Posiciones Finales del Gran Premio de Alemania 2019

Pos Piloto Escudería País Gap Puntos V. Rápida Total 1. Max Verstappen Red Bull 1:22.01.822 25 1 26 2. Sebastian Vettel Ferrari + 7.3 18 - 18 3. Daniil Kvyat Toro Rosso + 8.3 15 - 15 4. Lance Stroll Racing Point + 8.9 12 - 12 5. Carlos Sainz McLaren + 9.5 10 - 10 6. Alexander Albon Toro Rosso + 10.0 8 - 8 7. Kimi Räikkönen Alfa Romeo + 12.2 6 - 6 8. Antonio Giovinazzi Alfa Romeo + 13.8 4 - 4 9. Romain Grosjean Haas + 16.8 2 - 2 10. Kevin Magnussen Haas + 18.7 1 - 1 Pilotos sin puntos: 11. Lewis Hamilton Mercedes + 19.6 12. Robert Kubica Williams + 24.9 13. George Russell Williams + 26.4 14. Pierre Gasly Red Bull + 3 Vueltas No terminaron: - Valtteri Bottas Mercedes - - Nico Hülkenberg Renault - - Charles Leclerc Ferrari - - Lando Norris McLaren - - Daniel Ricciardo Renault - - Sergio Pérez Racing Point -

Cuando se trata de lluvia y caos, casi siempre hay un invitado de lujo para ganar. Esta vez no podía ser la excepción y Max Verstappen fue el vencedor del Gran Premio de Alemania - y por segunda vez en el año - , una carrera épica y emocionante gracias a la lluvia de principio a casi fin. Sebastian Vettel de Ferrari quien inició último fue segundo y el ruso Daniil Kvyat de Toro Rosso, completaron el podio. Día caótico para Mercedes por problemas para Hamilton y colisión para Valtteri Bottas.La carrera inició con el Safety Car durante cuatro vueltas y de acuerdo al cambio de normativa para este año, la largada se realizó con los autos en la grilla de partida. Con 64 vueltas, Lewis Hamilton mantuvo la primera posición, mientras que Max Verstappen perdió tres. Posteriormente se recuperó, pero quien más réditos sacó en la parte frontal fue Kimi Räikkönen con el tercer lugar. En la parte trasera de la grilla, Sebastian Vettel recuperó seis lugares en la partida, ubicándose decimocuarto.Las condiciones de la pista tuvieron en la vuelta tres a su primera víctima. El piloto mexicano Sergio Pérez tuvo una colisión y generó el ingreso del Safety Car. De inmediato ingresaron a boxes varios pilotos y una después lo haría Lewis Hamilton con otro grupo de contendores.En la vuelta cuatro se reanudó la carrera, con un Max Verstappen muy agresivo y en modo recuperación. De inmediato se deshizo de Kevin Magnussen, teniendo como objetivo a los Mercedes. Mientras esto sucedía, un Nico Hülkenberg enérgico fue tomando aliento con los neumáticos intermedios, pasando a Magnussen y teniendo en la mira a Leclerc.Para este punto inicial de la carrera y teniendo en cuenta que la pista está mejorando, los neumáticos intermedios eran los correctos. Estas condiciones fueron aprovechadas por Sebastian Vettel para continuar su remontada, alcanzando rápidamente el octavo lugar y presionando a Carlos Sainz y Kimi Räikkönen. Pudo pasar fácilmente al español, pero no a su ex compañero de equipo finlandés.Luego la carrera entró en una fase de control de los neumáticos intermedios por parte de los pilotos, teniendo en cuenta que podría llover en los minutos siguientes. Mala fortuna tuvo el australiano Daniel Ricciardo en la vuelta 15 al sufrir una falla en la unidad de potencia. Esta acción generó la activación del Virtual Safety Car. Allí el único que aprovecho para ingresar a pits fue Charles Leclerc, quien colocó un nuevo juego de neumáticos intermedios de lluvia.Tras la reanudación de la carrera en la vuelta 16, Verstappen estuvo muy cerca de impactar el auto de Valtteri Bottas en la horquilla, pero logró evitarlo. De inmediato Red Bull le pidió calma al joven holandés.Cerca de la colisión estuvo Carlos Sainz un giro después, pero pudo controlarlo magistralmente para poder continuar en carrera. Esta rápida maniobra permitió que la carrera no se neutralizara nuevamente.Ante la intensa presión de Max Verstappen a Valtteri Bottas, en la que el finlandés se defendió