir hace una semana en este mismo escenario, la expectativa era bastante grande respecto a lo que podía suceder. De nuevo fue una buena carrera, aunque en esta ocasión las dos primeras posiciones fueron para los pilotos de Mercedes sin mayores dificultades, cambiando poco el panorama respecto a los últimos años.La primera vuelta fue un caos para Ferrari. Al llegar a la curva tres, el monegasco Charles Leclerc frenó tarde e impactó a su compañero de equipo Sebastian Vettel, ahondando esta forma la crisis del equipo italiano. No tienen un auto competitivo y ahora sus pilotos se auto eliminan en pista. Desastroso.Lewis Hamilton impuso el ritmo desde el comienzo y en ningún momento estuvo en riesgo su primera posición. De hecho quien lo seguía en buena parte de la carrera era Max Verstappen, pero Valtteri Bottas con un aumento superior lo adelantó en las últimas vueltas para así lograr el doblete para Mercedes AMG y de paso ratificarlo en el campeonato de constructores. El finlandés sigue al comando del campeonato de pilotos.Buena presentación de la escudería Red Bull con Max Verstappen y Alexander Albon, finalizando en la tercera y cuarta posición. Este resultado es el contraste de lo sucedido la semana anterior, en la que el equipo de casa tuvo un doble retiro por problemas eléctricos en la unidad de potencia Honda.El quinto lugar quedó en manos del joven británico Lando Norris quien de nuevo tiene una brillante presentación, especialmente en la parte final de la carrera. Asesorado por su equipo y presionando al máximo, se deshizo de los dos Racing Point y sumó diez valiosos puntos que lo ubican tercero en el campeonato. Entretanto su compañero Carlos Sainz, quien inició tercero, tuvo una carrera de más a menos y finalizó en el noveno puesto. McLaren continúa segundo por detrás de Mercedes en constructores.Muy buena recuperación tuvieron los pilotos de la escudería Racing Point, tras una clasificación en lluvia decepcionante. El mexicano Sergio Pérez fue elegido el piloto del día por los aficionados. Checo fue ascendiendo desde el decimoséptimo lugar hasta llegar al quinto con un auto extremadamente rápido. En la última vuelta intentó superar Alexander Albon por el cuarto puesto, pero se tocaron y esto afectó su alerón delantero. A dos curvas del final, con el auto herido, perdió la posición con Lando Norris. Entretanto Lance Stroll terminó séptimo.El piloto australiano Daniel Ricciardo sumó sus primeros puntos de la temporada al finalizar en la octava posición, teniendo un intenso duelo con Lance Stroll en la última parte de la carrera. Su compañero de equipo Esteban Ocon tuvo que retirarse por problemas en el auto.En AlphaTauri esta vez fue Daniil Kvyat quien terminó en el top 10, sumando así el ruso su primer punto del año. Su compañero de equipo, el francés Pierre Gasly, fue descendiendo progresivamente en el orden hasta terminar en el decimoquinto puesto.Buenos duelos en pista tuvo Kimi Räikkönen, especialmente con los Haas de Kevin Magnussen y Romain Grosjean, pero sin ninguna recompensa al igual que su compañero de equipo Antonio Giovinazzi. Estos pilotos terminaron del undécimo al decimocuarto lugar respectivamente.Finalmente los dos últimos puestos en carrera fueron para los Williams de George Russell y Nicholas Latifi. Su auto no tuvo el mejor ritmo y perdieron dos vueltas respecto al líder.En esta ocasión la fiabilidad de los autos fue bastante alta respecto a los nueve retiros de la competencia anterior. En la carrera no se presentaron incidentes, salvo el choque de los Ferrari que generó un corto ingreso del Safety Car.Con los resultados finales de este GP de Austria, Valtteri Bottas lidera el campeonato de pilotos con 43 puntos, segundo Lewis Hamilton (37), tercero Lando Norris (26), cuarto Charles Leclerc (18), quinto Sergio Pérez (16), sexto Max Verstappen (15), séptimo