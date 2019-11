Lewis Hamilton volvió a celebrar en Estados Unidos un título como campeón. Es el quinto en seis años. Lewis Hamilton volvió a celebrar en Estados Unidos un título como campeón. Es el quinto en seis años.



En el Circuito de las Américas ganó Valtteri Bottas y Lewis Hamilton selló su sexto título en Fórmula 1 completando el noveno doblete de Mercedes en la temporada, así que los de Brackley celebraron por partida doble. Ferrari tuvo otro domingo para el olvido, McLaren volvió a sumar con sus dos autos y se consolidó como la cuarta fuerza del Mundial, Daniel Ricciardo fue el mejor del resto, 'Checo' Pérez sigue en racha positiva, Albon en modo remontada afianzó su candidatura al segundo asiento de Red Bull, los Alfa Romeo dieron señales de vida pero se fueron en blanco y los Haas siguen mal y de malas. Nos quedan 2 en la 2019.Tras cruzar la meta 2do en Austin -su podio 150 en F1- Hamilton consiguió su sexta corona como campeón del mundo, un logro impresionante y que ha sido el premio a una excelente temporada en la que acumula 10 victorias -quedó a 8 del récord de Schumacher- y en la que solo estuvo fuera del podio en 3 de los 19 Grandes Premios que se han disputado este año. Tiene el mejor auto, sí; lo respalda un gran equipo, también; pero carrera tras carrera el británico ha demostrado que es el piloto más completo de la actualidad. En 2019 Hamilton ha cometido pocos errores, fue implacable en el ritmo cuando quiso o hizo falta como en Francia o Hungría, ha sabido aprovechar las oportunidades cuando otros fallaron como en Bahrein o Rusia y cuando no ha tenido como pelear por la victoria minimizó daños como en Bélgica e Italia; y en ese camino ha seguido imponiendo récords. Y lo mejor, o lo peor, según el lado de la historia que lo cuente, es que no ha tocado su techo todavía.Para pasar el trago amargo de México McLaren se puso como objetivo volver a los puntos en Austin, en la que además era la carrera 100 de Carlos Sainz en Fórmula 1. Tras una buena clasificación en la que coparon la cuarta fila, el domingo los de Woking volvieron a rendir y sumar buenos puntos que los consolidan como la cuarta fuerza del Mundial. Como es su costumbre el español tenía una buena partida, pero al llegar a la curva 1 se tocaba con Alexander Albon y eso lo retrasaba varias posiciones lo que condicionó en parte sus opciones porque a pesar de su buen ritmo la estrategia de una sola parada le impidió poder atacar en el final. La carrera de Lando Norris tampoco fue fácil, pero la estrategia de dos paradas fue la ideal, el británico corrió con inteligencia y su monoplaza fue competitivo para permitirle lograr una sólida séptima posición por delante de su compañero de equipo.La de Austin es casi que una segunda carrera de casa para Sergio Pérez y en el Circuito de las Américas el piloto de Racing Point volvió a mostrar que en carrera rinde y tras el incidente de la última vuelta con Daniil Kvyat pudo arañar el último punto para extender su racha sumando a cuatro Grandes Premios. Tras largar desde el Pitlane por la penalización que le impusieron el viernes, el mexicano mostró sus habilidades no solo con buenos adelantamientos sino con su ya conocida gestión de los neumáticos para ejecutar la estrategia a una parada con la que su equipo se la jugó. La dura batalla le pasó factura al final porque empezó a sufrir con el rendimiento de los neumáticos, pero supo defenderse para mantener la 10 posición y llevarse un punto que le permite a Racing Point estar por delante de Toro Rosso en el campeonato de constructores a falta de dos rondas.Tras la descalificación en Suzuka Daniel Ricciardo ha sacado puntos en México y Austin que le permiten al equipo Renault alejarse de sus rivales en la lucha por el quinto puesto en el campeonato de constructores. En el Circuito de las Américas el piloto australiano ha vuelto a rendir de gran manera llegando en sexta posición con la estrategia de una parada, que en el papel no era la mejor. Lo que más se destaca de Ricciardo es su capacidad de gestionar los neumáticos y sacar el máximo provecho de las situaciones en carrera con un auto que sigue un paso atrás del McLaren en prestaciones. Dos carreras seguidas sumando deben servirle a Daniel y a Renault como motivación para cerrar con una nota alta la temporada.El tailandés Alexander Albon fue con merecimientos el piloto del día. En su primera vez en el Circuito de las Américas el piloto de Red Bull tuvo que ponerse el overol desde la vuelta 1, cuando se quedó sin espacio en la curva 1 y se tocó con Carlos Sainz por lo que debió ir a pits para arreglar los daños. Desde la última posición inició una frenética remontada, con tres paradas incluidas, hasta llegar a la quinta posición en la que cruzó la meta. Albon sigue ratificando que en carrera rinde, no le quema cuando de ir al sobrepaso se trata y consigue resultados -ya es sexto en el Mundial-, así que tiene argumentos para ganarse su renovación con los de Milton Keynes. Tal vez su punto menos fuerte son las largadas, con partidas más limpias podría discutir posiciones de podio, porque ritmo de carrera ya ha demostrado que tiene.De Haas y su rendimiento los domingos ya poco más se puede decir. En la carrera de casa del equipo ni a Grosjean ni a Magnussen se les vio en algún momento con opción de discutir por las posiciones de puntos y ya se hace usual verlos rodar a un ritmo más cercano al de los Williams que al de sus rivales del grupo medio. Al francés apenas le alcanzó para ser 15to con vuelta perdida y el danés, que sumó por última vez en Rusia, tuvo un problema de frenos y terminó en la grava a tres giros del final. A la escuadra de Gene Haas el 2019 se le está haciendo demasiado largo.En Austin todo lo que pudo salir mal para Ferrari, salió mal. Ni bien habían pasado la primera curva cuando los pilotos de la escudería de Maranello se dieron cuenta que estaban en aprietos y poco pudieron hacer para superarlos. Primero fue Sebastian Vettel que en la partida recibió un toque y fue perdiendo rendimiento hasta caer varias posiciones para algunas vueltas más tarde retirarse con la suspensión trasera de su monoplaza rota. El inicio de Charles Leclerc no fue mucho mejor y su ritmo en carrera no fue óptimo, quizá afectado por el cambio en la unidad de potencia y no de no encontrar el balance en su SF90, tampoco ayudó a su resultado tener una de las paradas en pits más lentas del año. Terminó 4to pero muy lejos de los tres de punta a más de 50 segundos y el punto de la vuelta rápida sirve poco de consuelo en un día en que todo se torció desde temprano.Dos sanciones por similares situaciones se ha llevado Daniil Kvyat en los dos más recientes Grandes Premios. A la penalización que le impusieron en México por el choque con Nico Hülkenberg, se le sumó otra en Austin luego de una colisión con Sergio Pérez también en la última vuelta. Cierto es que el piloto ruso tiene ya una fama ganada y que estas maniobras que pudieron ser declaradas como incidente de carrera, terminaron ambas en sanción, pero es algo que se tiene que entrar a revisar más a fondo porque a los pilotos se les pide que luchen por posición, a los comisarios se les pide que los dejen correr, pero también que se aplique el reglamento y en esa delgada línea es difícil que todos estén de acuerdo y más cuando en el grupo medio todavía hay tanto en juego.