Jean-Éric Vergne es el primer bicampeón en los 5 años de vida de la Fórmula E Jean-Éric Vergne es el primer bicampeón en los 5 años de vida de la Fórmula E

Es increíble. El fin de semana no comenzó como esperaba. Esta última carrera tampoco fue ideal, pero no importa, porque al final hemos logrado el objetivo, ganar los dos campeonatos. Todavía no me he hecho a la idea que soy el primer piloto en ganar dos títulos. Solo puedo agradecérselo a mi increíble equipo y a aquellos que trabajan por detrás. ¡Ha sido para nosotros!

Este último fin de semana no podría haber empezado peor, con los incidentes que hubo en carrera el sábado y haber terminado el domingo con los dos títulos. Ganar el campeonato dos veces seguidas no es tarea fácil. Me gustaría felicitar a Jean-Éric y a todo el equipo, aquí y en nuestra fábrica. El deporte del motor es de equipo y tiene que trabajar como una máquina bien aceitada. El nuestro funciona como un reloj

Debutamos en la Fórmula E hace cuatro años y el objetivo siempre ha sido ganar. Y lo hemos conseguido, somos campeones. Campeones de equipos con DS Techeetah y campeones de pilotos con Jean-Éric Vergne. Es algo histórico y estamos muy orgullosos de ello. Para alcanzar este nivel de rendimiento, hay que estar en el lugar correcto, en el momento adecuado y con las personas adecuadas. Todo el equipo puede estar muy orgulloso. ¡Lo conseguimos!

Bravo, Jean-Éric y a todo el equipo DS Techeetah. Nunca había vivido en un equipo así en toda mi carrera. Todos merecen este doble título. Me hubiera gustado contribuir más al gran resultado de este fin de semana, pero no salió como estaba previsto. ¡Lo más importante es que somos campeones de pilotos y equipos!

En el E-Prix de Nueva York, último de la temporada 2018/19, Jean-Éric Vergne logró su segundo campeonato en la breve historia de la Fórmula E. El francés sufrió en el circuito urbano de Red Hook en Brooklyn, pero los números siempre estuvieron de su lado y con la séptima posición que obtuvo en la carrera 2 le valió para coronarse bicampeón. La celebración fue por partida doble ya que el DS Techeetah ganó por primera vez el título por equipos.El fin de semana estuvo complicado desde la Qualy para el ex Fórmula 1 que se clasificó 10mo y luego en carrera la cosa no fue a mejor. Apenas en la primera vuelta se encontró con el incidente entre Sam Bird y 'Pechito López, no pudo evitar chocar con Evans y Paffet y debió pasar por pits para reparar su monoplaza. Desde allí remontó hasta meterse noveno, pero torcidas unas torcidas todas, Vergne se tocó con Massa a poco del final y de nuevo dañó el auto. Con la victoria de Buemi y los resultados de Evans y Di Grassi la consagración debió esperar.Tal fue la tensión para Vergne, que durante la primera carrera en Nueva York pidió hasta en tres oportunidades a su equipo que le dijeran a su compañero de equipo André Lotterer, también afectado por un choque, que se parará para provocar la salida del Safety Car. El mensaje no tuvo eco en su equipo y por eso no hubo sanción para la escuadra, pero Jean-Éric si tuvo que dar explicaciones a los comisarios y fue sancionado con un día de servicio comunitario (como le pasó a Max Verstappen tras su incidente con Esteban Ocon).El domingo el francés, con las matemáticas a su favor, tuvo una carrera menos caótica y logró su objetivo. Con Di Grassi y Evans obligados a ganar el piloto del DS Techeetah tenía una estrategia clara: estar cerca del brasileño y del de Jaguar. Con los contendientes al título lejos de la punta, Robins Frijns superó a Sims y se fue rumbo a la victoria y atrás de ellos se reportó Sebastian Buemi en un gran cierre de temporada. Ya con todo decidido, en la última vuelta Di Grassi frustrado por no poder avanzar más, se llevó puesto a Evans cuando eran 6to y 7mo. Todo de cara para Vergne rumbo al bicampeonato.Jean-Éric Vergne manifestó tras lograr su segundo título: "".Mark Preston, Director General del equipo DS TECHEETAH dijo: "".Xavier Mestalan Pinon, Director de DS Performance agregó: "".Finalmente André Lotterer, que hoy anunció dejará al DS Techeetah para unirse a Porsche, felicitó a sus compañero de equipo: "".