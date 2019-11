Posiciones Finales del Gran Premio de Brasil 2019

Pos Piloto Escudería País Gap Puntos V. Rápida Total 1. Max Verstappen Red Bull 1:33.14.678 25 - 25 2. Pierre Gasly Toro Rosso + 6.0 18 - 18 3. Carlos Sainz McLaren + 8.8 15 - 15 4. Kimi Räikkönen Alfa Romeo + 9.4 12 - 12 5. Antonio Giovinazzi Alfa Romeo + 10.2 10 - 10 6. Daniel Ricciardo Renault + 10.5 8 - 8 7. Lewis Hamilton * Mercedes + 11.1 6 - 6 8. Lando Norris McLaren + 11.2 4 - 4 9. Sergio Pérez Racing Point + 11.5 2 - 2 10. Daniil Kvyat Toro Rosso + 11.9 1 - 1 Pilotos sin puntos: 11. Kevin Magnussen Haas + 12.7 12. George Russell Williams + 13.5 13. Romain Grosjean Haas + 14.2 14. Alexander Albon Red Bull + 14.9 15. Nico Hülkenberg ** Renault + 18.0 16. Robert Kubica Williams + 1 vuelta 17. Sebastian Vettel Ferrari - 18. Charles Leclerc Ferrari - 19. Lance Stroll Racing Point - No terminaron: - Valtteri Bottas Mercedes -

El piloto holandés Max Verstappen obtuvo esta tarde en Interlagos su tercera victoria de la temporada y su octava en la F1. La carrera tuvo un desenlace épico, con múltiples y vibrante duelos en pista, incluso con colisión entre los pilotos de Ferrari. El podio fue completado por Pierre Gasly de Toro Rosso y Lewis Hamilton, aunque el hexacampeón lo pierde por colisión con Alexander Albon. Ahora el tercer lugar lo asume Carlos Sainz, su primer podio en F1.Max Verstappen fue el amo y señor de Interlagos todo el fin de semana y hoy lo ratificó con una victoria categórica. En Brasil vimos un monólogo del piloto holandés de Red Bull que fue implacable en su ritmo, realizó adelantamientos impecables y controló sin sobresaltos una carrera que fue emocionante, sobre todo en las vueltas finales.En segunda posición se ubicó un sorprendente Pierre Gasly que sacó provecho de las situaciones y fue escalando para luego contener con inteligencia a un Lewis Hamilton que en carrera llegó tercero con un auto herido tras tocarse con Albon en la penúltima vuelta.El británico fue penalizado tras el GP con 5 segundos por esta acción, lo que promovió a Carlos Sainz al podio -su primero en F1-, tras una gran remontada desde la última plaza. En Ferrari ya no hay sonrisas luego de que Vettel y Leclerc se eliminaran luchando por el cuarto lugar tras una maniobra que tendrá consecuencias a 4 giros del final.Tras los problemas en la clasificación de ayer, el español largaba último, pero con nueva unidad de potencia y desde allí construyó su camino hasta la 4ta posición. A pesar de los dos Safety Car, el primero provocado por Valtteri Bottas y luego el que ocasionaron las Ferrari tras tocarse y arruinar sus opciones, Sainz ha sido de los pocos que optó por una estrategia de una sola parada la cual ejecutó a la perfección con un ritmo de carrera muy consistente, sin cometer errores y como es usual tras una buena largada recuperando varias posiciones en los primeros giros.El territorio brasileño fue escenario de redención para varios, ya que además del podio de Gasly, los Alfa Romeo de Kimi Räikkönen y Antonio Giovinazzi consiguieron su mejor resultado colectivo tras reportarse 4to y 5to respectivamente tras una sólida actuación y aprovechando las situaciones adversas de algunos de sus rivales, así como la penalización a Hamilton que fue ubicado 7mo. Completaron las 10 primeras posiciones Daniel Ricciardo, que se sobrepuso a un incidente con Kevin Magnussen y mantuvo su racha positiva sumando puntos con el Renault, Lando Norris, el mexicano Sergio Pérez y Daniil Kvyat, en lo que quedo manifiesta la paridad que hay en el grupo medio.La de Brasil ha sido un Gran Premio muy entretenido, en especial las últimas 15 vueltas donde