Bottas volvió al primer escalón del podio en uno de sus mejores fines de semana del año Bottas volvió al primer escalón del podio en uno de sus mejores fines de semana del año



En 2019 Carlos Sainz solo ha dejado indiferente a las cámaras En 2019 Carlos Sainz solo ha dejado indiferente a las cámaras



Suzuka y Sergio Pérez tienen una relación especial Suzuka y Sergio Pérez tienen una relación especial



Albon sigue sorprendiendo gratamente Albon sigue sorprendiendo gratamente



Haas y Alfa Romeo sin pena ni gloria en Suzuka Haas y Alfa Romeo sin pena ni gloria en Suzuka



Ferrari acabó con sus opciones en la primera vuelta Ferrari acabó con sus opciones en la primera vuelta

En un fin de semana atípico en Japón en el que se disputó la clasificación y la carrera el mismo domingo por cuenta del paso del tifón Hagibis, Mercedes consiguió su sexto título de constructores consecutivo gracias a la victoria de Valtteri Bottas y el tercer lugar de Lewis Hamilton. En Suzuka Vettel y Leclerc fallaron en su tarea de aplazar la celebración de los de Brackley, Sainz en la suya fue de nuevo el mejor del resto, los Renault cumplieron, 'Checo' Pérez remontó y sigue sumando, mientras que los Haas y los Alfa Romeo pasaron sin pena ni gloria por territorio nipón. Nos vamos despidiendo de la 2019.Tras una primera mitad de temporada en la que dominaron a placer, ganando 10 de 12 carreras (7 dobletes), más temprano que tarde Mercedes iba a asegurar el campeonato de constructores -su sexto consecutivo- y la celebración llegó en el GP de Japón. En Suzuka, Valtteri Bottas con una espectacular largada y un ritmo que dejó sin opción a sus rivales, incluido al propio Hamilton que terminó 3ro, lideró la ofensiva del equipo de Toto Wolff que en 2019 fue en resumen: efectivo. Cuando todo estuvo de cara fueron imbatibles, minimizaron daños cuando fue necesario y sacaron el máximo provecho de los errores y el infortunio de sus rivales. Los de Brackley son merecidos campeones porque trabajan en excelencia, mejoran constantemente, no se regodean en los triunfos y trabajan todos por un mismo objetivo, ser los mejores. Por si fuera poco, y a la espera de que Lewis Hamilton logre su sexto título, hace meses los alemanes trabajan pensando en 2020.El piloto español encontró un camino para obtener buenos resultados y se ha mantenido fiel a ese estilo lo que hoy lo ubica sexto en el campeonato mundial. Otra impecable largada lo puso a la par del actual campeón del mundo y con un sólido ritmo estuvo buena parte de la carrera rodando 4to hasta que fue superado por Alexander Albon con el Red Bull claramente superior a su McLaren. Carlos ejecutó a la perfección la estrategia que trazó con el equipo para quedarse con la 5ta posición (igualando su mejor resultado del año) lo que lo ratifica en un lugar privilegiado y que espera mantener en las últimas cuatro carreras de la temporada. Sainz encontró en Woking su mejor versión, aprendió a valorar los resultados puntuables sin perder su velocidad y por eso hoy es el mejor del resto.Con el auto que tiene (todavía lleva un motor de especificación anterior), Sergio Pérez se las arregló para sacar otro buen resultado en Suzuka, un circuito en el que históricamente ha conseguido sumar buenos puntos. Otra gran largada le permitió catapultarse desde el lugar 17 hasta el 11 al cabo de la segunda vuelta y desde ahí construyó su camino hasta la zona de puntos con buen ritmo y mejores adelantamientos. Eso sí, el gran esfuerzo de 'Checo' pudo quedar en nada por el incidente con Pierre Gasly cuando luchaban por posición, pero que se anunciara el final del GP una vuelta antes lo benefició. Gran carrera del mexicano que todavía tiene opciones para meterse dentro de los 10 primeros.No hizo una gran largada, pero cuando se acomodó, Alexander Albon hizo una carrera inteligente y llevó puntos para Red Bull ante la ausencia de un Max Verstappen eliminado en la primera vuelta tras el toque con Charles Leclerc. Desde que se unió a la escuadra de Milton Keynes a mitad de temporada el tailandés ha cumplido, adaptándose rápidamente a un nuevo equipo y metodología de trabajo, confirmando su velocidad y madurez en apenas su primer año en F1. En Suzuka volvimos a ver -como en otras carreras- a un Albon rendidor, pero que no teme a jugarse el trapo cuando es necesario. Serio candidato a quedarse como compañero de Max para 2020.El de Japón ha sido otro Gran Premio decepcionante para Alfa Romeo que ha entrado en un bajón de rendimiento desde Alemania donde ambos pilotos fueron penalizados y tan solo han podido sumar 10 puntos para el campeonato de constructores. Kimi Räikkönen vive de su ahorro hace 5 carreras y Antonio Giovinazzi no levanta cabeza. En Suzuka se intercalaron las posiciones con los Haas de Magnussen y Grosjean, que como ha sido costumbre esta temporada, los viernes y sábados parecen competitivos y en la carrera se diluyen sin poder encontrar ni ritmo ni respuestas. A principio de 2019 eran dos equipos llamados a estar regularmente en zona de puntos y pelear por el grupo medio, pero se vinieron abajo por completo.Ferrari acaparó la primera fila en Suzuka horas antes de la carrera y todo indicaba que Mercedes debía esperar para asegurar el título de constructores, pero a los de Maranello la ilusión les duró 500 metros. Sebastian Vettel, que partía desde la Pole tuvo una salida en falso y debió ser sancionado y pues así como sucedió con Kimi, si el piloto mueve el auto antes de que se apaguen los semáforos debe recibir una sanción y no caben ni las interpretaciones ni las tolerancias. Después de eso hizo se tuvo que conformar con la segunda posición, pero en general hizo una buena carrera y supo mantener a raya a un intenso Lewis Hamilton en los últimos giros.Charles Leclerc tampoco tuvo una buena partida y por el incidente de la primera vuelta en el que no solo terminó perjudicando a Max Verstappen sino que también condicionó sus opciones, debió ser sancionado en carrera y no 4 horas después de terminado el Gran Premio, y al final terminó recibiendo una penalización mayor por no entrar a cambiar el alerón delantero que por la maniobra en sí. Cosas que a veces no se entienden, como tampoco lo que sucedió al final de la carrera donde se marcó la bandera a cuadros una vuelta antes y que con otras circunstancias hubiera causado una controversia de la que aún se estaría hablando.