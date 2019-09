Posiciones Finales del Gran Premio de Bélgica 2019

Pos Piloto Escudería País Gap Puntos V. Rápida Total 1. Charles Leclerc Ferrari 1:23.45.710 25 - 25 2. Lewis Hamilton Mercedes + 0.9 18 - 18 3. Valtteri Bottas Mercedes + 12.5 15 - 15 4. Sebastian Vettel Ferrari + 26.4 12 1 13 5. Alexander Albon Toro Rosso + 81.3 10 - 10 6. Sergio Pérez Racing Point + 84.4 8 - 8 7. Daniil Kvyat Toro Rosso + 89.6 6 - 6 8. Nico Hülkenberg Renault + 106.6 4 - 4 9. Pierre Gasly Red Bull + 109.1 2 - 2 10. Lance Stroll Racing Point + 109.8 1 - 1 Pilotos sin puntos: 11. Lando Norris McLaren - 12. Kevin Magnussen Haas + 1 vuelta 13. Romain Grosjean Haas + 1 vuelta 14. Daniel Ricciardo Renault + 1 vuelta 15. George Russell Williams + 1 vuelta 16. Kimi Räikkönen Alfa Romeo + 1 vuelta 17. Robert Kubica Williams - No terminaron: - Antonio Giovinazzi Alfa Romeo - - Carlos Sainz McLaren - - Max Verstappen Red Bull -

Charles Leclerc dominó de principio a fin el Gran Premio de Bélgica y consiguió su primer triunfo en la máxima categoría, que dedicó a la memoria de Anthoine Hubert. El piloto monegasco le dio la primera victoria de la temporada a Ferrari tras una sólida carrera en la que no cometió errores y aguantó la presión de Lewis Hamilton. También Charles se convierte en el piloto más joven en la historia de Ferrari en lograr la victoria. El podio lo completó Valtteri Bottas y la vuelta rápida quedó en manos de Sebastian Vettel.En un día difícil para la Fórmula 1, que corrió con el recuerdo del joven piloto francés fallecido ayer tras el terrible accidente ocurrido en la F2, Leclerc tuvo una gran largada que le permitió conservar la primera posición por delante de su compañero de equipo y los Mercedes de Hamilton y Bottas. La partida no fue buena para Max Verstappen y Kimi Räikkönen que se tocaron transitando La Source y perjudicaron sus aspiraciones en carreras. Fue abandono para Verstappen, que cortó su racha de Grandes Premios consecutivos terminando dentro de los 5 primeros, y Kimi terminó 16to tras una larga detención y sin ritmo para poder pelear por mucho más.Buena parte de la carrera se jugó en los pits con Ferrari adelantando la parada de Sebastian Vettel para protegerse del ataque de las 'flechas plateadas'. Aunque el piloto alemán no pudo defenderse de Hamilton y Bottas que lo enviaron al 4to lugar, la movida estratégica de los de Maranello sirvió para cubrir la primera posición de Leclerc. En su primera carrera con Red Bull, Alexander Albon se reportó en 5ta posición tras una gran recuperación saliendo desde el fondo de la grilla.El mejor del resto fue Sergio 'Checo' Pérez que potenció su buena clasificación con una carrera bien manejada y finalizó 6to con el Racing Point. El mexicano igualó su mejor resultado de la temporada y volvió a los puntos tras 8 GP's. Tras el piloto tapatío se ubicó Daniil Kvyat que hizo una gran remontada viniendo desde las últimas posiciones. Completaron las 10 primeras posiciones Nico Hülkenberg con el Renault, Pierre Gasly en su retorno a Toro Rosso y Lance Stroll que completó la productiva jornada para Racing Point.Al borde de la zona de puntos se quedó Lando Norris al que una falla mecánica lo dejó parado a una vuelta del final. El británico, declarado el piloto del día, rodaba sólido en quinto lugar gracias a su buena largada y un gran ritmo de carrera con el McLaren, pero