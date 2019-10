Tengo ganas de volver a Suzuka, es un lugar muy especial para mí. Debuté en Fórmula 1 aquí en los entrenamientos libres de 2014, cuando tenía 17 años. Es algo que jamás olvidaré. He tenido buenos resultados aquí, he acabado segundo y tercero, pero nunca he ganado. Me encantaría subir un escalón más.



Correr en Suzuka es muy divertido y lo disfruto mucho. Es histórico, estrecho y rápido, así que es importante usar todo el ancho de la pista. Necesitas encontrar el equilibrio y tener buen ritmo entre las curvas 3, 4, 5 y 6. Si tomas mal alguna, vas a quedar mal ubicado para la siguiente.



Ferrari será muy fuerte aquí, ya que tienen mucha potencia y son muy rápidos en las rectas, pero nuestro auto es rápido en curvas, así que esperamos recuperar algo de tiempo ahí. Los japoneses son muy apasionados, siempre es genial verlos aquí y que nos den su apoyo, pero este año será más especial, ya que estamos con Honda en su Gran Premio de casa. Hemos tenido grandes resultados con Honda este año y en Suzuka no será fácil repetirlos, pero por supuesto que vamos a dar todo lo que tenemos para obtener un buen resultado ante los aficionados japoneses

Estoy muy emocionado, es mi primer Gran Premio de Japón. He corrido en esta pista antes, pero solo en karts. Estoy ansioso de ver cómo es en un Fórmula 1. El circuito parece divertido y es la pista en la que más ganas tengo de correr. Es un gran fin de semana para nosotros, ya que es la carrera de casa para Honda. Esperamos darles un buen resultado a los aficionados.



Estuvimos en Tokio a inicios de año y ya pudimos sentir el apoyo de los locales, eran muy apasionados, pero aún no termino de creer la cantidad de obsequios y gente que vino. Max me dijo que no era nada comparado con lo que vamos a ver y experimentar en el Gran Premio. ¡Ya tengo preparados los marcadores para firmar.



En Rusia nos fue bien. Remonté desde el pitlane hasta la quinta posición, pero espero tener aquí un buen fin de semana y una mejor posición de partida, así podré luchar por las primeras posiciones desde la largada

El equipo Red Bull llega a Japón después de haber conseguido buenos puntos en el circuito de Sochi, tras una gran remontada por parte de sus pilotos. Con la confianza en alto y sin el lastre de las penalizaciones tanto Max Verstappen, que ya se ha subido al podio en un par de ocasiones en Suzuka, como Alexander Albon, apuntan en tener un buen desempeño y lograr el mejor resultado en la carrera de casa de Honda, su proveedor de motores. El segundo lugar en el campeonato de constructores todavía es posible y esta es una buena oportunidad para dar un golpe en la mesa.".".