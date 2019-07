Posiciones Finales del Gran Premio de Gran Bretaña 2019

Pos Piloto Escudería País Gap Puntos V. Rápida Total 1. Lewis Hamilton Mercedes 1:21.08.452 25 1 26 2. Valtteri Bottas Mercedes + 24.9 18 - 18 3. Charles Leclerc Ferrari + 30.1 15 - 15 4. Pierre Gasly Red Bull + 34.6 12 - 12 5. Max Verstappen Red Bull + 39.4 10 - 10 6. Carlos Sainz McLaren + 53.6 8 - 8 7. Daniel Ricciardo Renault + 54.4 6 - 6 8. Kimi Räikkönen Alfa Romeo + 65.5 4 - 4 9. Daniil Kvyat Toro Rosso + 66.7 2 - 2 10. Nico Hülkenberg Renault + 72.7 1 - 1 Pilotos sin puntos: 11. Lando Norris McLaren + 74.2 12. Alexander Albon Toro Rosso + 75.6 13. Lance Stroll Racing Point + 81.0 14. George Russell Williams + 1 Vuelta 15. Robert Kubica Williams + 1 Vuelta 16. Sebastian Vettel Ferrari + 1 Vuelta 17. Sergio Pérez Racing Point + 1 Vuelta Pilotos sin puntos: - Antonio Giovinazzi Alfa Romeo - - Romain Grosjean Haas - - Kevin Magnussen Haas -

Lewis Hamilton consiguió hoy su sexta victoria en Silverstone y se convirtió en el piloto más ganador de este Gran Premio, además es su séptimo triunfo de la temporada, y se ratifica como el líder del Mundial. El británico encabezó un nuevo doblete de Mercedes, con vuelta rápida incluida, tras ponerse por delante de Valtteri Bottas durante la primera ronda de detenciones. El podio lo completó un Charles Leclerc que con la Ferrari tuvo que exigirse al máximo para ganarle la partida a los Red Bull. Vettel tuvo un mal día y terminó 15to.Las primeras vueltas del Gran Premio fueron a un ritmo frenético con Bottas y Hamilton luchando por la primera posición, mientras atrás de ellos Leclerc y Verstappen revivían su duelo en Austria y Vettel se ponía por delante de Gasly. Más atrás Carlos Sainz, con una gran largada, empezaba a remontar desde el 13ro y los Haas chocaban entre ellos cuando apenas habían transcurrido dos giros. Al final fue doble retiro para la escuadra norteamericana que se va en blanco una vez más.La primera ronda de paradas en pits y la aparición del Safety Car tras la salida de pista de Antonio Giovinazzi en la vuelta 20 han marcado el devenir de la carrera. Leclerc perdió la posición con Verstappen y Hamilton asumió el liderato con un overcut de libro sobre Bottas que cambió medios por medios y tenía que hacer una nueva parada para montar un compuesto diferente. Por su parte Hamilton, Verstappen, Vettel y luego Leclerc montaron el duro para ir hasta el final del Gran Premio. El reinicio también ha sido frenético con Hamilton abriendo gap sobre su compañero de equipo, con Verstappen pasando a Gasly y luchando con Leclerc antes de ponerse a tiro de la tercera posición de Sebastian Vettel. Atrás de ellos Pérez, con un problema de balance de frenos, se tocaba con Hülkenberg y dañaba su alerón, lo que lo hacía retrasarse todavía más, y Ricciardo mantenía un cerrado duelo con los McLaren de Sainz y Norris.Mientras las 'flechas plateadas' se escapaban al frente los Red Bull y las Ferrari tenían su duelo particular con Gasly y Leclerc luchando por la quinta posición y un Verstappen superando a Vettel en Stowe a la altura de la vuelta 37. Esta maniobra condicionó la carrera del alemán que intentando recuperar la posición golpeó por detrás a Max enviándolos fuera de la pista. Ambos pudieron regresar, pero mientras el holandés mantuvo su ritmo aparentemente sin daños, Sebastian tuvo que pasar por los pits, perdió una vuelta y fue penalizado con 10 segundos por el incidente con el piloto de Red Bull.Desde ese momento fue una carrera tranquila para Hamilton que controló el ritmo y le quedó margen para marcar la vuelta rápida sobre el final de la carrera. El campeón del mundo llegó a 80 victorias y está a 11 del récord de Michael Schumacher. Bottas, obligado a detenerse para cambiar compuesto, montó blandos en busca del mejor tiempo pero no le alcanzó. Leclerc después de una intensa batalla en pista se instaló tercero y allí se mantuvo por delante de los Red Bull de Gasly y Verstappen, que completó 