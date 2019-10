Pos Piloto Escudería País Gap Puntos V. Rápida Total 1. Lewis Hamilton Mercedes 1:36.48.904 25 - 25 2. Sebastian Vettel Ferrari + 1.7 18 - 18 3. Valtteri Bottas Mercedes + 3.5 15 - 15 4. Charles Leclerc Ferrari + 6.3 12 1 13 5. Alexander Albon Red Bull + 21.3 10 - 10 6. Max Verstappen Red Bull + 68.8 8 - 8 7. Sergio Pérez Racing Point + 73.8 6 - 6 8. Daniel Ricciardo Renault + 74.9 4 - 4 9. Lance Stroll Racing Point + 1 vuelta 2 - 2 10. Pierre Gasly Toro Rosso + 1 vuelta 1 - 1 Pilotos sin puntos: 11. Daniil Kvyat * Toro Rosso + 1 vuelta 12. Lance Stroll Racing Point + 1 vuelta 13. Carlos Sainz McLaren + 1 vuelta 14. Antonio Giovinazzi Alfa Romeo + 1 vuelta 15. Kevin Magnussen Haas + 2 vueltas 16. George Russell Williams + 2 vueltas 17. Romain Grosjean Haas + 2 vueltas 18. Robert Kubica Williams + 2 vueltas No terminaron: - Kimi Räikkönen Alfa Romeo - - Lando Norris McLaren -

Lewis Hamilton volvió a celebrar en México. El piloto británico ejecutó a la perfección la estrategia del equipo, administró unos neumáticos duros de más de 40 vueltas y controló el ritmo en los últimos giros para mantenerse por delante de Sebastian Vettel y Valtteri Bottas que completaron el podio. Lewis consiguió su victoria número 83 -la 100 de Mercedes- y amplió su ventaja al frente del campeonato. Charles Leclerc se quedó con la vuelta rápida.Tras un frenético inicio, las Ferrari picaron en punta mientras que Hamilton y Verstappen se tocaban transitando hacia la curva 2, situación que fue aprovechada por Alexander Albon para subir al 3er lugar y por los McLaren de Sainz y Norris para ganar posiciones. En la vuelta 6 el piloto holandés condicionó sus opciones tras adelantar en la zona del estadio a Valtteri Bottas, una maniobra que le ocasionó un pinchazo por el que tuvo que ir a pits quedando último.A partir de ahí empezó el juego estratégico entre Ferrari y Mercedes con Leclerc y Hamilton parando primero, mientras que Vettel y Bottas estiraron su única detención más allá de la vuelta 37. Las circunstancias de cada uno mantuvo la tensión hasta las vueltas finales ya que entre los 4 primeros había muy poca diferencia con Hamilton estirando al máximo la vida de sus neumáticos, Vettel recortándole y Bottas presionando al alemán con Leclerc a la expectativa. Finalmente el campeón del mundo aguantó la presión para sumar su 10mo triunfo de la 2019.En parelelo, Max Verstappen, complicado en el inició, firmó una buena remontada con maniobras al límite desde el último lugar hasta la sexta posición, justo por detrás de Alexander Albon. El mejor del resto fue el mexicano Sergio 'Checo' Pérez que con un sólido ritmo se ubicó 7mo, aguantando además la presión de un intenso Daniel Ricciardo que lo buscó por todos lados, pero no lo pudo superar. Completaron las 10 primeras posiciones Pierre Gasly y Nico Hülkenber, que fue embestido por Daniil Kvyat en la vuelta final entrando a la última curva.El ruso quedó clasificado en el puesto 11 tras recibir una penalización de 10 segundos por causar la colisión con el piloto de Renault. Por detrás del hombre de Toro Rosso se ubicaron Lance Stroll con el Racing Point, justo por delante de un Carlos Sainz que tuvo un buen arranque pero sufrió mucho con el balance de su MCL34 y no encontró el ritmo para meterse en la zona de puntos. Antonio Giovinazzi en otra carrera sin pena ni gloria terminó 14to delante de Kevin Magnussen que poco pudo hacer con su Haas para avanzar.En las últimas posiciones se reportaron George Russell, Romain Grosjean y Robert Kubica. Kimi Räikkönen y Lando Norris fueron los abandonos del Gran Premio. El finlandés fue llamado a boxes a 10 vueltas del final para preservar su auto y el