En México la F1ESTA fue para Lewis Hamilton que se quedó con la victoria en una carrera en la que era el menos favorito; de paso afianzó su ventaja al frente del Mundial y en Austin le basta con terminar delante de Valtteri Bottas para proclamarse campeón. Ferrari no pudo sacar provecho de tener a sus pilotos en primera fila, Verstappen se metió temprano en líos y tuvo que ponerse en modo remontada, 'Checo' Pérez ante su gente igualó su mejor resultado en el Hermanos Rodríguez, Renault volvió a sumar con sus dos autos, McLaren tuvo un domingo para olvidar, mientras que los Haas y los Alfa Romeo siguen desaparecidos.En un fin de semana que no le venía de cara, superado por las Ferrari y por Verstappen, Lewis Hamilton tuvo que batallar más de lo habitual para conseguir su décima victoria de la 2019, la segunda en territorio mexicano. El británico largó bien y aunque tuvo un roce con Max Verstappen en la primera vuelta pudo salir adelante. La estrategia de Mercedes de montarle neumáticos duros e ir a una sola parada fue la ganadora, pero puso en apuros a un Hamilton que tuvo que administrarlos por 48 vueltas, ya que una parada adicional hubiera acabado con sus opciones de victoria.Lewis tuvo que tirar de repertorio ante la constante amenaza de un Sebastian Vettel con neumáticos más frescos en el final, gestionó sin sobresaltos (salvó sus habituales quejas por radio) el ritmo y los momentos de la carrera, que al contrario de lo que parecía siempre tuvo controlada, porque cuando necesito abrir gap metió un cambio más y sacó la diferencia sin problema. El campeón del mundo acaricia su sexta corona y sigue acumulando récords en su camino hacia ella; con el de México está a 8 triunfos de la marca de Michael Schumacher, llegó a 30 Grandes Premios sin abandonar, 4.400 vueltas como líder y es el segundo piloto de la historia en conseguir 100 podios con el mismo equipo. ¡Leyenda!A diferencia de Suzuka, en Ciudad de México Alexander Albon tuvo una gran largada en la que además aprovechó el toque entre Verstappen y Hamilton para ponerse tercero. Superado en desempeño por las Ferrari y los Mercedes el tailandés mantuvo un ritmo de carrera constante y sin errores, para terminar quinto justo por delante de su jefe de filas. Desde que se unió a la escuadra de Milton Keynes a mitad de temporada Albon ha cumplido con la tarea que de él se espera; rinde y entrega resultados con el monoplaza que tiene, de hecho ha sumado más que Verstappen desde que son compañeros de equipo (58 a 39) y se afianza para ocupar el segundo asiento de Red Bull en 2020. Ya es octavo en el campeonato de pilotos a solo 3 puntos del sexto lugar que hoy ocupa Pierre Gasly.Correr de local siempre tiene una presión y una motivación adicional, porque quieres que todo salga bien en tu carrera de casa. Así le entiende Sergio Pérez, que regresó al Autódromo Hermanos Rodríguez dispuesto a conseguir puntos ante su público, algo que le ha sido esquivo en los últimos años. En uno de sus mejores días el piloto tapatío clasificó 11 y con un sólido ritmo, atacando en los momentos correctos, escaló hasta la séptima posición, -el mejor del resto- aprovechando además la debacle de los McLaren para igualar su mejor resultado en su país. Eso sí, 'Checo' tuvo que exigirse al máximo para defender ese puesto ante un intenso Daniel Ricciardo que lo buscó por todos lados, pero no lo pudo superar. El mexicano, en racha, suma 43 puntos y ya se metió dentro de los 10 primeros.En el Autódromo Hermanos Rodríguez, los de Enstone fueron competitivos y pudieron sacar un buen resultado tras haber estado complicados en la clasificación. La octava posición de Daniel Ricciardo, que gestionó de gran manera sus neumáticos y vendió cara la derrota ante Sergio Pérez y la décima de Nico Hülkenberg, que heredó tras la penalización de 10 segundos a Daniil Kvyat, quién se lo llevo puesto en la última vuelta de la carrera, le permiten al equipo Renault seguir sumando para alejarse de Toro Rosso y Racing Point que amenazan su quinta posición en el campeonato de constructores, tras la descalificación en el Gran Premio de Japón. Todavía tienen áreas para mejorar de cara a las últimas carreras de la temporada, pero en México dieron un paso adelante, recuperaron las buenas sensaciones y eso motiva.En México vimos más de lo mismo de Alfa Romeo y Haas. La escuadra italo-suiza en caída libre desde el Gran Premio de Alemania donde ambos pilotos fueron penalizado, completó su tercera carrera sin puntos consecutiva y por lo que mostraron en el Hermanos Rodríguez el rendimiento perdido está lejos de aparecer. Antonio Giovinazzi no encontró rendimiento y aparte en la detención no pusieron bien uno de los neumáticos traseros de su C38 dejándolo caer y perdiendo tiempo en pits, aunque por lo visto en pista mucha diferencia no habría hecho. Por su parte, Kimi Räikkönen, que sigue viviendo de sus ahorros, fue llamado por su equipo a pits a 10 vueltas del final para preservar el auto, en lo que es su segundo abandono de la temporada. De los Haas poco más se puede decir, se intercalaron las posiciones con los Williams de Russell y Kubica y terminaron la carrera con 2 vueltas perdidas. Sin ritmo y sin respuestas, no pudieron salir del hoyo en el que se metieron.En clasificación Sainz y Norris compraron cupo en la Q3, metiéndose 7mo y 8vo respectivamente. Ambos tuvieron una buena largada que incluso llevó al español a ponerse cuarto, pero conforme fueron pasando las vueltas todo se torció para los de Woking. Sainz luchó con el balance del auto y no pudo hacer un buen primer stint con los blandos y obligado a cambiar su estrategia apenas le alcanzó para ser 13ro a una vuelta de los líderes. Por su parte, Lando Norris tuvo un problema en su primera detención cuando por un error no le apretaron bien la tuerca del neumático delantero izquierdo. Aunque lo pudieron devolver a su box para montarle los duros para ir hasta el final, ya la carrera estaba comprometida y el debutante británico se retiró a 20 de final. Un mal domingo para McLaren que, aunque tiene buena ventaja en el campeonato de constructores, no puede dejarse más puntos en lo que falta de temporada.En los minutos finales de la Q3 Valtteri Bottas chocó fuertemente contra las barreras del exterior de la última curva del Autódromo Hermanos Rodríguez cuando estaba haciendo su segundo intento. Justo detrás del finlandés rodaba Max Verstappen, hasta ese momento con el mejor tiempo, quién decidió ignorar la bandera amarilla y no reducir su velocidad por lo que mejoró su registro y aseguró la Pole Position. El holandés no tuvo problema en admitir que vio a Bottas y que no desaceleró tal como lo indica el reglamento, lo que pudo ser un agravante en su caso, que además tenía evidencia visual por los On Board y por la telemetría. Tal vez por arrogancia o ingenuidad Max perdió una Pole (lo sancionaron con 3 puestos en parrilla y dos puntos en la licencia) que trabajó, que mereció y que al final terminó condicionando su resultado en carrera, porque estuvo bastante errático y debió remontar luego de quedar último tras una serie de incidentes y maniobras al límite con otros pilotos.