19 carreras consecutivas finalizando dentro de los 5 primeros.El mejor del resto volvió a ser Carlos Sainz que se ubicó sexto luego de otra remontada. Aunque menos espectacular que la de Austria, si fue muy meritoria, largando bien y aguantando la presión de un batallador Daniel Ricciardo en lo que puede ser una muestra de la lucha que habrá entre McLaren y Renault por ser la cuarta fuerza del Mundial. Kimi Räikkönen, que en carrera no falla, le ganó el pulso a Daniil Kvyat que volvió a meterse en zona de puntos con el Toro Rosso tras remar desde el P17, y cerró el grupo de los 10 primeros Nico Hülkenberg. Buena jornada para los de Enstone en términos de puntos para el campeonato de constructores.En la posición 11 se ubicó Lando Norris, que estuvo luchando con Sainz y Ricciardo pero la aparición del auto de seguridad le pasó factura y fue superado por Kimi, Kvyat y Hülkenberg. El británico terminó por delante de Alexander Albon, Lance Stroll, George Russell (P14) con el Williams y un Sebastian Vettel al que Silverstone se le convirtió en una auténtica pesadilla.En las últimas posiciones finalizaron Robert Kubica con el segundo Williams y Sergio Pérez al que a todos los problemas de desempeño que tiene el RP19 se le sumó el toque con Nico Hülkenberg por el inconveniente con los frenos que lo envió al fondo de la tabla. Los abandonos corrieron por cuenta de Antonio Giovinazzi y los Haas de Magnussen y Grosjean que tendrán mucho para reflexionar en los próximos días.Con los resultados finales de este GP de Gran Bretaña, Lewis Hamilton lidera el campeonato de pilotos con 223 puntos, segundo Valtteri Bottas (184), tercero Max Verstappen (136), cuarto Sebastian Vettel (123), quinto Charles Leclerc (120), sexto Pierre Gasly (55), séptimo Carlos Sainz (38), octavo Kimi Räikkönen (25), noveno Lando Norris (22) y décimo Daniel Ricciardo (22).En el campeonato de constructores, Mercedes está al comando con 407 puntos, segundo Ferrari (243), tercero Red Bull (191), cuarto McLaren (60), quinto Renault (39), sexto Alfa Romeo (26), séptimo Racing Point (19), octavo Toro Rosso (19), noveno Haas (16) y último Williams sin puntos.La undécima válida del Campeonato Mundial de Fórmula 1 se realizará del 26 al 28 de julio en el Circuito de Hockenheim, con motivo del GP de Alemania.A continuación el vuelta a vuelta del GP de Gran Bretaña:Todos los pilotos inician sin inconvenientes.¡Inicia el GP de Gran Bretaña. Partida limpia. Bottas mantiene el P1. Hamilton lo presiona. Leclerc P3. Vettel pasa a Gasly y es P5. Hamilton casi pierde el auto.Grosjean y Magnussen se tocaron. Los dos pilotos de Haas en pits.Se habilita el DRS. Tráfico para los líderes con Magnussen. Leclerc hace todo lo posible para alejarse de Hamilton, pero lo presiona Verstappen.Gran duelo entre los Mercedes. Hamilton pasa a Bottas y luego el finlandés recupera la posición antes de llegar a Copse.El duelo entre los Mercedes, desgastando neumáticos, hace que Leclerc y Verstappen se acerquen. Gap de 1.4s.Hamilton marca la vuelta rápida. Gap con Bottas de 0.8s.Vettel intenta acercarse a Verstappen y Leclerc. Está a 1.2s.Magnussen en pits. Parece ser retiro. Haas debe analizar muy bien si continúa con su dupla de pilotos para 2020.Ferrari no tiene el ritmo esperado con los blandos. También un desgaste notorio con Leclerc. Gasly se acerca a Vettel. 0.8s.Hamilton de nuevo conectado a Bottas. Aprovecha el DRS. Presión de Verstappen a Leclerc. No la pasa bien el monegasco de Ferrari.Leclerc y Verstappen rueda a rueda. Se defiende Charles. Gran duelo entre Ferrari y Red Bull. Gasly pasa a Vettel y toma el P5. Muy bien el francés. La victoria de Verstappen en Austria lo sacudió.Hamilton el muestra el auto a Bottas, pero no está lo suficientemente cerca.Gasly y Ricciardo en pits.Leclerc y Verstappen en pits. Red Bull trabaja más rápido en la detención y sale por delante. Luego Leclerc lo pasa. Gran duelo, reviviendo lo de Austria. Verstappen no tuvo adherencia.Bottas con la vuelta más rápida se aleja a 1.1s de Hamilton. Verstappen sigue presionando a Leclerc. Gran