Me encanta el desafío físico y mental en Singapur. Es un fin de semana intenso y uno para el que debes prepararte, más que en otras carreras. He aprendido mucho desde mi primera carrera aquí en 2011. El calor y la humedad parecen quedarse dentro de los muros y los edificios. No circula mucho aire tampoco y si levantas la visera no obtienes nada, es peor!



El circuito es largo y complejo. Tienes que pasar cerca de los muros y a veces toca contener un poco la respiración. Siempre he disfrutado corriendo en circuitos callejeros. Es una sensación de estar absolutamente en el límite y es increíble. Singapur fue la primera carrera nocturna real en la Fórmula 1 y hay algo que me gusta de levantarme tarde e irme a dormir de madrugada. He tenido algo de éxito allí con algunos podios recientemente.



Nos merecimos el doble Top 5 en Italia. Claramente teníamos el ritmo desde el momento en el que llegamos a la pista el viernes y, desde ahí, completamos un fin de semana realmente bueno para lograr 22 puntos. Fue bueno tener mi mejor resultado con el equipo y sabemos que ahora habrá más ojos puestos sobre nosotros, pero no veo ninguna razón por la que no podamos seguir teniendo sólidos resultados y luchar por el cuarto lugar. Es un reto que me emociona

Singapur es la única carrera nocturna real del calendario, lo que lo hace realmente única. Lleva un poco de tiempo extra acostumbrarse a correr bajo los reflectores, pero ahora somos bastante expertos en eso. Nos quedamos en el horario europeo, lo que significa levantarse a la hora del almuerzo y después tenemos el resto del día y de la noche por delante. ¡No vemos mucho la luz del día!



Es probablemente la carrera más física de la temporada. La vuelta es muy ajetreada, extremadamente física y agotadora. Es un circuito largo, con curvas que se vuelven sofocantes y rápidas, sin muchas rectas para descansar. La humedad lo hace muy complicado y eso, combinado con todos los cambios de marcha y de dirección, hace que sea agotador hasta el final de la carrera.



El equipo se fue de Italia con un gran resultado. Todo el fin de semana fue un gran esfuerzo de todos, empezando por una sólida clasificación y una carrera fuerte para ascender una posición. Hemos ascendido en el Campeonato de Constructores y la lucha por el cuarto puesto sigue. Tenemos que continuar con el desarrollo y aspirar a lograr estos resultados con más regularidad. Ciertamente es posible y no vamos a aflojar

Con buenas sensaciones tras su mejor resultado del año en Monza, los de Enstone llegan a Singapur dispuestos a no aflojar en la lucha que mantienen con McLaren por ser la cuarta fuerza del Campeonato Mundial. Llenos de confianza tras el 4to y 5to lugar, tanto Daniel Ricciardo como Nico Hülkenberg saben de la dificultad técnica y física que implica el circuito de Marina Bay, pero esperan seguir en racha y no perderle pisada a los de Woking.".".