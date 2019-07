Donde otros fallan, Verstappen saca provecho Donde otros fallan, Verstappen saca provecho



La lluvia se coló a la fiesta del Gran Premio de Alemania y en el desorden que armó, tuvimos de todo… Accidentes, diversas estrategias, adelantamientos y emoción hasta el final, fueron los ingredientes de la mejor carrera del año. Max Verstappen confirmó que está en su mejor momento, Vettel hizo una carrera de esas que devuelven la confianza, Mercedes falló, algunos llamados a ser protagonistas decepcionaron, otros apostaron y ganaron y Kubica le dio el primer punto a Williams en la temporada. Sigue Hungría.En el caos de Hockenheim Max Verstappen brilló. El holandés salía segundo, pero como le pasó en Austria largó mal y cayó hasta la cuarta posición ( y ese fue su punto más bajo en toda la carrera), recuperó una posición y se puso a la cola de los Mercedes. Fue el primero de los de punta en ir por neumáticos de seco en el giro 25, pero en Red Bull se equivocaron con la elección y la falta de temperatura en los Pirelli medios que le montaron le hizo hacer un trompo del que salió sin daños aunque perdió mucho tiempo. Las salidas de pista de Leclerc y Hamilton, vueltas más adelante, y la parada de Bottas para montar blandos lo dejaron en primera posición. Desde allí, Verstappen controló los momentos de la carrera (en cada reinicio abrió gap rápidamente) evitó problemas, no cometió errores, marcó la vuelta rápida y se fue rumbo a su segunda victoria de la temporada.No hay duda que estamos ante la mejor versión de un Max Verstappen, que a su velocidad y agresividad le ha agregado regularidad. El de Red Bull lleva, con la de Alemania, 20 carreras consecutivas finalizando dentro de los 5 primeros, ganando además 2 de las últimas 3, y es el piloto que más puntos ha sumado (72) en esos tres Grandes Premios por delante de Hamilton (38) y Bottas (33). Cierto es que los de Milton Keynes todavía están un pasito atrás, pero cuando Mercedes ha fallado Verstappen MAXimiza sus oportunidades y podría discutirle al finlandés la segunda posición del campeonato.Tras el desastre en la clasificación cuando una falla mecánica en su SF90 lo dejó por fuera en la Q1 y obligado a largar último, Sebastian Vettel se recuperó de la mejor manera. No ganó, pero el alemán hizo una carrera de esas que son punto de inflexión (así como en 2018); en un día en el que era fácil equivocarse, y varios lo hicieron incluyendo a su compañero de equipo Charles Leclerc, Vettel fue inteligente, medido y efectivo. Saliendo último, el teutón supo moverse y tomar riesgos en esa vorágine de lluvia, pista seca, Safety Cars, varias paradas en pits y estrategias cambiantes hasta la vuelta 47 cuando realizó su última detención y quedó ubicado 9no. Desde allí, con un juego de neumáticos blandos nuevos y una competitiva Ferrari, Vettel completó su gran remontada hasta la segunda posición.El podio en Hockenheim tiene mucho valor para Sebastian más allá del resultado. Cuando más presión tenía se lució en pista, algo que en las gradas no tardaron en reconocer, y remontar 18 posiciones en medio de tanta locura le devuelve buena parte de la confianza perdida. Aunque sigue lejos, lo que consiguió en su carrera de casa tiene que servirle de impulso.Daniil Kvyat consiguió el tercer podio de su carrera -el segundo en la historia de Toro Rosso- partiendo desde la 14ta posición. ¿Cómo llego allí? Varios candidatos se fueron eliminando a lo largo de las 64 vueltas del Gran Premio, pero fue el accidente de Nico Hülkenberg en el giro 41 el que marcó el destino del piloto ruso. En ese periodo de Safety Car sin nada que perder, Kvyat se la jugó (al igual que Lance Stroll) y montó neumáticos blandos y tras el reinicio rodaba mucho más rápido que sus rivales. Fue una maniobra estratégica perfecta ya que todos los que iban por delante debieron ir a pits y esto le permitió escalar hasta la tercera posición. Daniil adelantó al piloto de Racing Point por la segunda posición, pero ambos perdieron la posición con Vettel, y el de Toro Rosso finalizó tercero.En una carrera con buen ritmo y sin errores, Kvyat lideró el mejor resultado colectivo de Toro Rosso (Albon fue sexto) en lo que va de la temporada y sigue demostrando porque fue una buena decisión de los de Faenza traerlo de vuelta a la F1. El ruso parece haber dejado atrás esos años difíciles que tuvo y va por más. El nacimiento de su hijo, un día antes de la carrera, es también una motivación adicional para seguir progresando.En Hockenheim Lance Stroll se encontró con un auto más competitivo que el de las últimas carreras y por primera vez en el año pudo pasar el corte de la Q1. Ya en carrera el canadiense supo jugar sus cartas y en cuestión de vueltas pasó de último a segundo, tras aprovechar la neutralización por el choque de Hülkenberg y ser el primero en montar un juego de blandos. Su parada bajo bandera amarilla más el ritmo superior de sus neumáticos en seco le permitieron ilusionarse con su