Carlos Sainz (13), octavo Alexander Albon (12), noveno Pierre Gasly (6) y décimo Lance Stroll (6).En el campeonato de constructores, Mercedes está al comando con 80 puntos, segundo McLaren (39), tercero Red Bull (27), cuarto Racing Point (22), quinto Ferrari (19), sexto Renault (8), séptimo AlphaTauri (7), octavo Alfa Romeo (2), noveno Williams (0) y último Haas (0).La tercera válida del Campeonato Mundial de Fórmula 1 se realizará la próxima semana, del 17 al 19 julio, en el Circuito de Hungaroring sede del Gran Premio de Hungría.A continuación el vuelta a vuelta del GP de Estiria:Todos los pilotos inician sin inconvenientes.Se apagan los semáforos. ¡Inicia la carrera! Buena partida de Hamilton, mantiene el P1. Sainz ataca a Verstappen. Bottas presiona a Carlos. Toque entre los Ferrari. Leclerc le pega a Vettel. Los dos en pits. Desastre.Safety Car. Retiro para Vettel. Increíble lo que pasa en Ferrari. Papelón. Desastre. El auto de Leclerc se monta sobre el de VettelBajo investigación el incidente entre Leclerc y Vettel.Se reanuda la carrera. Bottas presiona a Sainz por el P3. Hamilton se aleja de Verstappen. Salida de pista de Russell.Leclerc en pits. El auto no anda bien con el fondo plano. Es retiro para Charles. Increíble lo mal que está Ferrari.Hamilton a 1.6s de Verstappen. Bottas pasa a Sainz en la curva 4. Duelo entre los Renault. Ricciardo presiona a Ocon por el P6.Pérez recuperando terreno. Está P11. Inició P17. Buen ritmo del Racing Point.Albon pasa a Sainz. Tras el español están Ocon, Ricciardo, Gasly, Stroll, Norris y Pérez.Hamilton se aleja de Verstappen a 2.7s.El ritmo de Sainz en 1:10. Se aleja de los punteros. Marcha en P5.Pérez sigue presionando a Norris por el P10. Bastante complicado pasar en el Red Bull Ring.Verstappen iguala los tiempos de Hamilton. Mantiene la diferencia en 2.5s.Bottas con la vuelta rápida, intentado acercarse a Verstappen. Gap de 3.7s.Hamilton aprieta el ritmo y se aleja de 2.9s de Verstappen. Pérez pasa a Norris en la curva 4. Checo entra en los puntos de momento.Hamilton sigue ampliando la diferencia. Ya son 3.3s sobre Verstappen. Sainz se estabiliza en P5, controlando a los Renault de Ocon y Ricciardo.Stroll buscando el P8 de Gasly. No se la hace fácil el piloto francés de AlphaTauri al canadiense de Racing Point.Fuerte duelo entre los Renault. Con todo Ricciardo sobre Ocon. Stroll pasa a Gasly. Pérez ahora conectado al francés de AlphaTauri.Pérez toma el P9 de Gasly. Ahora el objetivo de Checo es su compañero de equipo, Stroll. Gap de 1.5s.Hamilton con vuelta rápida. Gap de 4.3 sobre Verstappen. Entretanto Bottas a 2.8s del holandés. Ricciardo pasa a Ocon y es P6.Ritmo calcado de los Racing Point. Gap de 1.8s entre Stroll y Pérez.Norris pasa a Gasly. Es P10 el británico de McLaren. Grosjean se pasa en la frenada de la curva 3.Ocon con mejor ritmo que Ricciardo. Gap de 0.5s.Hamilton sigue alejándose de Verstappen. Aumenta el gap a 5.7s.Bottas a 1.8s de Verstappen. En peligro el P2 de Max.Verstappen en pits. Sale con medios.Ocon en boxes. Retiro para el francés. Parece tener problemas en los frenos. El gap de Hamilton a Bottas es de 8.3s.Verstappen comienza a imponer un buen ritmo. Es 0.5s más rápido que Bottas.Hamilton en pits. Salen con medios el británico. Bottas mejora el ritmo, liderando provisionalmente la carrera. Verstappen a 4.8s de Lewis.Hamilton marca la vuelta más rápida. Fue 0.7s más rápido que Bottas. Verstappen gira 0.5s más veloz que Valtteri. Está perdiendo tiempo el líder del campeonato.Ricciardo se acerca a Sainz por el P5. Gap de 0.9s.Pérez ya está conectado a su compañero Stroll. El canadiense está en el P7.Verstappen hace todo lo posible para no perderle la huella a Hamilton. Gap de 5.3s.Pits para Sainz. Problemas en la detención. Se demoran colocando el neumático trasero izquierdo.Stroll en pits. Sube Pérez el P6.Bottas en