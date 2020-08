Lewis Hamilton se impone sin problemas en Spa-Francorchamps - Reporte Carrera - GP de Bélgica

Posiciones Finales del Gran Premio de Bélgica 2020

Pos Piloto Escudería País Gap Puntos V. Rápida Total 1. Lewis Hamilton Mercedes 1:24.08.761 25 - 25 2. Valtteri Bottas Mercedes +8.448 18 - 18 3. Max Verstappen Red Bull +15.455 15 - 15 4. Daniel Ricciardo Renault +18.877 12 1 13 5. Esteban Ocon Renault +40.650 10 - 10 6. Alexander Albon Red Bull +42.712 8 - 8 7. Lando Norris McLaren +43.774 6 - 6 8 Pierre Gasly AlphaTauri +47.371 4 - 4 9. Lance Stroll Racing Point +52.603 2 - 2 10. Sergio Pérez Racing Point + 53.179 1 - 1 Pilotos sin puntos: 11. Daniil Kvyat AlphaTauri +70.200 12. Kimi Räikkönen Alfa Romeo +71.504 13. Sebastian Vettel Ferrari +72.894 14. Charles Leclerc Ferrari +74.920 15. Romain Grosjean Haas +76.793 16. Nicholas Latifi Williams +77.795 17. Kevin Magnussen Haas +85.540 No terminó: - Antonio Giovinazzi Alfa Romeo - - George Russell Williams - No inició: - Carlos Sainz McLaren -

Sin mayores sobresaltos el piloto británico Lewis Hamilton logró la victoria en el GP de Bélgica. El finlandés Valtteri Bottas consiguió el resultado perfecto para Mercedes al terminar en la segunda posición. El podio lo completó el holandés Max Verstappen de Red Bull.El pronóstico del clima indicaba que hoy llovería y en gran proporción, pero nada de eso ocurrió. La ubicación del Circuito de Spa-Francorchamps, en medio de las Ardenas, hace que sea muy complicado predecir qué condición tendrá la carrera. Pues bien, hoy todo se desarrolló con pista seca.Iniciando con el compuesto medio, Lewis Hamilton, Valtteri Bottas y Max Verstappen tuvieron prácticamente la misma carrera, sólo que el británico contó con un mejor ritmo en su Mercedes W11. La partida fue limpia y desde allí se comenzaron a manejar las diferencias por parte de los líderes.Una colisión en la vuelta 10 por parte de Antonio Giovinazzi y George Russell, quienes afortunadamente salieron de sus autos por sus propios medios, generó el ingreso del Safety Car a la pista y por ende los ingresos masivos a los pits. Allí Hamilton, Bottas y Verstappen optaron por el compuesto duro, con el cual rodaron hasta el final de la carrera.En las últimas vueltas tuvieron que cuidarlos un poco, debido a la alta exigencia y a su rodaje durante tres cuartas partes de la carrera.De esta forma Lewis Hamilton obtuvo su victoria número 89 en la Fórmula 1, quedando a tan sólo dos triunfos del récord absoluto que actualmente ostenta Michael Schumacher. Tras él terminó su compañero de equipo Valtteri Bottas, mientras que Max Verstappen fue tercero, completando de esta forma su sexto podio consecutivo en la temporada.El cuarto lugar fue para el piloto australiano Daniel Ricciardo, quien tuvo una carrera sólida y además en el último giro logró la mejor vuelta, arrebatándole a Lewis Hamilton un nuevo Grand Chelem, puesto que el piloto británico había obtenido la pole position, había liderado todas las vueltas y tenía en su haber el giro más rápido. Adicionalmente Renault completó un excelente resultado, gracias al quinto lugar del francés Esteban Ocon.En el sexto lugar terminó el piloto tailandés Alexander Albon, en una competencia difícil e intensa. Sin embargo aún no está al mismo nivel de su compañero de equipo, Max Verstappen.Lando Norris de McLaren terminó en el séptimo lugar y tuvo toda la responsabilidad de su equipo en esta carrera, ya que su compañero de equipo, el español Carlos Sainz no pudo iniciar la competencia luego que en el auto se hallara un problema con el exhosto antes de comenzar la competencia. Los seis puntos sumados le permiten al equipo de Woking subir al tercer lugar del campeonato de constructores.Buena carrera tuvo el piloto francés Pierre Gasly siendo el único que inició la carrera con el compuesto duro. Posteriormente no se detuvo en pits durante la colisión de Giovinazzi y Russell. En la vuelta 26 salió con un compuesto medio nuevo y allí comenzó a atacar nuevamente, recuperando