la fiabilidad no lo acompañó. Tras Norris se ubicaron los Haas de Magnussen y Grosjean que volvieron a sufrir con el rendimiento, Daniel Ricciardo en una opaca carrera con Renault y George Russell.Los últimos clasificados en carrera fueron Räikkönen, perjudicado por su incidente con Verstappen, y Robert Kubica. No finalizaron el Gran Premio de Bélgica Antonio Giovinazzi, que cometió un error en la última vuelta y terminó chocando con su C38, Carlos Sainz en un día complicado con la mecánica para los de Woking y Max Verstappen.A continuación el vuelta a vuelta del GP de Bélgica:Todos los pilotos inician sin inconvenientes.Se apagan los semáforos. ¡Inicia el GP de Bélgica! Leclerc mantiene el P1. Verstappen se toca a Räikkönen en La Source. Hamilton pasa a Vettel, pero el alemán recupera el P2 en la recta Kemmel. Verstappen queda fuera de carrera en Raidillon. Mala partida de Sainz. Norris sube al P5. Ricciardo es tocado por Stroll. Safety Car.En pits Ricciardo, Räikkönen y Sainz.Leclerc y Vettel están adelante. El Safety Car saldrá en esta vuelta.Continúa el Safety Car en pista. El auto de Sainz está en la zona de escapatoria de la última curva. Veremos si puede continuar.Se reanuda la carrera. Leclerc adelante. Bloquea Vettel y se le conecta Hamilton. Bottas presionando a Lewis. Fuerte ritmo de Charles.Leclerc se aleja de Vettel a 2s. Entretanto Hamilton presiona a Sebastian. Gap de 0.9s.Magnussen en el P7 es presionado por Pérez, Gasly, Stroll, Kvyat, Giovinazzi, Hülkenberg y Albon.Retiro de Sainz. Entretanto Lando Norris de McLaren es P5. Pérez presiona a Magnussen, pero aprovecha Gasly para acercarse al mexicano.Leclerc a 2s de Vettel. Charles bloquea y se salta la curva en Les Combes. Hamilton se aleja de Bottas a 2.5s.Hamilton cada vez más cerca de Vettel. Sin embargo la unidad de potencia Ferrari es muy fuerte en las rectas. Pérez pasa a Magnussen en Kemmel.Dirección de carrera no considera necesario investigar a Leclerc por saltarse la curva. No ganó ventaja. Gasly pasa a Magnussen, también en Kemmel y es P8.Leclerc a 2.7s de Vettel. Magnussen pierde otra posición. Esta vez con Stroll, también en Kemmel.Otra menos para Magnussen. Lo pasa Kvyat y es P11. Leclerc sigue distanciándose de Vettel. Son 3s.Gasly en pits. Pérez le descuenta a Grosjean por el P6. Está a 1.3s.Giovinazzi y Albon pasan a Magnussen. Stroll en pits. Leclerc a 4.9s de Vettel.Vettel en boxes. Cambia blandos por medios. Sale P5. Igualmente Pérez y se reincorpora en el P13.Räikkönen fue superado por Pérez y Gasly en Kemmel. Kimi fue el 'Ricardo Zonta'.Vettel marca la vuelta más rápida. Hülkenberg pasa a Räikkönen por el P112. Entretanto Pérez se deshace de Magnussen y es P11 el mexicano.Momento para recordar a Anthoine Hubert. El 19 es el número que utilizaba en su auto. Los aficionados aplauden. Duelo Gasly-Magnussen en Les Combes. Muy agresivo el danés, queda relegado.Norris en pits. Sale con medios. Pasa a Giovinazzi y sube al P6. Vettel muy fuerte con su ritmo de carrera con medios. Sin embargo sus neumáticos se van desgastando, mucho antes que sus rivales directos: Leclerc y Hamilton.Norris ya está en el P5 que tenía antes de ingresar a pits. Pasa a Kvyat.Leclerc en boxes. Hamilton es el nuevo líder de carrera. Vettel por delante de su compañero de equipo.Hamilton entra a pits. Sale en el P4. Bottas líder provisional. Leclerc en P3 a 3.3s de Vettel P2.Bottas en pits. Vettel es el nuevo líder. Leclerc