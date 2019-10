Home >> Noticias

Renault es descalificado del Gran Premio de Japón por irregularidad en sus autos

Diez días después de celebrado el Gran Premio de Japón, los comisarios del evento han decidido descalificar al australiano Daniel Ricciardo y al alemán Nico Hülkenberg de la carrera, luego que la protesta realizada por Racing Point surgiera efecto en contra de Renault.



Tras la competencia en Suzuka, los comisarios consideraron admisible la protesta del equipo canadiense y por ende le solicitaron al departamento técnico de la FIA un análisis detallado a la unidad de control electrónico (ECU) y el volante, ya que podría Renault podría estar utilizando un pre ajuste en el sistema de frenado, en contra de las regulaciones.



El 16 de octubre, tres días después de la carrera, Racing Point presentó otros documentos en los que aportó más información para sustentar su protesta. El 19 de octubre la FIA indicó que las partes tenían la oportunidad de enviar más documentación antes de una nueva audiencia. Dos días después, Renault defendió el sistema utilizado en su auto.



El departamento técnico de FIA ejecutó un análisis del software y datos, revisando también los argumentos recibidos de Racing Point y Renault. El 22 de octubre se presentó el reporte escrito a los comisarios, el cual contenía las versiones de software de Renault, el controlador de frenado trasero y la ECU.



Toda la información quedó disponible para los comisarios y las partes a tiempo, antes de las audiencias. A Racing Point se le notificó de las comunicaciones de Renault, pero no se les compartió información ya que tenía datos confidenciales del auto. El 23 de octubre las partes fueron convocadas a una conferencia telefónica.



El argumento de Racing Point para su propuesta se centra en un detalle de la cámara onboard. Según ellos, se observa cómo cambia en la pantalla del volante el balance de frenado cambia sin la intervención del piloto y por ende alegan que esto ha sido pre programado, algo prohibido por reglamente.



Entretanto Renault se defendió y expresó que no utiliza un sistema de ajuste de frenado y que el balance del frenado en la pantalla debe cambiar debido a un sistema específico de Renault, el cual se presentó en la documentación y que no se compartió a Racing Point debido a contenido de propiedad intelectual.



La marca francesa dice que el video no es una evidencia concluyente, sin no debatió la posibilidad de un cambio de ajuste de frenada en la pantalla sin la intervención del piloto. Además también indicó Renault que Racing Point especuló que ellos utilizan un sistema prohibido, con base en acusaciones de un ex empleado de Renault, quien no fue consciente de todos los detalles pertinentes del sistema de control de frenado de la marca francesa.



Los comisarios examinaron los documentos enviados al departamento técnico de la FIA y el reporte cumple con el orden dado por ellos el 13 de octubre, día de la carrera del GP de Japón. Los resultados de la parte confidencial han sido incorporados cuidadosamente en los documentos que están disponibles para el público.



Los expertos de la FIA examinaron las versiones de software de Renault utilizadas durante el GP de Japón, se descargaron las versiones directamente del auto y se verificó el sistema de control del freno trasero del auto, botones en el volante y en la pantalla. Todas las conclusiones de los expertos son bien estructuradas y explicadas sin mostrar ninguna debilidad en su lógica. Por consiguiente, los comisarios estuvieron de acuerdo con los resultados y establecieron:



1- El software del controlador del freno trasero utilizado por Renault es parte integral del sistema de control referido en el artículo 11.9 de las



regulaciones técnicas de FIA. Por consiguiente, es utilizado conforme con el artículo 11.1.3 y 11.1.4 de las regulaciones técnicas de FIA



2- Esto describe que el sistema de control no es preajustado, como presuntamente dependía a determinada distancia



3- Los pilotos de Renault utilizan botones montados en el volante para controlar el balance de frenado conforme al artículo 8.6.3 de las regulaciones técnicas de FIA. Estas están conectadas con la unidad de control electrónico



4- Dicho esto, los comisarios concluyeron que mientras Renault utilizó soluciones innovadoras para explotar ciertas ambigüedades en las regulaciones técnicas y otros documentos secundarios, sus sistemas no infringen las actuales regulaciones técnicas



5- Sin embargo, aunque bajo las regulaciones técnicas de la F1, los comisarios encontraron que el sistema de Renault constituye una ayuda para el piloto y por consiguiente no está en línea con el artículo 27.1 de las regulaciones técnicas de la F1, las cuales requieren que el piloto maneje el auto solo y sin ayudas. El sistema de ajuste de frenado en cuestión actúa como una ayuda para el piloto, evitándole al piloto tener que realizar ajustes durante una vuelta. Los comisarios observaron que hay una clara distinción entre este sistema y aquel que actualmente da el control, el cual debería ser un sustituto para las habilidades y reflejos del piloto. No obstante, es una ayuda y va en contra del artículo 27.1 de las regulaciones deportivas de la FIA.



6- Los comisarios reconocen que la penalización evaluada en este caso es más severa que en otros casos que involucran la infracción del artículo 27.1 de las regulaciones deportivas. Los beneficios relativos ganados bajo la infracción de este artículo dentro de los anteriores casos y los dos resultantes de esta carrera, fueron específicamente evaluados y la penalización ha resultado de este análisis.



7- La clasificación final del GP de Japón será corregida de acuerdo al artículo 12.18 del código internacional del deporte.



8- Bajo las circunstancias únicas y el tiempo que llevó la protesta, los comisarios, bajo el poder que les brinda la comisión disciplinaria y judicial de FIA en el artículo 10.1.1, extiende el período normal de apelación para esta decisión hasta las 10:00 AM de México, hoy 24 de octubre, donde la mayoría de los vinculados por estas circunstancias serán localizados. Este es un período de tiempo menor de lo permitido bajo este artículo.



De esta forma Daniel Ricciardo y Nico Hülkenberg pierden el sexto y décimo lugar respectivamente. En instantes actualizaremos las posiciones de la carrera y las de los campeonatos de pilotos y constructores.