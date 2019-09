Posiciones Finales del Gran Premio de Singapur 2019

Pos Piloto Escudería País Gap Puntos V. Rápida Total 1. Sebastian Vettel Ferrari 1:58.33.667 25 - 25 2. Charles Leclerc Ferrari + 2.6 18 - 18 3. Max Verstappen Red Bull + 3.8 15 - 15 4. Lewis Hamilton Mercedes + 4.6 12 - 12 5. Valtteri Bottas Mercedes + 6.1 10 - 10 6. Alexander Albon Red Bull + 11.6 8 - 8 7. Lando Norris McLaren + 14.7 6 - 6 8. Pierre Gasly Toro Rosso + 15.5 4 - 4 9. Nico Hülkenberg Renault + 16.7 2 - 2 10. Antonio Giovinazzi * Alfa Romeo + 27.8 1 - 1 Pilotos sin puntos: 11. Romain Grosjean Haas + 35.4 12. Carlos Sainz McLaren + 35.9 13. Lance Stroll Racing Point + 36.4 14. Daniel Ricciardo Renault + 37.6 15. Daniil Kvyat Toro Rosso + 38.1 16. Robert Kubica Williams + 47.0 17. Kevin Magnussen Haas + 86.5 No terminaron: - Kimi Räikkönen Alfa Romeo - - Sergio Pérez Racing Point - - George Russell Williams -

La Scuderia Ferrari viene en franca mejoría. Esta noche lo demostró en el GP de Singapur tras ganar en el Marina Bay Circuit su tercera carrera consecutiva de la temporada, esta vez con Sebastian Vettel, quien no triunfaba en la F1 desde hace un año. El doblete del equipo de Maranello fue completado por Charles Leclerc, mientras que Max Verstappen de Red Bull ocupó la última posición del podio.Tal como se esperaba y como viene siendo habitual desde hace 12 temporadas, el Gran Premio de Singapur fue extenso y estuvo cerca de llegar al límite de tiempo por reglamento que es de dos horas, debido a la aparición en tres ocasiones del Safety Car. Tan solo faltó un minuto y veintisiete segundos para que esto sucediera, pero terminó por número de vueltas, las 61 pactadas para este evento.Iniciando desde la pole position, Charles Leclerc impuso el ritmo y lo controló a su antojo, teniendo en cuenta que la degradación de los neumáticos era fundamental para la estrategia. De hecho, sus rivales lo siguieron y no se marcaron mayores diferencias en cuanto a tiempos respecto al resto del grupo. Prácticamente todos estaban esperando la aparición del Safety Car, pero no sucedió antes de las detenciones en pits.Siguiendo la estrategia pactada antes de la carrera, en la vuelta 20 Sebastian Vettel entró a pista y Charles Leclerc lo haría una después. Entretanto Lewis Hamilton siguió en pista. El alemán tuvo una mejor vuelta de salida con neumáticos duros, y allí pudo ganarle la posición. Charles Leclerc no comprendió por qué Sebastián frente él salió por delante de él.Lewis Hamilton intentó hacer el undercut deteniéndose unas vueltas después, pero el equipo Mercedes no cálculo de forma precisa el momento en el que debía ingresar tras su salida de boxes, así quedó en medio del tráfico y distante un poco de los Ferrari.Poco se podría hacer para adelantar y Sebastian Vettel fue fortaleciéndose vuelta tras vuelta, a pesar que en algún momento Charles Leclerc parecía tener un mejor ritmo. Luego se generaron otros dos safety cars, pero la situación poco cambió.De esta forma Sebastian Vettel cortó con una sequía de más de un año sin victorias en la Fórmula 1 y le llega en un momento clave debido al impulso de su compañero de equipo Charles Leclerc, tras las victorias en Spa-Francorchamps y Monza. También Ferrari rompe con otro registro nada agradable: llevaba 11 años sin un doblete en la máxima categoría.Tras los Ferrari terminó el piloto holandés Max Verstappen, quien tuvo una carrera sólida aunque al final sufrió con la presión qué le impuso Lewis Hamilton. Esto demuestra que Red Bull Racing sigue haciendo un buen trabajo de evolución con el auto. La sexta posición quedó en manos del piloto tailandés Alexander Albon, también de Red Bull, cumpliendo a cabalidad con la tarea designada para este fin de semana. Ante la dificultad de adelantamientos y fortaleza de los rivales, completó el top 6.Mercedes no ha tenido una jornada fácil. Muestra de esto ha sido su ausencia del podio - algo que no sucedía desde el GP de Alemania de este año -, con el cuarto y quinto lugar de Lewis Hamilton