ha habido acción y emoción en varios sectores de la pista. Eso sí, no ha habido nadie que pudiera discutirle la victoria a un Max Verstappen crecido y contundente que ha gestionado a la perfección los momentos de la carrera a pesar de que tras las detenciones en pits ha perdido la punta. El holandés en estado de gracia, no ha tardado en recuperarla y rápidamente abrir gap para dejar sin opción a sus rivales.En 11ra posición se reportó Kevin Magnussen que tras el incidente con Ricciardo condicionó sus opciones de meterse dentro de los 10 primeros. El danés terminó por delante de Nico Hülkenberg, George Russell con el Williams, Romain Grosjean en el segundo Haas, Alexander Albon, que hizo una gran carrera y estaba en buena ubicación para lograr un doble podio a Red Bull Racing, pero fue embestido por Lewis Hamilton en la penúltima vuelta. El último piloto clasificado fue Robert Kubica en el lugar 16.Los abandonos de este Gran Premio fueron de Lance Stroll con una falla en la suspensión delantera de su monoplaza, Sebastian Vettel y Charles Leclerc que se tocaron tras una maniobra extraña del alemán sobre la recta cuando intentaba recuperar la posición que su compañero de equipo le arrebató en la S de Senna. Inexplicable lo que sucedió con los pilotos de Ferrari. En la última posición quedo clasificado Valtteri Bottas que abandono por una falla de motor y que causó el primer auto de seguridad de la carrera.El de Brasil es el podio más joven de la historia superando al de Italia 2008 (23 años, 8 meses y 13 días). Sainz consigue su primer podio en F1 y es el número 100 de España en la máxima categoría. La contundente victoria de Verstappen en Brasil es su tercera de la temporada, su octava en Fórmula 1 -todas con Red Bull- y se convierte en el piloto 63 de la historia que convierte una Pole en triunfo.Con los resultados finales de este GP de Brasil, Lewis Hamilton, ya campeón, está al comando con 387 puntos. Segundo Valtteri Bottas (314), tercero Max Verstappen (260), cuarto Charles Leclerc (249), quinto Sebastian Vettel (230), sexto Pierre Gasly (95), séptimo Carlos Sainz (95), octavo Alexander Albon (84), noveno Daniel Ricciardo (54) y décimo Sergio Pérez (46).En el campeonato de constructores, Mercedes campeón con 701 puntos. Segundo Ferrari (479), tercero Red Bull (391), cuarto McLaren (140), quinto Renault (91), sexto Toro Rosso (83), séptimo Racing Point (67), octavo Alfa Romeo (57), noveno Haas (28) y último Williams (1).La vigésimaprimera y última válida de la temporada 2019 se realizará del 29 de noviembre al 01 de diciembre en el Yas Marina Circuit, con motivo del GP de Abu Dhabi.A continuación el vuelta a vuelta del GP de Brasil:Todos los pilotos inician sin inconvenientes.Se apagan los semáforos. ¡Inicia la carrera! Verstappen mantiene el P1, Hamilton pasa a Vettel y toma el P2. Ningún incidente en la partida.Leclerc en un intenso suelo con Norris y Ricciardo. Sube al P11 el monegasco. Verstappen se aleja de Hamilton a 1.7s.Albon se acerca a Bottas por el P4. Con todo el de Red Bull.Räikkönen pasa a Grosjean por el P7. Sainz hace lo propio con Pérez por el P15. Ambos en la curva 1.Leclerc toma el P8 de Grosjean. Fuerte el monegasco de Ferrari. Inició P14. Verstappen a 2.4s de Hamilton.Leclerc conectado a Räikkönen. No es fácil en la parte interna por la pérdida de carga aerodinámica. Charles bloquea en Pinehirinho.Leclerc pasa a Räikkönen y es P7. Tiene a 1.5s a Gasly de Toro Rosso. Verstappen y Hamilton en los mismos tiempos.Se tocan Ricciardo y Magnussen en la curva 4. Daños en el alerón delantero del australiano. El danés se sale de la pista pero puede volver.Ricciardo en pits. Medios por medios. Verstappen a 2.3 de Hamilton.Leclerc pasa a Gasly y es P6. Ahora