volando se acerca a su compañero de equipo. También entra Albon en boxes.Leclerc a 2.1s de Vettel. Vuelta rápida para Hamilton. Lewis está a 6.5s de Charles. Pérez pasa a Grosjean y es P8. Kvyat en pits.Leclerc cada vez más cerca de Vettel. Gap de 1.1s. Entretanto los Mercedes desde el P3 y P4 con Hamilton y Bottas, son más veloces. ¿Qué hará Ferrari? Charles es más veloz que Sebastian.Ferrari le ordena a Vettel dejar pasar a Leclerc. Trabajo de equipo para buscar la victoria. Sebastian cumple y Charles toma el liderato. Ahora Pérez pasa a Ricciardo y es P7 el mexicano. Muy buen trabajo del tapatío.Hamilton volando. Le descuenta a los brincos a Vettel. Está a 1.4s. Entretanto Leclerc se aleja a 2.8s de Sebastian. Los Mercedes muy fuertes.Hamilton tiene en la mira a Vettel. Gap de 0.6s en Kemmel. Para los intereses de Ferrari, Sebastian debe contener a Lewis y que Leclerc se distancie lo que más pueda. Mercedes viene muy fuerte.Vettel hace todo lo posible para que Hamilton no se acerque. Lewis reporta que los neumáticos traseros están muy calientes.Leclerc a 6s de Vettel. Hamilton rueda a rueda con Sebastian en la última chicana, pero se mantiene adelante el de Ferrari.Hamilton aprovechando el DRS en Kemmel pasa a Vettel. El de Mercedes va con todo a buscar a Leclerc. Albon pasa a Gasly y es P10. Recordemos que intercambiaron lugares: Red Bull-Toro Rosso.Leclerc a 6.6s de Hamilton. Entretanto Bottas ya está conectado a Vettel. Se alistan en Ferrari.Vettel en pits. Cambia medios por blandos. También va a buscar la vuelta rápida. Gran adelantamiento de Kvyat a Ricciardo en Les Combes. Ahora Albon se deshace del australiano en la curva 9Leclerc a 6.9s de Hamilton. Va controlando la carrera. Vettel se sale de la pista en Les Combes, pero puede seguir.Vettel marca la vuelta más rápida. Ricciardo en el P9 es presionado por Gasly, Giovinazzi y Grosjean.Giovinazzi pasa a Gasly y lo deja de momento al francés de Toro Rosso fuera de los puntos. Albon pasa a Kvyat y es P7. Gran recuperación del tailandés.Hamilton a 5.9s de Leclerc. La carrera la tiene controlada el monegasco de Ferrari. Bottas a 5.1s de Lewis.Excelente y sólida carrera de Lando Norris. Está en el P5. Puntos importantes para McLaren. Gran adelantamiento de Giovinazzi a Ricciardo en Rivage. P9 para el italiano.Gasly pasa a Ricciardo en Kemmel y deja al australiano de Renault fuera de los puntos. Leclerc comienza a perder tiempo. Atención.Leclerc a 3.4s de Hamilton. Pierde ritmo el piloto de Ferrari. Drama. Todos pasan a Grosjean. Cae al P14.Ricciardo es superado por Hülkenberg y Stroll. Hamilton a 2.4s de Leclerc.Increíble todo lo que tiene que sufrir Leclerc. En Bahrein y Austria perdió la victoria. Restan dos vueltas. Hamilton a 1.5s.Lewis Hamilton está muy cerca de Charles Leclerc. Lando Norris tiene problemas en su auto. Mala suerte para el británico ya que rodaba en el quinto lugar. Colisión de Antonio Giovinazzi en Pouhon.Charles Leclerc (Ferrari) logró la victoria en el GP de Bélgica. 2º Lewis Hamilton (Mercedes), 3º Valtteri Bottas (Mercedes), 4º Sebastian Vettel (Ferrari), 5º Alex Albon (Red Bull), 6º Sergio Pérez (Racing Point), 7º Daniil Kvyat (Toro Rosso), 8º Nico Hülkenberg (Renault), 9º Pierre Gasly (Toro Rosso), 10º Lance Stroll (Racing Point).Sebastian Vettel registró la vuelta más rápida con 1:46:409 en el giro 36 y se lleva un punto adicional de acuerdo al cambio en las regulaciones deportivas para esta temporada.