piloto de McLaren que había hecho una gran largada, perdió todas sus opciones tras la detención en la que no le apretaron bien el neumático delantero izquierdo, desde ahí navegó en tierra de nadie y abandonó a 20 del final, cerrando un domingo para el olvido para McLaren.A continuación el vuelta a vuelta del GP de México:Todos los pilotos inician sin inconvenientes.Inicia la carrera.Leclerc se aleja de Vettel. El alemán en la vuelta previa tocó ligeramente a Charles en la curva 4. Virtual Safety Car.Albon presiona a Vettel por el P3. Lo tiene a 0.9. Hamilton hace lo hace con Sainz por el P4.Se toma nota sobre la maniobra entre Verstappen y Hamilton.Toque entre Verstappen y Bottas intentando pasarlo en el Foro Sol. Se pincha el piloto holandés.Verstappen en pits. Se arruina la carrera del holandés. Sale con duros hasta el final de la carrera. Hamilton pasa a Sainz por el P4..Leclerc a 1.6s de Vettel. Bottas ahora tiene en la mira a Sainz por el P4. Pérez pasa a Gasly y es P9.No hay investigación por la maniobra entre Hamilton y Verstappen, ni Vettel y HamiltonHamilton le descuenta a Albon lo tiene a 1s. Viene con todo el británico, líder del campeonato.Pérez con el ánimo arriba por estar en casa, presiona a Kvyat por el P8.Gran adelantamiento de Sergio 'Checo' Pérez sobre Daniil Kvyat. Las tribunas a tope.Albon cada vez más cerca de Vettel. Gap de 1.1. Muy bien el piloto tailandés de Red Bull. Se está ganando su puesto para el próximo año, poco a poco.Problemas para Lando Norris a la salida del pit lane. Rueda suelta. Devuelven los mecánicos su auto al garaje. Una pena.Leclerc a 2.4s de Vettel. Albon se acerca a Hamilton. Volando el piloto británico.Albon en pits. Sale con el compuesto medio. Va a dos detenciones. Salen en el P5.Leclerc en pits. Sale con medios. Repite compuesto.Bajo investigación Lando Norris por salir del box de forma insegura. Hamilton se acerca a Vettel, el líder provisional. Gap de 1.9s.Pérez está en el P6. Tiene la presión de Daniel Ricciardo. Gap de 1.0s. Daniel lleva duros. El mexicano medios.Hülkenberg en pits. Vettel a 1.9s de Hamilton.Leclerc con medios va teniendo un muy buen ritmo. Recordemos que tiene una detención pendiente. Está en el P4.Checo Pérez en pits. Sale. Cambia medios por duros el mexicanos.Error en el pit de Alfa Romeo. No colocan bien el neumático y dejan caer el auto de Giovinazzi.Hamilton en pits. Cambia medios por duros.Duelo entre los Williams. Kubica pasa a Russell.Hamilton queda en medio de los Williams. Le cortan el ritmo, en especial Kubica. Entretanto Vettel no se detiene. Gap de 6.7s sobre Bottas. Valtteri tampoco lo ha hecho.El toque entre Magnussen y Verstappen no se va a investigar.Hamilton está en el P4 atacando y alistando el overcut sobre Vettel. El Gap es de 17.8s. ¿Sebastian le apuesta al compuesto blando en la parte final? Veremos.Verstappen está en el P11 presionando a Sainz.Albon sigue realizando una muy buena labor. Marcha en el P5 con un buen ritmo. Está a 5.6s de Hamilton.Verstappen sube al P10 tras adelantar a Sainz.Vettel le sigue apostando al compuesto medio. Sigue en 1:21 bajos.Bottas y Leclerc en el P2 y P3 en 1:20 medios. La estrategia de Charles se va complicando a medida que Vettel estira este compuesto.Cada vuelta es ganancia para Sebastian Vettel. Sin embargo está muy cerca de encontrar el punto en el que decrece su rendimiento.Verstappen va por el P9 de Kvyat. Duelo entre Sainz y Gasly por el P12.Vettel con tráfico. Momento clave de la carrera para el alemán de FerrariVettel se encuentra a Sainz y Gasly. Pierde tiempo. Le deja ahora el problema a Bottas.Bottas en pits. Sale en el P3.Vettel en pits. Sale con duros nuevos el piloto alemán hasta el final de la carrera.Vettel cae al P4. Leclerc recupera el liderato. Sin embargo el