tiene a 3.9s a Alonso. Ahí ya el ritmo se empareja.Norris presiona a Giovinazzi por el P10. Entretanto Sainz es P13. Ha recuperado 10 posiciones el español.Leclerc está a 3s de Albon. Es 0.5s más rápido por vuelta que el tailandés.Vettel pierde contacto con Hamilton. Gira 0.2s más lento por vuelta. Gap de 3s.Hamilton le reduce 0.2s a Verstappen. Gap de 2s.El ritmo de Leclerc con medios se estabiliza. Sigue a 2.8s de Albon. Todos sus rivales directos con blandos.Penalización de 5s para Daniel Ricciardo por colisión con Kevin Magnussen en la curva 4.Duelo entre los Williams por el P18. Kubica por delante de Russell. Ricciardo a la espera. Daniel se lanza y pasa al británico en Bico de Pato.Verstappen a 2.3s de Hamilton. Fuerte ritmo del holandés. Aquí el tema será de estrategia. La más probable es una detención.Leclerc a 1.8s de Albon. Recordemos que el monegasco está girando con medios. Deberá extender este stint para luego cambiar a blandos con tanque de menos carga.Verstappen pierde algo de tiempo.Hamilton en pits. Sale con blandos nuevamente el británico.Verstappen en pits. Casi Kubica choca a Max saliendo del pit lane. Allí aprovecha Hamilton y lo pasa. Lewis presiona a Leclerc y toma su lugar. También lo hace Max.Verstappen pasa a Hamilton en la curva 1. ¡Gran maniobra! Lewis lo presiona por todos lados.Albon pierde la posición con Verstappen y luego con Hamilton. Gran adelantamiento de Lewis sobre Alex en la curva 1.Albon en pits. Sale con medios el tailandés de Red Bull. Puede ir a una sola detención.Vettel en pits. Sale también con medios el alemán de Ferrari. Tiene en frente a los Williams. Bajo investigación la maniobra entre Kubica y Verstappen en pits.Bottas en boxes. Cambia blandos por duros el finlandés de Mercedes. Verstappen recupera el liderato. Está a 2s de Hamilton.Buen adelantamiento de Gasly a Stroll por el P10. Vettel a 0.9s de Leclerc. Van en estrategias diferentes. Charles aún no se detiene, va con medios.Vettel pasa a Leclerc y es P3. Charles pierde ritmo. Se alistan en Ferrari para la detención.Leclerc en pits. Cambia medios por duros. Sale en el P6 el joven piloto de Ferrari. Verstappen a 2.3s de Hamilton y a 10.4s de Vettel. El de Ferrari es el más rápido de los tres.Mercedes con la detención de Hamilton alteró la estrategia de Verstappen colocando blandos. Vettel lleva un mejor ritmo con medios y además con mayor duración. Sebastian ahora a 9.8s.Leclerc comienza a encontrar mejor ritmo con los duros. Marca su mejor vuelta. Está a 13.1s de Albon. Va hasta el final.Verstappen amplía la diferencia a 3.2s sobre Hamilton. Lewis no está cómodo, dice que estos no eran los neumáticos para este stint.Vettel sigue bajando los tiempos. Está a 9.2s de Hamilton y 12.5s de Verstappen. Max se sigue alejando de Lewis. 3.4s.Kvyat cerca de Norris por el P13.Albon a 5.2s de Bottas por el P4. Le va descontando poco. El tailandés con medios y el finlandés con duros.Hamilton mejora su ritmo y baja el gap con Verstappen a 3s.Pérez marcha en el P10. Trata de alejarse de Ricciardo. Inició el mexicano con blandos y ahora va con medios.La diferencia de Vettel con Verstappen y Hamilton se estabiliza: 12.9 y 9.5s respectivamente.Albon a 4s de Bottas. Cada vez más cerca el tailandés del piloto finlandés. Verstappen a 3.2s de Hamilton.El viento aumenta en Interlagos y tiene una gran incidencia en el comportamiento del auto. Ahora es de 5.7 Km/h.Bottas en pits. Cambia duros por medios. Albon sube al P4 y Leclerc al P5. Valtteri sale tras ellos.Hamilton se queja por los neumáticos, pero a la vez marca el mejor S1. Tráfico para Lewis.Hamilton en pits. Blandos por medios. Es su segunda detención. Entretanto Bottas marca la vuelta más rápida.Verstappen en pits. También