posiciones y finalizando en el octavo lugar. Su compañero de equipo Daniil Kvyat quedó muy cerca de sumar, pero se fue con las manos vacías.Los pilotos de Racing Point, Lance Stroll y Sergio Pérez, no lograron el resultado esperado en Spa-Francorchamps. El canadiense terminó en el noveno lugar, mientras que el mexicano cerró el top 10. Fueron tan sólo tres puntos de un fin de semana que prometía bastante. Con Checo la estrategia fue errónea, ya que no entro a boxes cuando todos los que hicieron para el cambio de compuesto y luego lo hizo en la vuelta 18, saliendo en el último lugar. Posteriormente fue recuperando, pero claramente no es la posición final deseada teniendo en cuenta el potencial del auto.El piloto finlandés Kimi Räikkönen terminó decimosegundo, consiguiendo esta forma su segundo mejor resultado de la temporada. Como dato curioso, fue el mejor ubicado entre los pilotos que utilizan en su auto unidad de potencia Ferrari.Hablando de la escudería de Maranello, sin duda este fue un día negro teniendo en cuenta la tradición y el prestigio que representa este equipo para la Fórmula 1. Sebastian Vettel y Charles Leclerc terminaron en la decimotercera y decimocuarta posición respectivamente. El fin de semana no fue bueno y este resultado lo evidencia. En un punto de la carrera, Charles Leclerc por poco impacta a su compañero de equipo alemán. De haber ocurrido, sería caer mucho más bajo.Los pilotos de Haas, Romain Grosjean y Kevin Magnussen terminaron en la decimoquinta y decimoséptima posición, mientras que Nicholas Latifi de Williams quedó en medio.Con los resultados finales de este GP de Bélgica, Lewis Hamilton lidera el campeonato de pilotos con 157 puntos, segundo Max Verstappen (110), tercero Valtteri Bottas (107), cuarto Alexander Albon (48), quinto Charles Leclerc (45), sexto Lando Norris (45), séptimo Lance Stroll (42), octavo Daniel Ricciardo (33), noveno Sergio Pérez (33) y décimo Esteban Ocon (26).En el campeonato de constructores, Mercedes está al comando con 264 puntos, segundo Red Bull (158), tercero McLaren (68), cuarto Racing Point (66), quinto Ferrari (61), sexto Renault (59), séptimo AlphaTauri (20), octavo Alfa Romeo (2), noveno Haas (1) y último Williams (0).La octava válida del Campeonato Mundial de Fórmula 1 se realizará del 4 al 6 de septiembre en el Circuito de Monza, sede del Gran Premio de Italia.A continuación el vuelta a vuelta del GP de Bélgica:Carlos Sainz no iniciará la carrera debido a un problema en el exhosto del McLaren MCL35. El resto de pilotos inician sin inconvenientes.¡Inicia la carrera! Hamilton se mantiene P1. Ricciardo ataca a Verstappen por el P3. Partida limpia. Ocon se conecta a Daniel. Leclerc asciende al P9. Gran comienzoV2/44: Hamilton se aleja de Bottas a 1.5s No le permite activar DRS. Pérez bajo presión de Gasly y Norris. No es un buen comienzo para el mexicano. Pierre toma el P9. Entretanto Stroll es P7.Vettel en el P13 presionando a Kvyat pero presionado por Giovinazzi. Verstappen a 1.7s de Bottas en el P3.Gasly sigue ascendiendo. Gira con el compuesto duro y lleva un buen ritmo. Se ve una carrera favorable para él. Pasa a Leclerc. Ahora Pérez pasa a Charles. Cae a P10. Bottas se acerca a Hamilton.Buen ritmo con duros lleva Gasly. Ahora presiona a Stroll por el P7. Hamilton reacciona y le saca 0.6s a Bottas en el S2. Ahora el gap sube a 1.6s.El Ferrari de Leclerc sufre en las rectas. Norris lo pasa y cae a P11. Vettel está P13. Lamentable lo del equipo de Maranello. Bottas pregunta si puede presionar. Ya se pueden imaginar la respuesta de Mercedes...Kvyat ahora toma el lugar de Leclerc, pasándolo también en la recta Kemmel. Vettel ahora se acerca a su compañero de equipo en Ferrari. Gap entre Hamilton y Bottas de 1.7s.Gasly muy cerca de Stroll por el P7. Entretanto Pérez comienza a acercarse progresivamente. Está a 1.1s. Verstappen en P3 a 3.4s de Bottas.Hamilton a 1.6s de Bottas y a 5.7s de Verstappen. Ricciardo se mantiene en el P4 a 13s de Lewis y Ocon P5 a 15.7s. Bien por Renault.Fuerte colisión de Giovinazzi y Russell. Afortunadamente los dos salen de sus autos sin