y Valtteri Bottas respectivamente.De nuevo la escudería McLaren ha sido la cuarta fuerza. Esta noche el piloto británico landó Norris se llevó la séptima posición, mientras que su compañero de equipo Carlos Sainz tuvo un inicio de carrera muy complicado tras un contacto con Nico Hülkenberg. Esto le generó una ardua recuperación y al final terminó en el décimo segundo lugar.Otra buena presentación tuvo el piloto francés Pierre Gasly con la escudería Toro Rosso, conquistando el octavo lugar. En contraste su compañero de equipo, el ruso Daniil Kvyat, tuvo varias complicaciones durante la carrera, entre ellas una colisión con Kimi Räikkönen, y sólo pudo terminar en el decimoquinto lugar.Otro piloto que tuvo una carrera difícil fue Nico Hülkenberg. Progresivamente fue escalando durante la carrera y al final conquistó el noveno lugar. Entretanto Daniel Ricciardo comenzó la carrera desde la última posición, luego de ser excluido de la clasificación por superar el límite de potencia en el MGU-K. Fue avanzando positivamente, pero cometió un error al intentar superar a Antonio Giovinazzi y se pinchó. Allí perdió todo y al final tuvo que conformarse con el decimocuarto puesto.El último punto de esta carrera quedó en manos de Antonio Giovinazzi, quien lideró la carrera durante varias vueltas. Pasó algunas dificultades por la imprudencia Daniel Ricciardo, pero luego se recuperó. Al final se vio beneficiado por un incidente que afectó a su compañero de equipo Kimi Räikkönen, escalando una posición.A un paso de los puntos quedó el piloto francés Romain Grosjean, pero como es habitual no estuvo exento de la polémica. En una maniobra incomprensible dejó fuera de carrera a George Russell y obligó el ingreso del Safety Car. Su compañero de equipo, el danés Kevin Magnussen, fue el último piloto en carrera y se conformó con registrar la vuelta rápida, al igual que el año pasado.Una carrera para el olvido tuvieron los pilotos de la escudería Racing Point. El canadiense Lance Stroll finalizó decimotercero y tuvo varios incidentes en pista. En el caso del piloto mexicano Sergio Pérez, un inconveniente en el auto lo dejó fuera de competencia.El piloto polaco Robert Kubica finalizó decimosexto, mientras que su compañero de equipo George Russell no pudo terminar tras el incidente con Grosjean. Es la primera vez que un piloto del equipo Williams no termina una carrera en esta temporada.Con los resultados finales de este GP de Singapur, Lewis Hamilton lidera el campeonato de pilotos con 296 puntos, segundo Valtteri Bottas (231), tercero Charles Leclerc (200), cuarto Max Verstappen (200), quinto Sebastian Vettel (194), sexto Pierre Gasly (69), séptimo Carlos Sainz (58), octavo Alexander Albon (42), noveno Daniel Ricciardo (34) y décimo Daniil Kvyat (33).En el campeonato de constructores, Mercedes está al comando con 527 puntos, segundo Ferrari (394), tercero Red Bull (289), cuarto McLaren (89), quinto Renault (67), sexto Toro Rosso (55), séptimo Racing Point (46), octavo Alfa Romeo (35), noveno Haas (26) y último Williams (1).La decimosexta válida se realizará del 27 al 29 de septiembre en el Circuito de Sochi, con motivo del GP de Rusia.A continuación el vuelta a vuelta del GP de Singapur:Todos los pilotos inician sin inconvenientes.Se apagan los semáforos. ¡Inicia la carrera! Leclerc se mantiene P1 y Hamilton P2. Vettel presiona a Lewis. Partida limpia. Charles se aleja.Hülkenberg, Russell y Sainz en en pits. Verstappen ataca a Vettel por el P3. Albon muy cerca de Bottas por el P5.Hamilton se va acercando a Leclerc. Lo tiene a 1.2s. Vettel intenta hacer lo propio con Lewis. Gap de 1.1s. Ahora Max Verstappen se conecta a Vettel a 0.7s. Muy buen inicio de carrera.Leclerc no es tan rápido como Hamilton. Lewis se acerca y está en activación de DRS. Vettel no logra tener el mismo ritmo del de Mercedes. Comienza a sufrir Ferrari.Verstappen intenta cazar en río revuelto. Está a tan solo 0.7s de Vettel. Es una carrera en la que cualquier error castiga y duro.Sergio Pérez reporta problemas de potencia en el auto. Entretanto Daniel Ricciardo viene recuperándose