cambia blandos por medios. La detención es de tan solo 1.9s, ¡impresionante! Sigue por delante de Hamilton. Se reduce el gap a 1.6s, la mitad del tiempo.Bottas sobre Leclerc en la curva 1. Se defiende Charles. Valtteri con neumáticos nuevos.Pérez en pits. Sale con blandos el mexicano. Cae al P14. Leclerc aguanta la presión de Bottas.Gasly y Räikkönen en pits. Verstappen y Hamilton se acercan a Vettel, quien lidera provisionalmente la carrera.Con todo defiende la posición Leclerc con Bottas. Le está haciendo perder el mejor momento de los neumáticos el de Ferrari al de Mercedes. Juego inteligente.Vettel en pits. Sale en el P4. Cambia medios por blandos.Albon en pits. Vettel sube al P3. Sebastian a 19.7s de Lewis.Sale humo en la unidad de potencia en el auto de Bottas. Extraña esta situación en un Mercedes. Es retiro para Valtteri y el primero de la carrera. Queda a un costado de la pista. Respira Leclerc.Hamilton se acerca a Verstappen. Gap de 1.2s. Muy cerca de DRS.Safety Car. El auto de Bottas está en un lugar peligroso.Verstappen en pits. Coloca blandos usados. Verstappen cae al P2. También Leclerc pasando de duros a medios. Hamilton sigue en pista. Es el nuevo líder.En la vuelta anterior, Mercedes le había indicado a Hamilton que entrara, pero no lo hizo. ¿Engañaron a Red Bull?.Dirección de carrera permite que los pilotos rezagados recuperen la vuelta. Adelantan al Safety Car. Se ordena la carrera.Este Safety Car le cayó muy bien a la carrera. ¡Atención! Hamilton, Verstappen, Vettel, Albon y Leclerc en el top 5. Todo puede pasar. Verstappen y Leclerc con neumáticos más jóvenes.Se alista el Safety Car para salir de la pista. Apaga las luces. ¡Atención, se viene un gran final de carrera!.Hamilton los agrupa a todos. Verstappen pasa a Hamilton en la curva 1. Lewis intenta recuperar en la curva 4 pero no lo permite Max. ¡Qué maniobras!Verstappen se aleja de Hamilton. Ahora Lewis bajo presión de Albon. Red Bull quiere el 1-2 en Interlagos.Albon es presionado por Vettel y Leclerc en el reinicio. A los dos los pasó en la S de Senna. Qué grande el piloto tailandés.Hülkenberg bajo investigación por adelantar antes de lo permitido en el reinicio de la carrera.Gran defensa de Albon. Vettel lo intentó pasar en la S de Senna. El tailandés de Red Bull hace una maniobra magistral. Chapeau, Alex!Verstappen se aleja de Hamilton a 3.6s.Toque entre Vettel y Leclerc. Papelón Quedan los dos fuera de carrera. Safety Car.Hamilton entra a boxes. Sale con blandos. Ahora cae al P4. Verstappen, Albon y Gasly en el top 3.Sigue el Safety Car en la pista. Qué final de carrera, por Dios. Carlos Sainz se ubica en el P5. Recordemos que inició en el P20, último.Qué desolación en Ferrari. La cara de Sebastian Vettel lo dice todo. Barrió la pista para llevarse a Leclerc.Se reanuda la carrera. Verstappen adelante. Hamilton toca a Albon y lo trompea. Gasly sube al P2. Increíble. Alerón roto para Lewis.¡Última vuelta! Intenso duelo entre Gasly y Hamilton por el segundo lugar. ¡Increíble! Bajo investigación la maniobra entre Albon y Hamilton.Max Verstappen (Red Bull) logró la victoria en el GP de Brasil. 2º Pierre Gasly (Toro Rosso), 3º Lewis Hamilton (Mercedes), 4º Carlos Sainz (McLaren), 5º Kimi Räikkönen (Alfa Romeo), 6º Antonio Giovinazzi (Alfe Romeo), 7º Daniel Ricciardo (Renault), 8º Lando Norris (McLaren), 9º Sergio Pérez (Racing Point), 10º Daniil Kvyat (Toro Rosso).Valtteri Bottas registró la vuelta más rápida con 1:10:698 en el giro 43 . No se lleva el punto adicional de acuerdo al cambio en las regulaciones deportivas para esta temporada, ya que no terminó en el top 10.*. 5 segundos de penalización por generar colisión**. 5 segundos de penalización por adelantar bajo condiciones de Safety Car