Posiciones Finales del Gran Premio de Italia 2019

Pos Piloto Escudería País Gap Puntos V. Rápida Total 1. Charles Leclerc Ferrari 1:15.26.665 25 - 25 2. Valtteri Bottas Mercedes + 0.8 18 - 18 3. Lewis Hamilton Mercedes + 35.1 15 1 16 4. Daniel Ricciardo Renault + 45.5 12 - 12 5. Nico Hülkenberg Renault + 58.1 10 - 10 6. Alexander Albon Red Bull + 59.3 8 - 8 7. Sergio Pérez Racing Point + 73.8 6 - 6 8. Max Verstappen Red Bull + 74.4 4 - 4 9. Antonio Giovinazzi Alfa Romeo + 1 vuelta 2 - 2 10. Lando Norris McLaren + 1 vuelta 1 - 1 Pilotos sin puntos: 11. Pierre Gasly Toro Rosso + 1 vuelta 12. Lance Stroll Racing Point + 1 vuelta 13. Sebastian Vettel Ferrari + 1 vuelta 14. George Russell Williams + 1 vuelta 15. Kimi Räikkönen Alfa Romeo + 1 vuelta 16. Romain Grosjean Haas + 1 vuelta 17. Robert Kubica Williams + 2 vueltas No terminaron: - Kevin Magnussen Haas - - Daniil Kvyat Toro Rosso - - Carlos Sainz McLaren -

Tras una impecable carrera Charles Leclerc ganó el Gran Premio de Italia consiguiendo su segunda victoria con Ferrari de manera consecutiva. Gracias al piloto monegasco los de Maranello vuelven a triunfar en su casa, algo que no lograban desde el 2010 con Fernando Alonso. Leclerc hizo una buena largada y durante las 53 vueltas de carrera controló el ritmo y aguantó a Valtteri Bottas y a Lewis Hamilton, incapaces de superarlo a pesar de intentarlo. El británico, que completó el podio, consiguió la vuelta rápida en los últimos giros.Completaron las 5 primeras posiciones los pilotos de Renault con Daniel Ricciardo por delante de Nico Hülkenberg en una buena carrera y sin contratiempos para los de Enstone que suben al quinto lugar en el campeonato de constructores. En sexta posición se ubicó Alexander Albon con el Red Bull, que tuvo un roce con Carlos Sainz en los primeros giros cuando peleaban por posición. Tras el tailandés finalizaron Sergio 'Checo' Pérez tras una buena remontada del piloto mexicano viniendo desde el puesto 18 hasta el 7mo y que sumó por segunda carrera seguida. Max Verstappen, que largaba último y se complicó aún más en la largada, se recuperó hasta llegar al 8vo. Completaron el grupo de los 10 primeros Antonio Giovinazzi, que volvió a los puntos, algo que no conseguía desde el Gran Premio de Austria, y Lando Norris que salvó los muebles para McLaren en un fin de semana complicado para los de Woking.En la posición 11 se ubicó Pierre Gasly con el Toro Rosso, justo por delante de Lance Stroll que venía 7mo hasta que se encontró con Sebastian Vettel y tras ese incidente y ser penalizado por volver a la pista inseguramente, no pudo recuperarse. Tras el canadiense se ubicaron George Russell con el Williams y Sebastian Vettel que comprometió su carrera luego de hacer un trompo en la vuelta 6 y luego tocar a Lance Stroll al momento de reincorporarse a la pista. El piloto alemán fue penalizado con un Stop and go de 10 segundos.En las posiciones finales se reportaron Kimi Räikkönen, que fue penalizado por dirección de carrera por iniciar la carrera con neumáticos diferentes (medios en vez de blandos) y el C38 no le permitió pelear por mucho más, Romain Grosjean en otra carrera opaca con el Haas y Robert Kubica. Los últimos clasificados fueron Kevin Magnussen, Daniil Kvyat que se retiró en la vuelta 31 por una falla mecánica en su STR14 y en último lugar se ubicó Carlos Sainz, que debió abandonar tras su