carrera.Muy buen duelo entre Leclerc y Verstappen. Max lo busca. Charles se defiende. El holandés tiene que realizar una segunda detención para colocar blandos.Bottas en pits. De nuevo coloca medios. Hamilton marca la vuelta más rápida. Lewis intenta el overcut tras la detención.Con todo Verstappen sobre Leclerc. ¡Qué duelo de estos chicos! Rueda a rueda. Se mantiene Charles adelante. Max se queja por el cambio de línea del piloto de Ferrari.Leclerc cubre bien la línea para evitar que Hamilton le recorte en las curvas.Salida de pista de Giovinazzi. Safety Car.Hamilton, Vettel, Verstappen, Sainz y Ricciardo en pits. Lewis, Max y Sebastian salen con duros.Leclerc en pits. Colocan duros e iguala la estrategia de sus rivales. Bottas sigue en pista con medios y pendiente de cambiar a otro compuesto obligatoriamente.Abandonará el Safety Car en la próxima vuelta. No comprende Leclerc cómo perdió la posición con Verstappen.Se reanuda la carrera. Hamilton en la punta estira la diferencia. Pérez toca a Hülkenberg. Daña el alerón delantero.De nuevo Verstappen y Leclerc rueda a rueda. Algo sucedió con Charles, su Ferrari pierde rendimiento.Verstappen aprieta y se acerca a Gasly por el P4. Entretanto Bottas no quiere dejar escapar a Hamilton. Marca la vuelta más rápida el finlandés.Verstappen pasa a Gasly y ahora tiene en la mira a Vettel por el P3. Gap de 2s.Leclerc presiona a Gasly por el P5. Se defiende el francés de Red Bull. Duelo en McLaren: Norris con todo sobre Sainz por el P7.Vuelta rápida de Hamilton. Se aleja de 1.9s de Bottas. Verstappen a 1.1s de Vettel.Ricciardo conectado a Norris por el P8. Lando se defiende.Hamilton tranquilo en el P1. Está con duros y puede ir hasta el final de la carrera. Bottas tiene que detenerse a cambiar obligatoriamente de compuesto.Verstappen a 1s de Vettel. El holandés para por el alemán de Ferrari.Gasly contiene a Leclerc sin mayores dificultades. Buena reacción del francés de Red Bull.Ferrari y Red Bull 'on fire' Verstappen presiona a Vettel y Leclerc a Gasly. No ceden.Hamilton a 2s de Bottas.Gran adelantamiento de Leclerc a Gasly. Maniobra quirúrgica. Charles sube al P5.Bottas marca la vuelta más rápida. Gap con Hamilton de 1.8s. Verstappen pasa a Vettel en Stowe. Luego Vettel impacta a Verstappen y se salen los dos de la pista. Regresan pero no se sabe si los autos están OK. Bajo investigación la maniobra.Gasly a 1.1s de Leclerc.Vettel en pits. Verstappen está en el P5. Tiene buen ritmo su Red Bull.Vettel pierde una vuelta. Increíble que el auto de Verstappen siga teniendo un ritmo veloz a pesar del fuerte impacto. El Red Bull RB15 muy fuerte.Hamilton con la vuelta rápida. Se aleja a 2.6s de Bottas. Valtteri tiene pendiente la detención en pits para cambio de compuesto.Duelo entre Sainz y Ricciardo por el P6. Buen pulso entre McLaren y Renault.Penalización de 10 segundos para Sebastian Vettel por el incidente con Max Verstappen.Räikkönen pasa a Albon y es P8. Entretanto Daniil Kvyat marcha en el P10. Toro Rosso en los puntos.Mercedes se alista para la detención de Bottas.Bottas ingresa a pits. Sale con blandos el finlandés de Mercedes.Interesante el duelo entre Sainz y Ricciardo. McLaren y Renault. Cliente vs Constructor.Bottas con la vuelta rápida y se está llevando el punto adicional.Sigue la presión de Ricciardo sobre Sainz. Gap de 0.5s.Hamilton no se detendrá y terminará con el compuesto duro.Kvyat con todo sobre Räikkönen por el P8.Hamilton con todo, mejorando sus sectores y marcando récord en el último. Se lleva la vuelta rápida con duros usados.Lewis Hamilton (Mercedes) logró la victoria en el GP de Gran Bretaña. 2º Valtteri Bottas (Mercedes), 3º Charles Leclerc (Ferrari), 4º Pierre Gasly (Red Bull), 5º Max Verstappen (Red Bull), 6º Carlos Sainz (McLaren), 7º Daniel Ricciardo (Renault), 8º Kimi Räikkönen (Alfa Romeo), 9º Daniil Kvyat (Toro Rosso), 10º Nico Hülkenberg (Renault).Lewis Hamilton registró la vuelta más rápida con 1:27:369 en el giro 52 y se lleva un punto adicional de acuerdo al cambio en las regulaciones deportivas para esta temporada.