bien, Red Bull adelantó la detención del holandés en la vuelta 27 y le colocó los medios slicks en una jugada arriesgada, no saliendo como se esperaba por las condiciones de la pista. En el sector del estadio, Verstappen tuvo un trompo, pero sin consecuencias. La molestia de Max fue monumental.La misma estrategia siguieron Mercedes y Ferrari con Lewis Hamilton y Charles Leclerc, esta vez con los blandos. Esta vez sería el monegasco de Ferrari quien no se salvaría, tras perder el control del auto en la penúltima curva. Esto generó un nuevo Safety Car.Un giro después, el que se salió de la pista sería Lewis Hamilton y golpeó el muro, obligándolo a entrar de inmediato a pits. Esta situación inesperada generó caos en el equipo, ya que primero le montaron nuevos blandos y posteriormente cambiaron a intermedios de lluvia. Esto facilitó que Valtteri Bottas, quien previamente había cambiado a blandos, asumiera el liderato.Un giro después, en la vuelta 31, el finlandés entró a boxes para cambiar a intermedios de lluvia. Este ingreso le permitió a Max Verstappen tomar el liderato de la carrera, con un sorprendente Nico Hülkenberg de Renault en el segundo lugar y Alexander Albon de Toro Rosso en el cuarto.En la vuelta 34 se reanudó la carrera y allí los comisarios anunciaron una penalización de 5 segundos para Lewis Hamilton por ingresar al pit lane por el lugar incorrecto en su pasada detención.Hamilton en el quinto lugar presionó a Albon y logró pasarlo en la vuelta 36. Un giro después, Mercedes siguió el avance con Valtteri Bottas sobre Nico Hülkenberg por el segundo lugar. Lewis Hamilton también pasó al alemán de Renault una vuelta después, quedando el líder del campeonato en el tercer puesto.En la vuelta 41 las aspiraciones de podio para Renault se fueron al traste por un error de Nico Hülkenberg. Increíble en la que venía siendo la mejor carrera de la marca francesa en su regreso a la Fórmula 1. Esto generó Safety Car por cuarta vez y el ingreso a boxes de Max Verstappen y Sebastian Vettel, ambos con neumáticos intermedios de lluvia.En la vuelta 46 se reanudó la carrera y de nuevo los duelos no se hicieron esperar. A Hamilton lo atacaron Gasly y Sainz, pero se pudo defender, aunque el español fue el que pasó al francés. Lance Stroll se la jugó por salir con blandos slicks y sería el que movería todo el grupo, ya que casi todos los pilotos entraron en la vuelta 47 a seguir la misma estrategia.Esto le dio frutos al canadiense, ya que al no llover más quedó en el liderato, pero unas curvas más adelante Max Verstappen lo pasó y asumió la primera posición.Posteriormente en la vuelta 48 Lewis Hamilton tuvo que entrar a pits a cumplir su penalización de cinco segundos por entrar de forma incorrecta a pits. Mientras esto sucedía, la lucha por el podio quedó entre Stroll, Bottas y Sainz.En el intento por presionar a Stroll, Bottas golpeó su Mercedes y quedó fuera de carrera, generando un quinto Safety Car. Molestia total de Toto Wolff, jefe de equipo de Mercedes, en el peor día de la temporada para el equipo germano, además en casa.En la vuelta 59 se reanudó la carrera, dejando las posiciones de carrera en un orden atípico con Verstappen adelante, seguido por Kvyat y Stroll. Un giro después, Sebastian Vettel tomó cuarto lugar de Carlos Sainz.A dos vueltas del final, Pierre Gasly se toca con Alexander Albon. Entretanto Sebastian Vettel superó a Daniil Kvyat y ascendió al segundo lugar.Finalmente Max Verstappen logró la victoria del Gran Premio de Alemania, su segundo triunfo de la temporada, en una carrera que sin duda entra a la historia por la gran cantidad de incidencias y situaciones alocadas que ocurrieron.Sebastian Vettel, quien inició desde el último lugar, terminó segundo realizando una carrera magistral y aprovechando cada situación que se presentó, resarciendo un poco la mala fortuna de