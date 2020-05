Home >> Noticias

El Campeonato Mundial de Fórmula 1 cumple setenta años de historia

Justamente siete décadas han pasado desde que se corrió, en Silverstone (Inglaterra), la primera competición de la categoría, el Gran Premio de Europa de 1950. Aquella primera carrera oficial del campeonato del deporte a motor más popular y prestigioso del mundo, celebrada aquel 13 de mayo, se contendió a setenta vueltas y fue el piloto italiano Giuseppe Farina, más conocido cono Nino Farina, quien, a los mandos de su Alfa Romeo y con la ovación de más de cien mil espectadores, obtuvo, no solo la ‘pole position’ el día anterior, sino también la victoria en aquel emblemático circuito.



Es importante aclarar que, si bien el primer Gran Premio del Mundial de Pilotos de Silverstone en 1950 fue la carrera que quedó referenciada como la apertura de la Fórmula 1, el nacimiento como tal del campeonato se remonta cuatro años atrás, en 1946, justo después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se celebraron las primeras carreras bajo el nuevo reglamento de la categoría.



Ese mismo año, la Comisión Deportiva Internacional (CSI), filial deportiva de la Association Internationale des Automobile Clubs Reconnus (AIACR), quiso darle nueva vida al automovilismo y nombró presidente al señor Augustin Perouse, personaje que abrió los cuestionamientos acerca de una nueva fórmula del Gran Premio. Así mismo, la AIACR pasó a llamarse Federación Internacional de Automóviles (FIA), como la conocemos hoy.



También nació este año el nombre definitivo de Fórmula 1 y fue gracias a que la Comisión llegó a la conclusión de que esa denominación describía en toda la palabra una división de carreras, por lo que decidieron escogerla, en medio de otras como la Fórmula A y Fórmula Internacional.



En 1947 cuando se creó el Mundial de Pilotos y de ahí en adelante, hasta 1950, se corrieron competencias no específicas aún del Campeonato Mundial, pero en 1949 se anunció ya de manera oficial que en 1950 arrancaría como tal el Mundial de Fórmula 1.



Para ese primer campeonato se tuvieron solamente siete rondas, protagonizadas por circuitos tan conocidos como los de Silverstone, Mónaco, Spa-Francorchamps, Indianápolis y Monza, así como otros que ya desaparecieron, como el de Bremgarten en Suiza y el de Reims-Gueux, en Francia.



El éxito auguraba ser parte de esta categoría del automovilismo desde el inicio, pues la primera carrera del sábado 13 de mayo de 1950 fue histórica, no solo porque estaba en escena el primer Gran Premio del Campeonato Mundial oficial, sino porque personalidades como el Rey Jorge VI y la Reina Isabel asistieron a la competencia acompañados por la Princesa Margarita y por la pareja de Condes Mountbatten. La temporada la ganó Nino Farina con un cierre espectacular en Monza.



Inicialmente, el interés de los fabricantes automotores era notorio. Hubo en pista 21 carros. Por ejemplo, Alfa Romeo debutó recargado con cuatro Alfetta 158 repotenciados, cuya potencia ascendía a 400 caballos provenientes de motores L8 sobrealimentados. Se sumaron también seis Maserati, cuatro ERA, cinco Talbot Lago, y dos Alta. Se supo que Ferrari no se atrevió a competir ese año inaugural por temor a que sus carros no estuvieran al nivel de los Alfa Romeo.



Pero la realeza no solo estuvo presente en las tribunas, sino entre los 21 pilotos que tomaron la largada. Se destacaron el príncipe Birabongse Bhanudej Bhanubandh (conocido como el príncipe Bira), un miembro de la familia real tailandesa y el barón suizo Emmanuel "Toulo" de Graffenried.



Un dato que llama mucho la atención es la edad de los pilotos de hace setenta años, la cual en promedio rondaba los 39 años, muchos más que actualmente que corren pilotos con edades medias de 25 años. Incluso, tres de los 21 pilotos que lo dieron todo en el asfalto ese 13 de mayo en Silverstone tenían 50 años, mientras que hubo otros que tenían más de eso.