problemas.Entran a pits Räikkönen, Leclerc, Grosjean, Magnussen, Latifi.Entran Hamilton, Bottas, Ricciardo, Ocon, Stroll y los pilotos restantes, menos Gasly y Pérez.El Safety Car controlando el ritmo. Entretanto siguen las labores de limpieza de la pista y remoción de los autos de Giovinazzi y Russell. La llanta que se desprendió del auto de Antonio impacta al de George.Así están las posiciones provisionales: 1HAM 2BOT 3VER 4GAS 5PER 6RIC 7ALB 8OCO 9STR 10NOR 11KVY 12VET 13RAI 14LEC 15GRO 16MAG 17LAT.Se reanuda la carrera. Hamilton adelante. Pérez se conecta a Gasly. Albon presiona a Ricciardo por el P6.Hamilton dice que el auto está perdiendo potencia. Gap con Bottas de 1.1s. Räikkönen pasa a Vettel y toma el P12.Bottas se acerca a Hamilton. Gap de 1.0s. Ricciardo pasa a Pérez y toma el P5. El mexicano con blandos todavía. El top 5 está con duros. Gasly en P4 con el mismo compuesto con el que inició la carrera. Albon sobre Pérez en la chicana.Hamilton estira la diferencia sobre Bottas a 1.8s. Entretanto Verstappen se acerca a Valtteri. Gap de 1.3s. Pérez en pits.Ligero toque entre Leclerc y Vettel en Les Combes por el P12. No paso nada pero estuvieron a punto de caer aún más bajo.Hamilton a 2.5s de Bottas y aumentando. Ricciardo presiona a Gasly por el P4. Pérez en el P17, último lugar. Pésima estrategia de Racing Point.Ricciardo pasa a Gasly y es P4. Ahora Albon se conecta a Pierre.Mitad de carrera. Verstappen intenta no perder contacto con Bottas. Gap de 1.4s. Entretanto Hamilton cómodo a 3s de Valtteri. Albon sigue presionando a Gasly por el P5.Räikkönen es el mejor ubicado con unidad de potencia Ferrari. Presiona a Kvyat por el P10. Gap de 0.8s.Albon toma el P5 de Gasly. Alex está a 18s de su compañero Max Verstappen, quien marcha en el P3.Verstappen se acerca a Bottas. Entretanto Hamilton marca la vuelta más rápida. Leclerc en pits. Detención malísima de Ferrari. 5s.Duelo entre franceses. Ocon pasa a Gasly por el P6. Bottas se aleja de Verstappen a 1.8s.Gasly en pits. Sale con medios y cae hasta el P16. Pérez sigue ascendiendo. Está P12 a 1.9s de Vettel.Räikkönen sigue cerca de Kvyat por el P10. Kimi reportó hace un par de vueltas que tenía agua en su pie derecho.Pérez pasa a Vettel al final de la recta Kemmel y asciende al P11. Ahora Checo tiene en la mira a Räikkönen a 2.2s.Gasly pasa a Grosjean y es P13. Hamilton a 4.1s de Bottas. Entretanto Verstappen a 3.5s de Valtteri.Gasly sigue apretando el ritmo y acercándose a Vettel. Gap de 1s.Vettel pierde elP12 con Gasly y luego bloquea al final de la recta Kemmel. Se sale de la pista el alemán.Pérez toma el P10 de Räikkönen y entra en la zona de puntos.Ahora Gasly pasa a Räikkönen y es P11. El francés lleva un buen ritmo con el compuesto medio. Va por Pérez.Verstappen reporta vibraciones en el auto y le pide al equipo que esté atento a esto. Entretanto Bottas indica que se le está durmiendo el pie izquierdo.Hamilton a 5.2s de Bottas.Hamilton bloquea y no puede tomar la última chicana.Gasly se va acercando progresivamente a Pérez. Gap de 1.4s por el P9.Ocon a 0.7s de Albon por el P5.Bottas también se pasa en la chicana. Gasly toma el P9 de Pérez.Ricciardo marca su mejor vuelta. Está a 11.4s de Verstappen en el P4. Entretanto Ocon se acerca nuevamente a Albon por el P5.Norris conectado a Ocon. Entretanto Esteban estuvo cerca de pasar a Albon, pero se quedó sin recta.Norris cada vez más cerca de Ocon. Se beneficia del rebufo de Esteban a Albon y lógicamente del DRS.Ocon pasa a Albon y es P5. Buena carrera de los Renault. Es completada por la vuelta rápida de Daniel Ricciardo.Lewis Hamilton (Mercedes) logró la victoria en el GP de Bélgica. 2º Valtteri Bottas (Mercedes), 3º Max Verstappen (Red Bull), 4º Daniel Ricciardo (Renault), 5º Esteban Ocon (Renault), 6º Alexander Albon (Red Bull), 7º Lando Norris (McLaren), 8º Pierre Gasly (AlphaTauri), 9º Lance Stroll (Racing Point), 10º Sergio Pérez (Racing Point).Daniel Ricciardo registró la vuelta más rápida con 1:47:483 en el giro 44 y se lleva un punto adicional de acuerdo al cambio en las regulaciones deportivas para esta temporada.