Ferrari.El tercer lugar del podio tuvo una sorpresa total, el ruso Daniil Kvyat de Toro Rosso. Un lugar totalmente inesperado para el equipo de Faenza, demostrando que la Fórmula 1 puede brindar un maravilloso espectáculo.El cuarto lugar quedó en manos del primer piloto que se arriesgó, el canadiense Lance Stroll de Racing Point. Tras él quedaron Carlos Sainz de McLaren, Alexander Albon de Toro Rosso, Kimi Räikkönen y Antonio Giovinazzi de Alfa Romeo y los pilotos de Haas, Romain Grosjean y Kevin Magnussen de Haas, completando el top 10.Los pilotos de Mercedes, Lewis Hamilton y Valtteri Bottas, no tuvieron el mejor día en la carrera 200 de Mercedes en la F1 y el 125 de la marca en el automovilismo. El británico finalizó undécimo, mientras que el finlandés no terminó.Entretanto los Williams de Robert Kubica y George Russell terminaron en el decimosegundo y decimotercer puesto.Con los resultados finales de este GP de Alemania, Lewis Hamilton lidera el campeonato de pilotos con 223 puntos, segundo Valtteri Bottas (184), tercero Max Verstappen (162), cuarto Sebastian Vettel (141), quinto Charles Leclerc (120), sexto Pierre Gasly (55), séptimo Carlos Sainz (48), octavo Kimi Räikkönen (31), noveno Daniil Kvyat (27) y décimo Lando Norris (22).En el campeonato de constructores, Mercedes está al comando con 407 puntos, segundo Ferrari (261), tercero Red Bull (217), cuarto McLaren (70), quinto Toro Rosso (42), sexto Renault (39), séptimo Alfa Romeo (36), octavo Racing Point (31), noveno Haas (19) y último Williams sin puntos.A continuación el vuelta a vuelta del GP de Alemania:Todos los pilotos inician sin inconvenientes.Largada limpia. BOT y RAI superan a Verstappen. Hamilton mantiene la punta. Sainz se pone P5.Vettel ganó varias posiciones. Hamilton empieza a abrir gap sobre Bottas. Verstappen supera a RAI y se pone P3.Accidente de Sergio Pérez. Safety Car a la pista. Vettel va a los pits para montar neumático intermedio. Lo llaman a Hamilton.Varios pilotos a los pits que cambian a neumáticos intermedios. Hamilton mantiene la P1. Magnussen se pone segundo por delante de Bottas.Se reinicia la carrera. Hamilton sigue P1. Bottas y Verstappen superan a Magnussen. Leclerc ya es P5.Vettel ya es décimo. Récord de vuelta de Bottas con 1:33.076. Leclerc y Hülkenberg también superan a Magnussen.Lidera Hamilton con 2s sobre Bottas, con récord. Kimi supera a Magnussen por el P6. Vettel ya está 8vo, ganó 12 lugares.Hamilton sigue abriendo gap sobre Bottas y pone nuevo récord de vuelta. Magnussen ya cae al 10mo lugar.Kimi sigue batallando con Vettel por el P6. La pista se está secando.Gran manejo de Hamilton que se sigue alejando de Bottas. Albon y Giovinazzi se meten entre los 10 primeros.Hamilton le lleva 3s a Bottas y 4.5 a Verstappen. Gasly remonta desde el último lugar y ya está P14.Leclerc casi se sale de pista pero logra corregir en la penúltima curva. Hamilton sigue abriendo diferencias.RAI mantiene a VET detrás en la lucha por el P6. Verstappen le descuenta a Bottas que pierde ritmo.Ricciardo rompe motor, será abandono. Hamilton a 4.2 de Bottas.Virtual Safety Car. Tienen todos que mantener la velocidad y se mantienen las posiciones. Esperan en pits a Leclerc.Verstappen sigue de cerca a Bottas. Leclerc con intermedios nuevos, buena jugada estratégica de Ferrari.Casi lo pierde el auto Verstappen luchando con Bottas en la horquilla. Hamilton tranquilo en el P1. Vuelta rápida de Leclerc.HUL supera RAI por el P5. Ya se empieza a formar una huella seca.Se sale de pista Carlos Sainz pero puede recuperar el auto. Hamilton sigue abriendo gap.Verstappen se vuelve a acercar a Bottas. Leclerc también descuenta. Gasly es P10.Hamilton a 6 segundos de Bottas. Verstappen le sigue descontando a Bottas.Stroll supera a Magnussen. Le anuncian lluvia a Hamilton por radio.Magnussen se la juega y pone neumático