bastante bien tras salir último. Está en el P14.Buena carrera el italiano Antonio Giovinazzi. Se mantiene en el P8, siguiendo a Lando Norris. Ricciardo sube al P13. Pasa a Stroll.No hay acciones en contra de Sainz por colisión con Hülkenberg en la vuelta 1. Hamilton se acerca a Leclerc, gap de 1.0s. Entretanto Vettel a 0.9s de Lewis. Charles parece estar controlando el ritmo y los neumáticos.Leclerc hace lo posible para mantener a Hamilton fuera de activación de DRS. Sin embargo casi todos los punteros llevan el mismo ritmo. Es una carrera exigente para el auto y el piloto.La diferencia entre Leclerc (P1) y Albon (P6) es de tan solo 4.5s. Muy parejos todos. Ricciardo y Stroll pasan a Kvyat. Dormido el ruso cae al P14.Max Verstappen se acerca a Sebastian Vettel por el P4. Gap de 0.8s. Pérez pasa a Kvyat, quien parece tener problemas de potencia en el STR14.Singapur sin duda es la carrera más exigente de la temporada. A pesar de ser nocturna, la humedad es altísima allí abajo en la pista. Los pilotos tienen una preocupación más. Kvyat en pits.Hülkenberg presiona a Grosjean por el P15. Leclerc mantiene el ritmo, Hamilton a 0.9s.Pérez en pits. Cambia blandos por duros. Hamilton se acerca a 0.5s a Leclerc.Kvyat con la vuelta más rápida. El problema que tenía era de neumáticos. Cambió blandos por duros.Räikkönen en pits. También medios por duros. Leclerc se aleja de Hamilton a 1.9s. Pérez con la vuelta más rápida.Kubica contiene a Räikkönen, Pérez y Kvyat. El polaco se ve favorecido por la unidad de potencia Mercedes en las rectas. Kimi lo pasa en la curva 2, Pérez en la 19 y Kvyat en la 20.Los líderes aumentan el ritmo. Leclerc a 1.3s de Hamilton. Vettel a 2.3s de Lewis.Magnussen en pits. Hülkenberg pasa a Grosjean y es P12. Bottas con todo sobre Verstappen por el P4.Comienzan las estrategias. Vettel y Verstappen en pits. Cambian blandos por duros. Caen al P10 y P12 respectivamente.Leclerc, Albon y Norris van a boxes. Esto sin duda podría favorecer a Hamilton, siempre y cuando el británico siga en pista para abrir diferencia. Entretanto Vettel pasa a Leclerc.Vettel marca la vuelta más rápida. Leclerc a 1.2s de Sebastian. Charles molesto por radio al tener a su compañero adelante. No entiende por qué el alemán está adelante.Bottas en boxes. Hamilton sigue en pista. Giovinazzi en el P2, Gasly P3, Ricciardo P4. Albon en el P10 pasa a Hülkenberg y se acerca a Bottas. Leclerc a 0.8s de Vettel.Leclerc es más rápido que Vettel. Aquí Ferrari tendría que tomar una decisión, ya que si Sebastian no tiene el ritmo suficiente, estarían en riesgo con Hamilton. Verstappen se acerca a Charles. Gap de 1.0s.Stroll está por delante de los Ferrari. Es un momento clave de la carrera. Entretanto Hamilton se sube en tiempos. Los neumáticos se desgastan. Espera un Safety Car.Stroll de Racing Point y unidad de potencia Mercedes, es fundamental para contener a los Ferrari de Vettel y Leclerc. Están perdiendo mucho tiempo.Hamilton en pits. Cae al P8 Lewis. Vettel pasa a Stroll. Albon se sale de la pista en la curva 1. Ahora Leclerc tiene que deshacerse de Stroll.Leclerc no logra pasar a Stroll. Vettel se aleja a 2.8s. Verstappen conectado a Charles. El monegasco en aprietos.Giovinazzi es el líder provisional de la carrera. Es seguido muy de cerca por Gasly. Vettel pasa a Ricciardo y sube al P3. Leclerc pasa a Stroll. Los Ferrari adelantando.Llegamos a la mitad de la carrera. Vettel pasa a Gasly y es P2. Muy apretado. Muy buena carrera de Sebastian. Leclerc conectado a Ricciardo. Verstappen pasa a Stroll.Los comisarios toman nota de la maniobra entre Vettel y Gasly. Ahora Sebastian pasa a Giovinazzi y toma el liderato. Leclerc y Verstappen pasan a Ricciardo. Ahora Charles tiene a 0.5s a Gasly.Stroll en pits. Le deja el camino libre a los Mercedes de Hamilton y Bottas, quienes marchan en el P7 y P8. Aún no se detienen Giovinazzi, Gasly y Ricciardo. El ritmo controlado en la primera parte de la carrera, hace que las diferencias no sean grandes entre los pilotos. Esto representa tráfico para los líderes.Leclerc y Verstappen pasan a Giovinazzi. Luego el italiano es