boxes. Sale con medios el piloto de Mercedes.Albon en pits. Hamilton a 4.9s de Verstappen. No se amplía la diferencia entre los líderes.Stroll sobre Giovinazzi. Sube al P8.Ricciardo en pits. Cambia medios por blandos. Bottas con un neumáticos más nuevos, comienza a descontarle a Verstappen. Gap de 8.1s.Pérez en pits. Sainz lo pasa y complica al mexicano. Checo se recupera en la curva 6 y se lo quita de encima. Clave este momento para que el de Racing Point pueda obtener un buen resultado.Norris en pits. Bottas se sigue acercando a Verstappen a 6.8s. Pérez a 1.5s de Stroll. El canadiense en el P6.Verstappen marca su mejor vuelta. Se coloca a 4.7s de Hamilton.Pérez con todo sobre Stroll. Gap de 1.0s.Stroll se acerca a Ricciardo por el P5. El australiano está a 1.4s del canadiense.Verstappen se aleja de Bottas a 7.1s.Verstappen a 5s de Hamilton. Fue 0.3s más veloz que Hamilton en esta vuelta.Gran duelo entre los Racing Point. Pérez pasa a su compañero de equipo. El mexicano sube al P6. El RP20 tiene un gran potencial. Checo a 1.2s de Ricciardo.Stroll se aleja de Pérez. Pierde contacto el canadiense. Está a 1.5s. Checo entretanto más cerca de Ricciardo. Gap de 0.6s.Gran adelantamiento de Räikkönen sobre Magnussen en la curva 8.Sergio Pérez toma el P5 de Daniel Ricciardo. Muy bien el mexicano, excelente carrera y recuperación.Stroll tiene en la mira a Ricciardo. Entretanto Pérez volando hace todo lo posible para acercarse a Albon. Está a 3.9s. Marca la vuelta rápida el mexicano. Fue 1s más veloz que Alex.Pérez muy rápido. Fue 0.4s más veloz que Hamilton en esta vuelta. Un misil el Racing Point RP20 de Checo.Pérez está en vueltas de clasificación. Ahora el gap con Albon es de 2.5s por el P4.Stroll sigue atrás de Ricciardo. Es la diferencia con Pérez. Checo pasó a Sainz y Ricciardo de inmediato, para poder tener el mejor resultado posible y no complicarse.Pérez sigue volando. A 1.6s de Albon y marcando la vuelta más rápida.Pérez a 0.9s de Albon.Pérez con tráfico con Latifi. Lo supera. A 0.5s tiene a Albon.Hamilton a 7.4s de Verstappen. Cae el ritmo de Max. Bottas se acerca a 5.4s.Albon y Pérez con tráfico. Ya tiene en la mira Checo a Alex. Gap de 0.8s.Albon registra su mejor vuelta, intentando alejarse de Pérez. Gap de 0.7s.Duelo entre los McLaren. Carlos Sainz P8 y Lando Norris P9. No fue el ritmo esperado del MCL35.Albon se mantiene por delante de Pérez. Gap de 1.0s. Sainz deja pasar a Norris, quien tiene un mejor ritmo.Pérez marca la vuelta más rápida. Ahora a 0.7s de Albon. Está esperando Checo el momento para atacar al piloto de Red Bull.Bottas a 1.6s de Verstappen. Lo tiene en la mira a Max, quien marcha en el P2.Hamilton a 10.6s de Verstappen.Norris con la vuelta más rápida. Va con todo para alcanzar a Stroll.Bottas pasa a Verstappen con DRS, pero luego Max saca las uñas y la recupera. Con un auto inferior muestra su arrojo.Bottas toma el P2 de Verstappen y se protege en la curva 4.Sainz en pits. Buscará la vuelta rápida. Entretanto Hamilton con el mejor giro.Verstappen en pits. Sale en el P3 pero tiene tráfico. Busca la vuelta más rápida. La registra Sainz.Pérez se toca con Albon en la curva 4. Pérez con problemas en su alerón delantero. Pierde ritmo el mexicano.Última vuelta: Gran duelo entre Norris, Stroll y Ricciardo. Lando pasa a Pérez quien tenía problemas en su alerón delantero.Lewis Hamilton (Mercedes) logró la victoria en el GP de Estiria. 2º Valtteri Bottas (Mercedes) , 3º Max Verstappen (Red Bull), 4º Alexander Albon (Red Bull), 5º Lando Norris (McLaren), 6º Sergio Pérez (Racing Point), 7º Lance Stroll (Racing Point), 8º Daniel Ricciardo (Renault), 9º Carlos Sainz (McLaren), 10º Daniil Kvyat (AlphaTauri).Carlos Sainz registró la vuelta más rápida con 1:05:619 en el giro 68 y se lleva un punto adicional de acuerdo al cambio en las regulaciones deportivas para esta temporada.