blando. Extraño. Hamilton ya está a 7s de Bottas y Verstappen ya lo tiene en rango DRS.La lucha entre VER y BOT le permite a Leclerc acercarse a 3s. Vettel a pits por blandos.Se preparan en el box de Red Bull. Verstappen a pits por medios. Leclerc P3.Bottas a pits también Kvyat y Norris.Trompo de Max Verstappen pero no golpeó nada. Problemas para Norris que abandona. Trompo de Stroll.Virtual Safety Car por los múltiples incidentes. Ferrari nuevamente adelanta sus paradas. Leclerc en blandos.Hamilton cambia a blandos justo cuando se relargaba la carrera. Se pegó Leclerc cuando estaba 2do. Error del monegasco. Safety Car.Se salió Hamilton y tiene daño en su auto. Parada muy lenta. Verstappen a pits también. Bottas se pone líder y Hülkenberg está 3ro.Bottas a pits por intermedios de lluvia. Verstappen asume el liderato. Investigación para Hamilton por su ingreso a la zona de pits. Sigue el Safety Car. HUL está P2.En el desorden aprovechó Albon para ponerse 4to. Verstappen está P1 seguido de Hülkenberg y Bottas.Se mantiene la carrera bajo Safety Car, se va en esta vuelta.Acelera Verstappen y se aleja de Hülkenberg. Gasly se pone 8vo. 5 segundos de penalización para Hamilton por su ingreso a pits.Verstappen amplia diferencias. Hamilton no puede con Albon.Hamilton supera a Albon. Bottas pelea con Hülkenberg por el P2. Verstappen líder.Verstappen se escapa adelante. Bottas con DRS da cuenta de Hülkenberg.Hamilton supera a Hülkenberg, se nota la diferencia de autos. Verstappen ya se aleja a 9s de Bottas.Gasly pelea con Vettel por el P8. Giovinazzi es 10 con Alfa Romeo. Los Mercedes van más rápido que VER.Vuelta rápida de Verstappen. RAI se sale de pista entrando al Motodromo y vuelve por delante de Giovinazzi.Empieza a llover de nuevo. Se sale de pista Nico Hülkenberg. Verstappen P1 con 12s sobre Bottas. Safety Car.A pits Verstappen cambia a intermedios nuevos. Albon es P4 y Sainz P5. Vettel también a pits.Sigue el Safety Car en pista. Verstappen perdió la ventaja pero tiene mejores neumáticos que los dos Mercedes que no pararon.Siguen los trabajos para retirar el auto de Hülkenberg. Vettel está P10 por detrás de los Alfa Romeo y KvyatSafety Car se va en esta vuelta. Verstappen líder. No se espera más lluvia.Se relarga la carrera. Verstappen abre gap de inmediato. Sainz supera a Albon, Hamilton aguanta.Varios pilotos a los pits y montan slicks. Hamilton asume el liderato.Hamilton a boxes y tendrá que cumplir su sanción. Verstappen se pone P1 por delante de Stroll y Kvyat. Como cambia la carrera.Récord de vuelta para Kvyat. Los líderes se retrasaron con las paradas quedaron por debajo del 9no lugar.Verstappen con la vuelta rápida. Hamilton está P12 sin poder avanzar. Vettel es P9.Verstappen sigue marcando vueltas rápidas y se aleja. Kvyat supera a Stroll por el P2. Bottas es P4Vettel con vuelta rápida descuenta sobre Albon en el P6. Verstappen líder a 10s de Kvyat.Hamilton se sale de pista, no es su día. La pelea por el P3 es entre Stroll, Bottas y Sainz.RAI pelea con los Haas por el P10. Hamilton a pits y esta P15, Verstappen líder.Bottas persigue a Stroll por el P3. Sainz en zona DRS sobre Bottas.GRO supera a MAG y se volvieron a tocar.Se pegó Valtteri Bottas. Safety CarQuedan 6 vueltas para terminar. Lewis Hamilton está P14. Verstappen lidera por delante de Kvyat y Stroll.Sigue el Safety Car en pista. Con 5 vueltas nadie va a pits.Se va el Safety Car. Verstappen de inmediato se aleja. Vettel supera a Sainz y va por el podio.Verstappen con 1.4s sobre Kvyat. Stroll aguanta a Vettel por el último lugar del podio.Vuelta rápida de Max Verstappen. Vettel superó a Stroll y va por Kvyat. Se sale de pista Gasly.Vettel supera a Kvyat y se pone P2. No sabemos si alcance a Verstappen.Última vuelta. ¡Max Verstappen gana el Gran Premio de Alemania! Vettel remontó hasta el P2 y cierra el podio Daniil Kvyat.