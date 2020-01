Carlos Sainz y Lucas Cruz pasando por árduos terrenos en Arabia Saudita Carlos Sainz y Lucas Cruz pasando por árduos terrenos en Arabia Saudita

Un rally muy difícil… al máximo los tres. Estoy muy contento. Gracias a Lucas, al equipo. A toda la gente que me apoya, a todos los fans, a la familia, por supuesto. A Red Bull, a Bahrein. Ha sido un rally muy difícil, desde el inicio, con mucho riesgo, al máximo los tres y estoy muy contento con esta victoria



Brabec y Honda vencieron en la categoría más exigente Brabec y Honda vencieron en la categoría más exigente



Triunfo chileno con Ignacio Casale en tierras árabes Triunfo chileno con Ignacio Casale en tierras árabes



Cassey Currie ganó con amplia ventaja su categoría Cassey Currie ganó con amplia ventaja su categoría



Los rusos siguen haciendo de las suyas. Esta vez fue la tripleta Karginov, Mokeev y Leonov Los rusos siguen haciendo de las suyas. Esta vez fue la tripleta Karginov, Mokeev y Leonov

El Rally Dakar Arabia Saudita 2020 tiene un nuevo monarca en autos. Se trata del experimento piloto español Carlos Sainz, quien esta tarde logró su tercer título en la competencia más exigente de los deportes a motor en la edición número 42, la primera en la península arábiga.Tras 12 etapas junto a su navegante Lucas Cruz, Carlos Sainz llevó al buggy Mini John Cooper Works del Bahrein JCW X-Raid Team a lo más alto. El tiempo total fue de 42 horas, 59 minutos y 17 segundos, superando al qatarí Nasser Al-Attiyah por 6 minutos y 21 segundos. El podio fue completado por 'Monsieur Dakar', el francés Stéphane Peterhansel por 9 minutos y 58 segundos.", comentó Carlos Sainz.Los españoles estuvieron en cabeza tras la tercera etapa y luego en la jornada de descanso. Sin embargo 'El Matador' solo tembló en la octava especial, cuando perdió parte de su ventaja sobre sus dos rivales más cercanos. A pesar de esto supo aguantar intentos de ataque hasta Qiddiya por parte de Nasser Al-Attiyah.Los dos títulos anteriores de Carlos Sainz fueron conseguidos en 2010 con Volkswagen y en 2018 con Peugeot.La atención mediática también estuve sobre otro español, Fernando Alonso, quien terminó el Dakar de forma decorosa. Fue decimotercero en la clasificación general en su debut en esta competencia.Hacía 31 años que el primer fabricante mundial no ganaba el Dakar. Además, ningún piloto estadounidense se había adjudicado aún el rally raid más celebre del mundo. Hoy, en Qiddiya, Ricky Brabec y su Honda 450 CRF escriben un nuevo capítulo en la historia con letras de oro.A la cabeza desde el final de la tercera etapa, el californiano ha sabido gestionar sabiamente su ventaja a lo largo de las jornadas. El año pasado le traicionaba la mecánica a tres especiales de la meta, pero este año la moto ha ido como un reloj hasta el último kilómetro. La justa recompensa para un piloto que no escatima jamás esfuerzos, así como para Honda, que ha sabido esperar pacientemente desde su retorno oficial al Dakar en 2013.Edición tras edición, sin desalentarse, pese a los reveses acumulados, el equipo HRC ha logrado perfeccionar la fiabilidad de la moto, reorganizar su estructura y encontrar esa alquimia sin la que resulta imposible hacerse con el éxito, para destronar al equipo KTM que sumaba 18 victorias consecutivas desde 2001. Detrás de Brabec, Pablo Quintanilla ha sido el más incisivo.Al manillar de su Husqvarna, el piloto chileno logró un excelente segundo puesto, tras un año dedicado a recuperarse de la lesión del último Dakar en Perú. El tercer puesto del podio es para Toby Price, ganador en 2019. La categoría “Original by Motul” es para el rumano Emanuel Gyenes con más de una hora de ventaja sobre Benjamin Melot.Tras una escapada poco fructífera en SSV el año pasado, el piloto chileno Ignacio Casale regresa en 2020 a su primer amor y a la categoría quads, en este primer Dakar saudí. Buena elección para el bicampeón de la prueba, que no ha perdido su hábil manejo del manillar y dejaba su impronta en la carrera desde los primeros kilómetros.A la cabeza de la general de principio a fin, el chileno no ha contado realmente en ningún momento con una clara oposición, pese a los esfuerzos de Simon Vitse (2 victorias de etapa) o de su compatriota Enrico Giovanni, que se veía obligado a abandonar en la sexta etapa. Con 4 victorias de etapa y una presencia en el Top 4 con una regularidad pasmosa (10/11), Casale no ha ofrecido mucho suspense.Tan solo la pérdida de 45 minutos en la búsqueda de un way-point en la 10ª etapa inquietó un poco al piloto, que iguala ahora a Marcos Patronelli como tricampeón del Dakar en esta categoría.En la salida de una categoría en pleno auge sin claros favoritos, Cassey Currie formaba parte de los pilotos que había que seguir de cerca, al igual que sus adversarios. El piloto estadounidense esperó a la segunda semana para destacar, dejando primero que otros competidores, con mayor experiencia, se llevaran los laureles, como por ejemplo el vigente campeón Chaleco López (2 etapas), ganador en 2018, Reinaldo Varela (2), el subcampeón de 2019 Gerard Farrés (2), el pentacampeón en motos Cyril Depres (1) o incluso las jóvenes promesas Blade Hildebrand (2), Mitchel Guthrie (2) y Aron Domzala (1).Aunque han sido numerosos los ganadores de etapa, todos han conocido al menos una jornada aciaga que ha echado por tierra sus aspiraciones a la victoria final en el Dakar. Currie, por su parte, ha jugado la baza de la regularidad para adjudicarse su primer Dakar en su segunda participación al volante de su Can-Am, delante de un Sergei Karikain que se marcha de Arabia Saudí sin ninguna victoria, pero con la satisfacción de un podio final, tras su victoria en quads en 2017.Ganador de las tres primeras ediciones, Eduard Nikolaev partía como grandísimo favorito en la 42ª edición del rally. Sin embargo, el vigente campeón no participó en ningún momento en la pugna y termina incluso abandonando por grandes problemas técnicos con su Kamaz. Por fortuna, al fabricante ruso no le faltaban candidatos y pudo contar con su antiguo ganador de 2014, Andrey Karginov.Tras una etapa inaugural algo tímida, el piloto de 43 años ofrece todo un recital con 7 victorias de etapa y un ritmo imposible de seguir para sus rivales, incluidos los compañeros de equipo. Anton Shibalov, segundo en la general con 3 victorias de etapa, se queda a 42 minutos en la meta de Qiddiya. Siarhei Viazovich pasa, por su parte, la meta final a más de dos horas, tras haber albergado ciertas ilusiones al inicio del rally.