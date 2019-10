Hubiera sido muy triste porque esta fiesta es increíble, cada año me sorprende más, fue una gran noticia cuando todos supimos que tendríamos tres años más de Gran Premio. Es un fin de semana súper especial

Venir a México es algo muy grande, es algo que espero todo el año, es una fecha que me mantiene muy motivado. Afronto con muchísima ilusión correr ante mi gente, hacer una gran carrera, dar lo mejor de mí y que puedan disfrutar un gran domingo todos los mexicanos que hacen un gran esfuerzo por estar ahí y apoyarme. Esperemos que este sea el quinto año consecutivo en que este Gran Premio sea el mejor de la temporada



Sergio Pérez vive como ninguno su Gran Premio de casa Sergio Pérez vive como ninguno su Gran Premio de casa

En la vuelta, en el Parade que hacemos todos los pilotos es increíble. Siempre lo digo es mi mejor momento del año, porque de la forma en que se entrega la gente pienso que ha valido la pena todo lo que he tenido que luchar por ese momento, que es muy especial

Es un fin de semana donde tengo más presión por mí mismo, quiero darlo todo y que sea un fin de semana perfecto. Pero soy consciente de que hay muchas cosas que no puedes controlar entonces mi enfoque es darlo todo a la gente dentro y fuera del auto, ser enfocado y profesional en lo que hago

Yo creo que esta temporada era de esperarse que iba a ser complicada, lo más frustrante es que no tuvimos el desarrollo suficiente durante al año, pero estoy muy cerca de los próximos lugares, así que a pesar de todo es un buen año. Sin duda a lo largo de la temporada no hemos tenido el ritmo, no hemos estado cerca de donde deberíamos estar, pero somos optimistas para lo que viene. La expectativa es que debemos ser el equipo que más avance el próximo año.

Esperemos que podamos mejorar ese séptimo lugar que conseguimos aquí. En cada año ha pasado alguna circunstancia que si se nos hubiera dado bien tendríamos algún mejor resultado. El año pasado estábamos haciendo una gran carrera y nos quedamos sin frenos, en el fin de semana que quieres que no te pase nada, nos pasó, pero bueno así es todo. Venimos en una buena racha y esperamos que la podamos mantener para sumar buenos puntos

Estoy en mi mejor momento dentro y fuera de la Fórmula 1. Con el equipo ya llevo 6 años trabajando y creo que con la experiencia que tengo en la F1 me ha dado esa confianza, tener mas tranquilidad, estar un poco mas relajado y saber lo que puedo dar cada fin de semana. La constancia que he mostrado los últimos años es gracias a todo el trabajo que he venido haciendo desde mi primer año en Fórmula 1



El mexicano ha tenido una temporada desafiente, pero espera terminarla de la mejor manera El mexicano ha tenido una temporada desafiente, pero espera terminarla de la mejor manera

Él ha hecho bien su proceso de adaptación y ahora creo que está en un buen nivel. Lance se ha desarrollado rápido y ha mejorado de lo que era hace 7 meses. El hecho de que su papá haya tomado el equipo no ha cambiado mucho para mí, es una muy buena dinámica dentro del equipo, hay un buen ambiente, estoy muy contento de estar en este equipo y es por eso que decidí renovar. No me relajo, el tener contrato no significa nada en Fórmula 1. Cuando te relajas estás acabado, siempre hay mucha presión siempre tienes que dar resultados fin de semana tras fin de semana y no hay momento para relajarte.

A lo largo de mi historia siempre los domingos tengo buen ritmo, es una de mis mayores fortalezas. Los sábados de clasificación se me complican un poco, he trabajado mucho y en los últimos años he mejorado, pero una buena parte de que los domingos sea tan fuerte es por como pongo a punto el auto. Algunos pilotos trabajan más para el sábado, pero yo desde que empieza el fin de semana pienso en el domingo y es lo que me ha traído tanto éxito las últimas temporadas

Hoy en día la diferencia entre presupuestos es muy grande, los últimos años hemos tenido dos categorías en la Fórmula 1, los primeros 3 equipos y el resto de la parrilla. Es imposible competir como están las cosas hoy en día, creo que eso es uno de los principales problemas. La Fórmula 1 necesita tener más equipos compitiendo por los primeros lugares y esperemos que eso se logre para el próximo año, pero especialmente para 2021

En los días previos al Gran Premio de México es costumbre que el piloto local Sergio 'Checo' Pérez tenga un encuentro con los medios de comunicación. Hoy asistimos a esta cita en la que el mexicano habló sobre su temporada 2019, las expectativas para afrontar las últimas carreras del año y las sensaciones que le trae correr en su casa.El piloto tapatío reconoció que, así como muchos, tuvo temor de que este fuera el último Gran Premio en su país y que le alegró la noticia de su continuidad. "".Es algo que está muy relacionado con las sensaciones que le produce correr en su país ante su gente. "", señaló el piloto de Racing Point.", agregó.".Pérez también reflexionó sobre la 2019, una temporada que ha sido especialmente desafiante para él en términos de resultados, aunque confía en poder meterse dentro de los 10 primeros en el campeonato de pilotos, luego de sumar puntos en cuatro de las últimas cinco carreras. "".El mexicano espera tener mejor suerte en su Gran Premio de casa, ya que en años anteriores ha tenido diversos inconvenientes que no le han permitido ser protagonista. "".'Checo' manifestó que está en el mejor momento, no solo de su carrera deportiva, también de su vida ya que hace poco se convirtió en papá y su familia hoy es su mayor motor y prioridad. "", señaló.El piloto del auto #11 también elogió a su compañero de equipo, el buen ambiente que hay dentro de Racing Point, aunque también reconoce que no se relaja y que espera que se mantengan competitivos en las últimas carreras de la temporada. "".Pérez es reconocido por ser un piloto rendidor en carrera, que gana muchas posiciones en la arrancada y eso le permite también potenciar sus resultados en los Grandes Premios. "".Finalmente el mexicano habló sobre lo que espera del reglamento de 2021, del que destacó la distribución de dinero para los equipos que ayudaría a tener una Fórmula 1 más pareja. "".