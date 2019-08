Hamilton volvió a la victoria y se afianza en el liderato Hamilton volvió a la victoria y se afianza en el liderato



No hubo drama, tampoco polémica, pero la lucha entre Lewis Hamilton y Max Verstappen en pista, más el juego estratégico entre Red Bull y Mercedes, que puso a su piloto en posición de ganar la carrera con una última movida brillante, trajeron la emoción suficiente para completar cuatro buenas carreras y un cierre de la primera parte de la temporada 2019 por lo alto. En el Hungaroring Sainz y McLaren avanzan a paso firme como los mejores del resto, Ferrari estuvo lejos, Gasly se estancó y Renault sigue sin levantar cabeza. Vienen unas vacaciones largas para algunos.En Budapest Lewis Hamilton tuvo una carrera de esas que ganan campeonatos. Lejos de conformarse, el británico no se guardó nada y desde el inicio de la carrera buscó la victoria presionando y atacando a un Verstappen que supo defenderse. A 22 giros del final Mercedes hizo su jugada maestra llamándolo a pits para montar neumáticos medios y Lewis, que al principio no creyó, tiró de repertorio e hizo un último stint a puro ritmo de clasificación con el que recuperó casi 20 segundos en 18 vueltas para dar alcance y superar con facilidad al de Red Bull que ya se arrastraba con los duros.Hamilton se va a vacaciones más líder que nunca (62 puntos a Bottas frente a 24 que le llevaba a Vettel en 2018) tras completar una primera parte de temporada brillante en la que ha ganado 8 de 12 carreras. Con la del domingo, llegó a 7 victorias en Hungría y ya suma 81, a tan solo 10 del récord de Schumacher, y se acerca cada vez más a su sexto título mundial.En Hungría Max Verstappen fue el gran protagonista. El sábado demolió a sus rivales y con nuevo récord de pista consiguió su primera Pole Position en Fórmula 1, convirtiéndose además en el piloto número 100 en lograr una. Luego, durante gran parte del Gran Premio estuvo al frente y parecía que podría conseguir su tercera victoria de la temporada, pero la estrategia de Mercedes y el ritmo de Hamilton en su último stint se lo impidieron. Inicialmente se defendió de los ataques del campeón del mundo y tras la primera parada en pits (la única proyectada en ese momento) el holandés volador controlaba la carrera, pero tras la movida estratégica de la escuadra de Brackley no tardaría en darse cuenta que estaba en problemas. Tratar de contener a Hamilton con unos neumáticos duros de 22 vueltas era virtualmente imposible y a tres del final cuando el británico lo alcanzó, nada pudo hacer.No ganó, pero Verstappen demostró en una pista en la que no habia logrado nunca un podio que si Red Bull sigue progresando y le da las herramientas tiene como plantar cara e incluso superar a un Hamilton, que tuvo que sacar lo mejor de su arsenal para vencerlo. En las últimas cuatro carreras ganó 2, fue el piloto que más puntos sumó (91), amenaza con arrebatarle la segunda posición del campeonato a Valtteri Bottas y en el Hungaroring completó 21 Grandes Premios finalizando dentro de los 5 primeros, ¡una temporada completa! No queda duda que estamos ante el Max Verstappen más veloz, regular y efectivo, eso lo convierte en un rival a temer.En un trazado complicado como el Hungaroring Carlos Sainz hizo otra gran carrera. El español salió 8vo, y como ha sido su tónica de esta temporada, con una gran largada ganó posiciones y luego gestionó sus neumáticos con buen ritmo. Pero lo del domingo tiene todavía más valor ya que lo hizo manteniendo detrás a Pierre Gasly por más de 40 vueltas y en rango DRS. Cierto es que el francés no está teniendo su mejor rendimiento, pero lleva un Red Bull y Carlos no lo contuvo sin cometer errores. En Hungría, Sainz igualó su mejor resultado de la temporada (5to) y se afianzó en el séptimo lugar con 58 puntos, a tan solo 5 del propio Gasly y con 27 de ventaja sobre Kimi Räikkönen El español está viviendo sus mejores días y de su mano, los de Woking se consolidan como la cuarta fuerza del Mundial.Por las características del circuito, el de Hungría no iba a ser un fin de semana fácil para Ferrari, pero que terminaran ambos autos a más de 1 minuto de Hamilton y Verstappen es preocupante. El tercer lugar de Sebastian Vettel, que superó a su compañero Charles Leclerc tras el ajuste en su estrategia a pocas vueltas del final, no fue suficiente para tapar los problemas de los italianos que cierran una primera parte de temporada decepcionante, no solo porque se van sin victorias y superados en rendimiento no solo por Mercedes sino por Red Bull. Tras 12 carreras, en la Scudería no termina de encajar todo; la SF90 no ha rendido lo esperado, ha fallado la estrategia tanto en clasificación como en carrera y los altibajos de sus pilotos tampoco ayudan. Cuando parece que Vettel recuperó la confianza, el bajón de rendimiento y los errores han venido por parte de Leclerc. En Maranello no habrá vacaciones.Cuando empezó 2019 los de Enstone se habían planteado como objetivo ser cuartos en el campeonato de constructores, 12 carreras después, las dos últimas sin puntos, están sextos y a 43 puntos de esa posición que hoy ocupa McLaren, con más bajos que altos durante la temporada.En Hungría tanto Daniel Ricciardo como Nico Hülkenberg sufirieron con un monoplaza sin equilibrio y difícil de conducir, y cerraron la primera mitad de la campaña con un 14to y un 12do lugar. Los franceses confían en que con las actualizaciones que montaran a partir de Bélgica les permitan mejorar el rendimiento y dar el paso hacia adelante que necesitan.Red Bull disfruta con Max Verstappen, pero en el otro lado de la moneda está Pierre Gasly. En Silverstone parecía haber tomado un nuevo impulso, sin embargo en Alemania se equivocó y en el Hungaroring no pudo superar a un Carlos Sainz en un McLaren que es inferior al Red Bull del piloto francés; en ambos Grandes Premios ha terminado lejos de su compañero de equipo y ve peligrar su lugar en el campeonato ante el español. Es cierto que le ha costado más adaptarse al RB15 hecho a medida de su compañero de equipo, pero si se esperaba más de un Gasly que a pesar de estar en uno de los autos de los 3 equipos de punta es el único que no ha conseguido subir al podio. Aunque inicialmente lo defendió, Christian Horner ha reconocido que la falta de resultados de Pierre los está perjudicando de alguna manera en su objetivo de pelearle a Ferrari.En la primera vuelta del Gran Premio de Hungría se quedaron las posibilidades de Valtteri Bottas de lograr un buen resultado. No largó bien y no pudo defenderse de Hamilton con quien tuvo un ligero roce lo que además le permitió a Charles Leclerc superarlo. El monegasco hizo un movimiento extraño justo cuando lo adelantaba y en el toque el finlandés rompió su aleron delantero lo que lo obligó a ir a pits para cambiarlo quedando último. Desde allí, el de Mercedes remontó hasta el octavo lugar y ahora ve muy cerca a Max Verstappen que amenaza su segunda posicipon en el campeonato. Torcidas unas torcidas todas para Valtteri.