primera detención luego de que el neumático delantero derecho quedara mal puesto. Mala suerte para el piloto español en las dos últimas carreras.Con los resultados finales de este GP de Italia, Lewis Hamilton lidera el campeonato de pilotos con 284 puntos, segundo Valtteri Bottas (221), tercero Max Verstappen (185), cuarto Charles Leclerc (182), quinto Sebastian Vettel (169), sexto Pierre Gasly (65), séptimo Carlos Sainz (65), octavo Daniel Ricciardo (34), noveno Alexander Albon (34) y décimo Daniil Kvyat (33) .En el campeonato de constructores, Mercedes está al comando con 505 puntos, segundo Ferrari (351), tercero Red Bull (266), cuarto McLaren (83), quinto Renault (65), sexto Toro Rosso (51), séptimo Racing Point (46), octavo Alfa Romeo (34), noveno Haas (26) y último Williams (1).La decimoquinta válida se realizará del 20 al 22 de septiembre en el Circuito de Spa-Francorchamps, con motivo del GP de Bélgica.A continuación el vuelta a vuelta del GP de Italia:Todos los pilotos inician sin inconvenientes.¡Se apagan los semáforos! ¡Inicia la carrera! Leclerc mantiene el P1. Bottas ataca a Hamilton pero el británico se mantiene. Vettel P5, lo pasa Hülkenberg.Vettel conectado a Hülkenberg y recupera el P4. Verstappen en pits. Salía P19. Se complica la carrera para Max. Leclerc hace lo posible para despegarse de Hamilton. Gap de 0.9s.Sainz deja sin pista a Albon en Lesmo 1. Leclerc logra mantenerse por delante de Hamilton a 1.2s.Bottas conectado a Hamilton por el P3. Entretanto Leclerc se aleja de Lewis a 1.5s.Ricciardo pasa a su compañero en Renault, Hülkenberg. P5 para el australiano.Vettel ya está en rango DRS sobre Bottas. Vettel se sale en la Ascari. Queda averiado su alerón delantero. Luego Stroll en maniobra similar. Entra de forma insegura.Vettel en pits. Sebastian entró de forma insegura y toca a Stroll. Luego el canadiense hace lo propio con Gasly. Error del alemán, afecta a Lance. Hace lo mismo el de Racing Point con el francés de Toro Rosso.Trompo de Grosjean saliendo de Ascari. Puede continuar el francés.Ricciardo en el P4 se aleja de Hülkenberg. Está a 1.8s. Entretanto Leclerc a 1.1s de Hamilton.Buena recuperación de Sergio Pérez. Inició P18 y ahora se encuentra P11 tras Kevin Magnussen.Magnussen le barre la pista a Pérez saliendo de la Variante della Roggia. Un hueso duro de roer el danés.Stop and go de 10 segundos para Sebastian Vettel por la maniobra peligrosa en la vuelta 6.Vettel cumple con la penalización. Sale en el P20, en el último lugar.Räikkönen bajo investigación por salir con neumáticos incorrectos. Drive-through para Stroll por ingresar a la pista de forma insegura.Verstappen pasa a Räikkönen por el P16. Leclerc a 1.5s de Hamilton.Stroll cumple la penalización. Mercedes amaga en boxes para engañar a Ferrari. Esto es juego estratégico, picardía. Ya pocos le creen.Pérez sigue atrás de Magnussen. No es fácil para el mexicano acercarse al de Haas. Albon penalizado con 5s por salirse de la pista y ganar tiempo.Leclerc a 1.5s de Hamilton. Räikkönen con stop and go de 10 segundos.Verstappen conectado a Norris por el P12.En pits Hamilton. Undercut sobre Leclerc. Sale con medios.Leclerc en boxes. Hamilton a 0.5s del monegasco. Charles coloca el compuesto duro.Hamilton con el compuesto medio presiona a Leclerc quien lleva el duro.Leclerc se abre un poco para bloquear a Hamilton en la Variante della Roggia. Lewis