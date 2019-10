Entrevista exclusiva con Tatiana Calderón - Desde 4:02



Durante su visita a Colombia conversamos con Tatiana Calderón, quién estará acompañando al equipo Alfa Romeo Racing en los Grandes Premios de México y Estados Unidos. La piloto colombiana hizo un balance de su primera temporada en Fórmula 2, a la que aspira volver en 2020, explicó su rol en la FIA, recordó a su compañero de equipo Anthoine Hubert, habló sobre la temporada de F1 y sus expectativas para afrontar la última carrera de este año en Abu Dhabi.La bogotana, que regresa a México un año después de haberse subido por primera vez a un Fórmula 1, resumió así su primer año en F2: "".La piloto de pruebas de Alfa Romeo Racing también destacó los buenos momentos que ha vivido en México, un país que ya siente como propio. "".Tatiana, que ha estado muy activa este año participando en jornadas de prueba con Alfa Romeo en Paul Ricard, conociendo el auto de la W Series, realizando un test en Fórmula E, aparte de sus compromisos con la FIA, recordó su experiencias en México y en Fiorano donde pudo conducir dos monoplazas de F1 diferentes. "", expresó entre risas.Calderón que ha estado vinculada con la FIA desde hace un par de años haciendo parte de la comisión de mujeres en el automovilismo como representante de los pilotos habló también sobre una iniciativa que ha estado apoyando. "".La piloto del equipo BWT Arden también analizó lo que ha sido la temporada 2019 de Fórmula 1 y que espera del nuevo reglamento para 2021: "".Tatiana también recordó a su compañero de equipo Anthoine Hubert, quién falleció tras el terrible accidente de la Fórmula 2 en Spa Francorchamps. A Hubert lo describió como "".Finalmente Calderón habló sobre sus sensaciones después del test que hizo en Fórmula E, su deseo de continuar compitiendo en Fórmula 2 y sus expectativas a futuro: "", finalizó.