superado por Hamilton. Aguanta Antonio, siendo el tercer piloto de Ferrari, complicando un poco a los Mercedes.Se tocan Ricciardo y Giovinazzi. Error del australiano y comienza a perder posiciones. Los comisarios toman nota. Pinchazo para Daniel. Vuelta rápida de Leclerc. Está a 5.1s de Sebastian.Leclerc sigue volando, intentando dar caza a su compañero Vettel, el líder de carrera. Ahora a 4.4s. Ricciardo en pits. Cae al P18 y arruina todo el trabajo hecho.Grosjean hace de las suyas. Incidente con Russell y lo deja fuera de carrera. Safety Car. Ya todos los pilotos habían entrado a boxes.Hülkenberg, Kvyat, Giovinazzi y Sainz en pits. El auto de Russell sigue a un costado de la pista. Lo de Grosjean no sorprende, pero bueno, confirmado para Haas en 2020….Aún restan muchas vueltas. Se compacta todo el grupo. ¡Quedan muchas emociones aún! Posiciones: P1 Vettel, P2 Leclerc, P3 Verstappen, P4 Hamilton, P5 Bottas, P6 Albon.Los asistentes de pista retiran el auto de Russell. Todo el grupo está compacto. ¡Se viene una gran carrera!.Se alista el Safety Car para abandonar la pista. ¡Atención! Vettel P1, Leclerc P2, Verstappen P3, Hamilton P4, Bottas P5, Albon P6, Norris P7, Magnussen P8, Räikkönen P9, Pérez P10.Se reanuda la carrera. Vettel toma algo de ventaja. El resto del grupo conectado. Duelo Gasly-Stroll por el P11. Se tocan ligeramente.Stroll a boxes tras toque con Gasly. Pinchazo. Vettel a 0.9s de Leclerc. Los Mercedes desconectados del grupo a 2.7s. ¿Cuidando neumáticos?Bajo investigación Grosjean por el toque a Russell. Leclerc presiona a Vettel. Gap de 0.8s. Verstappen a 1.4 del monegasco. Problemas para Pérez. Se detiene entre las curvas 13 y 14.Safety Car. Los asistentes de pista deben retirar el Racing Point RP19 del mexicano Sergio Pérez.Stroll en pits. Sale con blandos el piloto canadiense. Está en el P18.Continúa el Safety Car en la pista. Estas vueltas son claves para preservar los neumáticos. Al final se podrá atacar.Hamilton casi impacta a Verstappen. El Safety Car se retirará al final de esta vuelta.Se reanuda por segunda vez la carrera. Todo el grupo compacto. Ricciardo intento pasar a Kvyat, pero pierde con Grosjean y Sainz.Gasly supera a Hülkenberg. El francés sube al P8.Kvyat se lleva puesta a Räikkönen en la curva 1. El 'torpedo' se hace presente. Tercer Safety Car.Los asistentes de pista remueven el auto de Räikkönen.Se reanuda la carrera. Vettel adelante sin problema. Duelo entre los Haas. Grosjean pasa a Magnussen.Vettel a 1.1s de Leclerc. Entretanto Charles se aleja a 1.5s de Verstappen.Hamilton se acerca a Verstappen por el P3. Duelo entre Stroll y Magnussen. El canadiense toma el P14.Vettel marca la vuelta más rápida. Se aleja a 1.3s de Leclerc. Entretanto Hamilton tiene en la mira a Verstappen. Gap de 0.9s.Sebastian Vettel parece tener controlada la carrera. Tiene un mejor ritmo que su compañero Leclerc. No es nada fácil seguir la huella y pasar en Singapur.Norris en el P7 tiene la presión de Gasly y Hülkenberg. Magnussen en pits.Vettel con la vuelta más rápida. Muy sólido el alemán de Ferrari. Gap de 2.2s sobre Leclerc. Toma confianza el tetracampeón de la F1.Bottas con la vuelta más rápida. Hamilton conectado a Verstappen. Es la lucha por el podio. ¿Se arriesgará Lewis con un piloto tan agresivo como lo es Max?Restan 5 minutos para el final de la carrera. Se completarán las 2 horas límite. Verstappen pide más potencia. El equipo se lo niega.¡Última vuelta en Singapur! Hamilton hace todo lo posible para acercarse a Vettel. Sebastian Vettel (Ferrari) logró la victoria en el GP de Singapur. 2º Charles Leclerc (Ferrari), 3º Max Verstappen (Red Bull), 4º Lewis Hamilton (Mercedes), 5º Valtteri Bottas (Mercedes), 6º Alexander Albon (Ferrari), 7º Lando Norris (McLaren), 8º Pierre Gasly (Toro Rosso), 9º Nico Hülkenberg (Renault), 10º Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo).Kevin Magnussen registró la vuelta más rápida con 1:42:301 en el giro 58. No se lleva un punto adicional ya que no terminó dentro del top 10.*. Penalización de 10 segundos por no seguir las indicaciones del director de carrera