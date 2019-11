Recuerdo nuestra primera reunión en 2013, donde pusimos nuestros objetivos en la pared. Fue la primera vez que escribimos "Queremos luchar por un campeonato", pero Aldo Costa dijo que deberíamos ser más ambiciosos y ponerlo en plural: campeonatos. Lo primero que pensé fue que era demasiado descabellado. Y aquí estamos, casi siete años después, habiendo ganado seis campeonatos dobles.



Todavía me pellizco algunas veces porque no puedo creerlo. Y todo esto se debe al gran trabajo de este increíble equipo en Brixworth y Brackley. A veces me siento un poco egoísta porque vamos a las carreras y tomamos el crédito por todos los logros, pero son todos ustedes quienes lo hacen posible. ¡Muchas, muchas gracias! Hemos conseguido algo que nunca antes se había hecho y lo hemos hecho para Mercedes, una de las marcas más queridas del mundo, es algo de lo que cada uno de ustedes debe estar extremadamente orgulloso



Estoy increíblemente orgulloso de ser parte de este equipo y no puedo agradecerles lo suficiente por todo lo que han hecho. Nunca en un millón de años pensé que llegaría a seis campeonatos. Crecí viendo Fórmula 1 y yo siempre quise hacer algo como Ayrton, si pudiera llegar allá sería genial; si pudiera obtener tres títulos, sería increíble y ahora lo hemos duplicado, es increíble.



Me encanta ver lo motivados que están todos, eso realmente me estimula y espero que hayan visto algo de eso en la pista. Valtteri también lo ha hecho excepcionalmente bien este año y ha sido un gran compañero de equipo. Estoy muy orgulloso de trabajar junto a él y espero que sea un gran retador el próximo año. Debemos seguir presionando porque sé que tenemos más campeonatos, más carreras que ganar y realmente creo que podemos hacer eso. ¡Muchísimas gracias a todos



A quien corresponda: ¡Gracias! No tengo palabras para describir lo orgulloso que estoy de ser parte de este equipo y lo agradecido que estoy por el trabajo que cada uno de ustedes ha hecho para que este logro sea posible. Yo solo puedo imaginar la carga de trabajo, el compromiso y todos los sacrificios que ha hecho para que esto suceda, así que muchas gracias. Es increíble ser parte del equipo que se llevó el título de constructores. Permítanme repetir algo que dije el año pasado cuando estaba parado aquí: ¡Hagámoslo todo de nuevo el año que viene, sé que podemos hacerlo! Enormes felicitaciones también a Lewis por ganar el campeonato de pilotos este año, el año que viene no será tan fácil

El Gran Premio de Estados Unidos 2019 marcó una fecha histórica para la escudería Mercedes que ese día se convirtió en el primer equipo en la historia de la Fórmula 1 en conseguir seis títulos dobles (Pilotos y Constructores) de manera consecutiva. La celebración en pista se extendió hasta Brackley y Brixworth, las fábricas de chasis y motores donde se gestaron las 'Flechas Plateadas' que han dominado la era turbo-híbrida de la máxima categoría.Y es que los máximos referentes del equipo son enfáticos en que el éxito sostenido a lo largo de estos años va más allá de su gestión en cada Gran Premio, por eso Toto Wolff, el recién coronado 6 veces campeón del mundo Lewis Hamilton y Valtteri Bottas visitaron y agradecieron a los empleados que trabajaron sin descanso para que Mercedes volviera a ser campeón. Cerca de 1.500 hombres y mujeres pasaron meses para concibiendo, diseñando, fabricando y mejorando el poderoso W10, que a falta de dos carreras en la 2019 acumula 14 victorias (nueve de ellas con doblete) y 695 puntos.Toto Wolff, jefe del equipo, reconoció la ardua tarea de todos en las fábricas y recordó cómo inició este viaje que hoy los ubica como una de las escuderías más exitosas de la Fórmula 1. "", manifestó.Por su parte Lewis Hamilton, ya con seis títulos en su historial, expresó su gratitud hacia un grupo de trabajo que, en sus palabras, le ha permitido tener éxito y vivir su sueño. ""!Finalmente Valtteri Bottas, segundo en el campeonato, en su particular estilo no ahorró elogios para su equipo, pero también aprovechó para enviarle un mensaje a su compañero de equipo. ""...Ayer, nueve meses después de que el W10 hubiera rodado sus primeros kilómetros en Silverstone el equipo celebró un nuevo título de pilotos y constructores. En 2020 van por más.