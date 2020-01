Fernando Alonso y Marc Coma en el podio con la Toyota Hilux Fernando Alonso y Marc Coma en el podio con la Toyota Hilux

El piloto español Fernando Alonso sigue compitiendo en todo tipo de disciplinas del automovilismo. En esta ocasión terminó satisfactoriamente su primera experiencia en el Rally Dakar, la prueba más exigente de los deportes a motor, con una balance altamente positivo.Piloteando la Hilux del equipo Toyota Gazoo Racing identificada con el #310 y teniendo como navegante al experimentado Marc Coma, Alonso superó con creces el reto y finalizó decimotercero en la clasificación. En la octava etapa estuvo cerca de llevarse la victoria al terminar segundo y en dos ocasiones quedó en el top 4, como fue el caso de esta última etapa que terminó en Qiddiya.El resultado es meritorio ya que a pesar de tener una preparación idónea para el Dakar, no había afrontado las condiciones y desafíos que marca una carrera de largo aliento como esta.", expresó Alonso tras bajarse del auto.Sobre la experiencia vivida, el campeón de la F1 en 2005 y 2006 sentenció: "".En cuanto a su nivel de competitividad en esta prueba, Alonso dijo: "".Al consultarle sobre si repetiría esta experiencia, el asturiano de 38 años expresó: "".Finalmente sobre las dunas y el vuelco que tuvo el pasado miércoles, Fernando comentó: "", finalizó el ovetense.Por ahora el futuro de Fernando Alonso es incierto. Algunos rumores indican que pilotearía uno de los 'hyper cars' en el Campeonato Mundial de Resistencia FIA WEC. Lo cierto es que el piloto español no oculta su deseo de volver a la Fórmula 1, a la cual recientemente la ha denominado como 'su deporte'.