se queja.Bandera negra y blanca para Leclerc. Es una advertencia por parte de la dirección de carrera.Leclerc se acerca a Ricciardo por el P2.Leclerc y Hamilton pasan a Ricciardo. Gap de 0.8s entre el monegasco y el británico.Albon en pits. Leclerc con la vuelta rápida.Bottas y Sainz en pits. Error en McLaren. No le colocaron de forma correcta el neumático delantero derecho. Queda fuera el español.Virtual Safety Car. En pits Kvyat, Pérez y Gasly en pits. Se favorecen los tres pilotos con esta neutralización.Finaliza el Virtual Safety Car. Hamilton va con todo sobre Leclerc. Gap de 0.7s. Hülkenberg en pits. Colisión de Kvyat.Virtual Safety Car. Ricciardo en pits. Fue problema en la unidad de potencia para Kvyat. Verstappen en el P12 presiona a Gasly.Hamilton de nuevo intentando acercarse a Leclerc. Gap de 0.5s.Vettel pierde vuelta con Leclerc y Hamilton.Hamilton dice que necesita más potencia para poder alcanzar y pasar a Leclerc. El Ferrari SF90 es muy veloz en las rectas.Magnussen con problemas en la curva 1. Se sale. Lo pasan Norris y Gasly quienes ascienden al P10 y 11.Leclerc no logra tomar de forma correcta la curva 1. Contiene a Hamilton antes de la Variante della Roggia. Aplomado Charles.Bottas cada vez más cerca de Hamilton. Gap de 3.2s. Entretanto Leclerc sigue adelante, aguantando. Las rectas son su mejor aliado.Hamilton conectado en la Parabólica a Leclerc. No logra pasarlo, muy fuerte el Ferrari.Bottas a 2.3s de Hamilton. ¿Le dará la orden Mercedes a Lewis para que deje pasar a Valtteri? El finlandés es más veloz y lleva un compuesto medio más nuevo, 8 vueltas.Leclerc a 1s de Hamilton. Bottas llegando.Bottas conectado a Hamilton.Hamilton bloquea en la curva 1, tiene que tomar la escapatoria. Bottas pasa al P2.Leclerc a 1.7s de Bottas. Respira un poco el monegasco. Ahora 2.2 entre Valtteri y Hamilton.Hamilton va perdiendo ritmo. Bottas se acerca a Leclerc, luego que el de Ferrari bloqueara en Ascari. Gap de 1.4s.Bottas le araña décimas a Leclerc. Ahora a 1.1s. El finlandés busca activar DRS. Los neumáticos de Hamilton no van bien.Leclerc firme en todos los sectores. Gran manejo. Gap de 1.4s.Vuelta rápida para Bottas con 1:22.859. Gap con Leclerc de 1.5s. Hamilton a 5.3s de su compañero.Tráfico para Leclerc. Aprovecha la succión para alejarse de Bottas.Leclerc pasa a Gasly y lo pone como obstáculo para Bottas en la curva 1.Hamilton en pits. Sale con blandos para buscar la vuelta rápida y el punto adicional. El auto de Leclerc se desliza. Bottas a tan solo 0.5s.Bottas sale ancho en la curva 1. Pierde tiempo en un momento clave, en el que podía atacar a Leclerc. Charles respira un poco.Gap de 1.4s entre Leclerc y Bottas. No puede activar DRS. Hamilton vuelta rápida. Albon presiona a Hülkenberg por el P5 y Verstappen por el P7 de Pérez.¡Última vuelta en Monza! Leclerc a 0.8s de Bottas. Valtteri no logra atacar. Derrapa. Charles Leclerc (Ferrari) logró la victoria en el GP de Italia. 2º Valtteri Bottas (Mercedes), 3º Lewis Hamilton (Mercedes), 4º Daniel Ricciardo (, 5º Charles Leclerc (Ferrari), 6º Sergio Pérez (Racing Point), 7º Carlos Sainz (McLaren), 8º Max Verstappen (Red Bull), 9º Lance Stroll (Racing Point), 10º Lando Norris (McLaren).Lewis Hamilton registró la vuelta más rápida con 1:21:779 en el giro 51 y se lleva un punto adicional de acuerdo al cambio en las regulaciones deportivas para esta temporada.