segundo podio, pero finalmente fue superado primero por Kvyat y luego por Vettel.Así como en Canadá, Stroll tuvo un buen desempeño y cortó una racha de varios Grandes Premios sin sumar puntos. Su resultado tiene más valor en tanto Sergio Pérez, llamado a ser protagonista, cometió un error temprano en la carrera y debió abandonar. El RP19 ha dado un paso adelante en rendimiento y ambos deben mantenerse enfocados porque el grupo medio no perdona errores.En un escenario difícil Carlos Sainz se consolidó como el mejor del resto. El español tuvo que batallar para meterse en la Q3 superando a varios rivales del grupo medio donde las diferencias son mínimas. Ya en carrera, fiel a su estilo, Carlos hizo una gran largada, pero un error en la vuelta 19 en la fatídica curva 16 (allá donde quedaron Leclerc, Hülkenberg, Bottas…) por poco le cuesta caro. El de McLaren no aflojó y se recompuso, la estrategia en la primera parte de carrera funcionó y le permitió llegar a la sexta posición. Sainz y los de Woking pecaron de conservadores y no siguieron a Stroll y Kvyat cuando fueron por blandos por lo que eventualmente quedaron por detrás y luego Carlos fue superado por Sebastian Vettel.El quinto lugar de Sainz, lo mejor suyo en lo que va de la temporada, le permite a McLaren seguir tomando ventaja como la cuarta fuerza del Mundial, pero al madrileño seguro le queda la sensación agridulce de haber obtenido un buen resultado, pero de haber dejado escapar quizá un podio. Eso sí, de Hockenheim se va fortalecido.En el día en que la marca alemana celebraba 125 años en el deporte a motor y el equipo cumplía 200 Grandes Premios en Fórmula, hubo todo menos sonrisas. Los de Brackley empezaron el fin de semana por detrás de Ferrari, pero en clasificación los monoplazas de Maranello rompieron y Hamilton se quedó con la Pole. El británico parecía tener todo controlado hasta mitad de carrera, pero se fue a la grava una vuelta despues de Charles Leclerc, y ahí se torció todo. Con el alerón delantero roto, Hamilton cortó camino rumbo a los pits y el equipo no estaba listo para atenderlo y estuvo casi un minuto parado en boxes, además, ingresó por una zona no permitida y fue penalizado con 5 segundos. Al final, con tantos errores y problemas le alcanzó apenas para ser 11 por delante de los Williams, pero la sanción a los Alfa Romeo le permitió subir a la 9na posición.Si Lewis estuvo extrañamente errático, las cosas por el lado de Bottas no iban a ir mucho mejor. El finlandés se encontró en una inmejorable posición para descontarle una buena cantidad de puntos a su compañero de equipo en la lucha por el campeonato, pero cometió un error y terminó chocando en la 'maldita' curva 16. El impulso de las primeras carreras se le acabó a Valtteri y ahora mira más sus espejos que para adelante porque Verstappen se le acerca.Si algo tiene Mercedes es que es un equipo eficiente, ordenado y pragmático; nada de eso se vio en su otra carrera de casa, en los momentos claves se vieron sobrepasados y sin respuesta. Seguro se van a recuperar y todavía tienen amplio margen en ambos campeonatos, pero en tres carreras Hamilton y Bottas juntos han sumado menos que Verstappen, no se pueden descuidar.Los de Enstone tienen unas de cal y otras de arena. El resultado en Silverstone los volvía a meter en la lucha por ser los líderes del grupo medio, pero en Alemania no estuvieron y volvieron a ceder terreno, ahora no solo con McLaren sino que perdieron un lugar con Toro Rosso. A los problemas de rendimiento se les suma la poca fiabilidad y errores de sus pilotos.En Hockenheim Daniel Ricciardo debió abandonar por una rotura de motor y Nico Hülkenberg que gracias a la estrategia llegó a estar por un momento de la carrera segundo cometió un error en la ya antes mencionada curva 16 y terminó con su auto en las barreras. El alemán tenía una gran oportunidad de ir al podio (es el piloto con más carreras sin haber subido) o al menos terminar 4to o 5to y la desperdició. Se le acaban los créditos para una posible renovación y no parece tener respuestas a su situación.En la vuelta 29 Lewis Hamilton perdió el control de su monoplaza en la curva 16 llegando a tocar las barreras y dañando su alerón delantero. El británico se fue directo a los pits pero cruzando por una zona no permitida. Irónicamente hizo bien en irse a los pits y no tratar de dar una vuelta con un alerón roto en las condiciones en que en ese momento se encontraba la pista, pero fue penalizado con 5 segundos que pagó en una parada posterior. Sanción justa y bien aplicada.Los Alfa Romeo en carrera habían terminado en los puestos 7 y 8 con Kimi por delante de Giovinazzi, pero ambos fueron sancionados con 30 segundos por una infracción relacionada con la operación del embrague durante la carrera y especialmente en el momento de la largada en condiciones de piso mojado en la que los delegados afirmaron que obtuvieron ventaja. La penalización es la misma que le cae a los pilotos por saltarse la salida. Esto le permitió a Robert Kubica sumar el primer punto de Williams esta temporada.