monegasco tiene que entrar de nuevo a boxes.Vettel registra la vuelta más rápida. Mejor el alemán que Bottas. Está a 5s de Hamilton.Verstappen presiona a Pérez por el P7. Gap de 0.8s.Verstappen pasa a Pérez y toma el P7. Entretanto Leclerc en el mismo ritmo de Hamilton.Leclerc en pits. Problemas en su detención. Pierde segundos claves. Fue el neumático trasero derecho.Hamilton es el nuevo líder de carrera.Albon y Kvyat en pits.Leclerc marca la vuelta más rápida. Está a 9.1s de Leclerc. Vettel se acerca a Hamilton por el P1. Gap de 2.9s.Bottas con todo sobre Vettel. Está a 1.4s. Mercedes se la juega a dos fichas para ganar la carrera. Hamilton lidera pero se acerca Vettel a 2.4s. Valtteri hace lo propio.Albon marca la vuelta más rápida. Hamilton sigue perdiendo con Vettel. Bottas a 1.5s de Vettel.Pérez está en el P8 marcando un buen ritmo. Le apunta a esta posición. Verstappen P7 a 13.3s de Ricciardo.Leclerc sigue empujando. Su objetivo es Bottas por el P3. Gap de 6.9s. Una pena por el tiempo que perdió el monegasco en boxes.Retiro de Lando Norris. Es el primero en carrera. La mala detención en boxes arruinó todo.Ricciardo en pits. Cambia duros por medios el piloto de Renault. Sale en el P8, atrás de Sergio Pérez.Leclerc con la vuelta más rápida. Queda a 5.3s de Bottas. Con todo el de Ferrari. Entretanto Valtteri a 1.1s de Vettel por el P2.Hamilton logra mantener la ventaja de 2.5s sobre Vettel. Impresionante el manejo del británico con un neumático duro 14 vueltas más longevo.Bottas con todo sobre Vettel. Gap de 0.9s. Atención.Vettel en aprietos. Hamilton se aleja, administra muy bien los neumáticos. Atrás Bottas con todo y DRS.Leclerc a 3s de Bottas. Va al rescate. Duelo Mercedes-Ferrari. ¡La carrera se va a poner muy interesante!Hamilton administra de forma correcta el tráfico y mantiene un gap de 2.5s sobre Vettel. El alemán a 1s de Bottas, pero logra mantener a raya al finlandés.Vettel y Bottas con tráfico. Leclerc bloquea y se pasa en la curva 4.Hamilton sigue consolidando su liderato. Está a 3s de Vettel. Sus neumáticos rinden de forma perfecta. Mejorando cada vez más.Ricciardo presiona a Pérez por el P7. Checo se defiende ya que el australiano lleva un compuesto más nuevo y además medio. El mexicano con duros.Ricciardo intenta el ataque sobre Pérez en la curva 1. Se pasa y toma la escapatoria de forma segura. Le devuelve la posición al mexicano.Vettel se acerca nuevamente a 2.4s. Pérez se mantiene por delante de Ricciardo a 1.7s.Bottas se desconecta con poco de Vettel. Entretanto el alemán se acerca a 1.9s de Hamilton.Los neumáticos traseros de Hamilton muy desgastados. Sin embargo marca una gran vuelta y se aleja a 2.3s. Vettel se sube en tiempos. Bottas a 1.2s.Leclerc no mejora su ritmo y se sube a 1:20.9. Está a 3.4s de Bottas en el P4.Hamilton llevando su auto al límite. Marca su mejor vuelta de carrera y mantiene a 2.4s a Vettel.Lewis Hamilton imparable. Compuesto duro usado y mejorando su ritmo.Ricciardo con todo sobre Pérez. El mexicano se defiende. Está en el P7. Todo el país con él.Verstappen en el P6 en una gran recuperación. Pérez aguanta. Quiere en casa ese P7 para consagrarse como el mejor del resto.Lewis Hamilton (Mercedes) logró la victoria en el GP de México. 2º Sebastian Vettel (Ferrari), 3º Valtteri Bottas (Mercedes), 4º Charles Leclerc (Ferrari), 5º Alexander Albon (Red Bull), 6º Max Verstappen (Red Bull), 7º Sergio Pérez (Racing Point), 8º Daniel Ricciardo (Red Bull), 9º Pierre Gasly (Red Bull), 10º Nico Hülkenberg (Renault).Charles Leclerc registró la vuelta más rápida con 1:19:232 en el giro 53y se lleva un punto adicional de acuerdo al cambio en las regulaciones deportivas para esta temporada, ya que terminó en el top 10.*. *. 10 segundos de penalización por generar colisión