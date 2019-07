Gran remate de temporada tuvo Nissan e.dams en la temporada 2019/2020 Gran remate de temporada tuvo Nissan e.dams en la temporada 2019/2020



Sabíamos que nos enfrentábamos a una montaña muy dura de escalar cuando entramos al campeonato y la primera mitad de la temporada fue una verdadera prueba, no podríamos estar más orgullosos de todos en Nissan, e.dams, y NISMO por la manera en que siguen luchando.



Ciertamente hemos logrado avances increíbles y nuestra primera victoria del día de ayer fue, sin dudarlo, uno de ellos. Nuestro desempeño en la calificación no dejó de ser impresionante toda la temporada, pero carrera tras carrera, vuelta tras vuelta, mejoramos nuestro desempeño como corredores también.



Ahora, tenemos toda una temporada de datos, experiencia y conocimiento del campeonato de la Fórmula E, que no sólo nos ayudarán a formar un mejor paquete de carreras para la sexta temporada, pues también será clave para mejorar nuestros vehículos eléctricos para el futuro

Deseo agradecer a todo el equipo por todo el trabajo duro que han hecho, a nuestros pilotos por sus esfuerzos, además de felicitarlos por estos resultados

Ciertamente que llevar a Nissan al camino de la victoria fue un gran momento, algo que deseamos seguir haciendo la siguiente temporada. Sabemos que no nos podemos dormir en nuestros laureles, porque la competencia está a punto de volverse más dura, pero esperamos con ansias la batalla



Si antes de París, me hubieran dicho que terminaría el campeonato en segundo lugar, no lo habría creído. Estoy muy contento de haber logrado cuatro podios consecutivos y de haber terminado segundo en la clasificación.



En la conferencia de prensa, le dije a Robin (Frijns) que no había habido contacto y que la llanta se reventó cuando iba liderando la carrera en París, pude haber ganado el campeonato. Así es el automovilismo, estas cosas pasan.



Me siento un poco consternado por Nissan e.dams, porque por un solo punto no logramos alcanzar el tercer lugar en el campeonato.



Pero para ser la primera temporada de Nissan, tuvimos victorias, podios, posiciones pole, debemos estar orgullosos de ello

Tuve una buena carrera. Empecé en séptimo y muy pronto escalé a quinto. Probablemente usé mis modos de ataque un poco temprano, y después me volví una especie de blanco fácil.



Caí un par de posiciones, pero seguí empujando al final, para cruzar la línea en sexto. Uno siempre está buscando más, pero cuando miro la temporada, veo que realmente fue positiva.



Alcancé tres poles, tomé el primer podio para Nissan, alcancé un podio en Mónaco. Sólo tengo que trabajar en ser constante. Debo dar un gran agradecimiento a Seb por los consejos que me dio, ha sido de gran ayuda como mi compañero de equipo y por supuesto, debo dar un enorme agradecimiento a todos los miembros de Nissan e.dams, que han trabajado muy duro todo el año

Nissan e.dams continuó con su impresionante racha de podios, con la victoria de Sebastien Buemi en la primera carrera y el tercer lugar en la segunda competencia. Estos resultados han catapultado al piloto suizo al segundo lugar en las posiciones del campeonato de Fórmula E de ABB FIA.Este podio fue el quinto alcanzado de manera consecutiva por Nissan y cuarto consecutivo para Buemi. Después de terminar en segundo lugar en Alemania, tercero en Suiza y ahora tercero con la combinación en Nueva York, Buemi se convirtió en el primer piloto de Fórmula E driver de esta temporada en alcanzar cuatro podios individuales consecutivos.Buemi ha disfrutado de una increíble racha, después del pinchazo que tuvo cuando lideraba el E-Prix de París en la octava ronda. Después de terminar el evento en el 13° lugar en la clasificación, alcanzó 89 puntos en cinco carreras, para escalar a la segunda posición.Junto con su compañero de equipo, Oliver Rowland, Nissan e.dams logró 34 puntos más que cualquiera de sus rivales en las últimas cinco rondas.Rowland también impresionó a todos al luchar por un sexto lugar, que lo elevó al 10° sitio en la clasificación. Este resultado afianzó su posición y lo convirtió en el novato de mejor desempeño en la quinta temporada.Nissan, primer fabricante japonés en entrar en la Fórmula E, disfrutó de una gran temporada incluyendo su primera victoria, siete podios, seis posiciones pole que lo hicieron líder en la serie, un cuarto lugar en el campeonato de puntos del equipo y continuó con su impresionante racha calificando entre los seis más altos en la sesión de Súper Pole de cada carrera.En el evento del fin de semana, Buemi clasificó tercero y brincó al segundo lugar al inicio de la carrera. Luego, en el transcurso de la competencia, perdió esta posición al ganador final de la carrera, Robin Frijns, pero luchó muy duro para cruzar la línea en tercer lugar.Rowland apenas y perdió la sesión de Súper Pole al calificar séptimo. Dos veces usó el boost de energía en Modo Ataque al inicio de la carrera, de manera defensiva, pero cayó un par de posiciones antes de recuperar su lugar al final, con un claro y decisivo empuje para llegar en sexto.Michael Carcamo, director Global de Nismo, dijo: "", concluyó el ingeniero colombo-estadounidense.Nissan demuestra a través de la Fórmula E el poder y el desempeño de su tecnología de vehículos eléctricos, como parte clave de la visión de Nissan Intelligent Mobility.", dijo el director del Equipo Nissan e.dams, Jean-Paul Driot.".Por su parte, en el calendario oficial de la FIA Fórmula E de la temporada 2019/20, ha sido publicado y han confirmado la participación de América Latina el 18 de enero en Santiago de Chile y el 15 de febrero en Ciudad de México, fechas claves para continuar con la electrificación de la marca por la región a través de su visión de marca Nissan Intelligent Mobility.Entre tanto los pilotos comentaron:Sebastien Buemi: "".Oliver Rowland: "".