Publicidad

Home >> Noticias

Honda logró su primera victoria en la Fórmula 1 con unidades de potencia híbridas



El sentido abrazo entre Masashi Yamamoto (director general de Honda Motorsport) y Christian Horner (jefe de Red Bull Racing) El sentido abrazo entre Masashi Yamamoto (director general de Honda Motorsport) y Christian Horner (jefe de Red Bull Racing)



Max Verstappen llegando al pit lane tras ganar la carrera Max Verstappen llegando al pit lane tras ganar la carrera



Nobuharu Matsushita Nobuharu Matsushita

Es un enorme placer para nosotros ganar una vez más en Fórmula 1, especialmente porque llegar a este punto no ha sido nada sencillo desde nuestro retorno a esta disciplina en 2015. En primer lugar, me gustaría dar las gracias a Max y a Aston Martin Red Bull Racing por esta victoria. Por supuesto, también tenemos que dar las gracias a la Scuderia Toro Rosso y a todos los pilotos que han apoyado con tanto ahínco este proyecto, así como a todos los proveedores y demás partes implicadas.



Quiero dar las gracias a todos nuestros seguidores. Con su apoyo, continuaremos poniendo todo nuestro esfuerzo en conseguir nuestro objetivo final, que es ganar el mundial. Esta victoria es el primer paso. Todas las futuras victorias también serán gracias a nuestros seguidores, que son una parte esencial de nuestro equipo.



La Fórmula 1 era el sueño de nuestro fundador Soichiro Honda y constituye un aspecto esencial para nuestra Compañía. Hemos vivido tiempos duros en los circuitos y en las fábricas en los últimos cinco años. Me quedo sin palabras cuando pienso en el esfuerzo titánico que ha llevado a cabo toda la plantilla de Honda involucrada en este proyecto: siempre han creído en ellos mismos, nunca se han rendido y, finalmente, han conseguido esta victoria. Esto encarna a la perfección nuestro lema “The Power of Dreams

Gracias al esfuerzo de toda la plantilla de Honda F1 de Japón y el Reino Unido, que han trabajado sin descanso en el desarrollo de nuestra unidad de potencia, lo hemos logrado por fin: nuestra primera victoria en la era híbrida y la primera desde el Gran Premio de Hungría de 2006. Quiero dedicar un agradecimiento especial a todas sus familias por prestarles su apoyo.



Gracias, por supuesto, a Max por su gran carrera y a Aston Martin Red Bull Racing por proporcionarle un monoplaza excelente. Tampoco podemos olvidar la gran contribución que ha realizado Scuderia Toro Rosso, que nos ayudó a retomar la senda correcta el año pasado.



Honda no ha conseguido este logro en solitario, por lo que queremos mostrar nuestro reconocimiento a los proveedores externos que han contribuido a él. Esta victoria es también una forma de dar las gracias a nuestros seguidores de todo el mundo por su apoyo constante.



Llevamos participando de nuevo en esta disciplina desde 2015, pero este nos parece un nuevo comienzo. Aunque lo celebremos como merece la ocasión, tenemos que volver al trabajo lo antes posible, porque todavía tenemos que acortar distancias para estar a la altura del rendimiento de los equipos más rápidos

SI hay un ejemplo de la cultura japonesa - la cual se caracteriza por la disciplina, constancia y respeto -, es Honda Racing. El pasado domingo Max Verstappen les brindó una enorme alegría y les generó muchas lágrimas, ya que se trató de la primera victoria con las unidades de potencia híbridas - última fase de la Fórmula 1 que inició en 2014 -.Luego de estar en F1 como constructor hasta 2008, Honda regresó como proveedor de unidades de potencia, sumándose a esta nueva generación de la máxima categoría en 2015, con un recorrido nada fácil. Con su imagen maltratada por los múltiples problemas de fiabilidad y rendimiento - que incluso un ex campeón del mundo se encargó se magnificar de forma inclemente -, le han costado sangre y lágrimas al gigante japonés.La opción fácil era haber declinado el sueño de triunfar en Fórmula 1 e irse tras tantas críticas y burlas, con la moral baja. Pero no fue así. Tras rescindir el contrato con McLaren a final de 2017, el rumbo cambió. La confianza llegó por parte de Red Bull, primero con su equipo 'B', la Scuderia Toro Rosso en 2018. De inmediato, en la segunda carrera, la señal era positiva. En el GP de Bahrein, el francés Pierre Gasly obtuvo el cuarto lugar. Este resultado fue prenda de garantía para respaldar el proceso y el compromiso de los japoneses. Posteriormente tendría resultados destacados como el sexto lugar en el GP de Hungría y el séptimo puesto en el GP de Mónaco, también con Pierre Gasly.Para este 2019 el reto supone una magnitud enorme para Honda Racing, ya que entró a ser el proveedor de unidad de potencia de Red Bull. Los austriacos venían de una relación desgastada con Renault y pusieron toda su confianza en la marca japonesa, avalada por las buenas presentaciones con Toro Rosso un año atrás.La relación Red Bull - Honda se marcó desde el inició con base en el esfuerzo, respeto, disciplina y cooperación constante. Ambos están trabajando mancomunadamente y sin reservarse nada. Esa combinación día a día está entregando resultados muy positivos, siendo el más importante - hasta el pasado domingo - el tercer lugar de Max Verstappen en el GP de España.El 30 de junio 2019 será inolvidable para Honda ya que en una gran carrera el holandés Max Verstappen los volvió a colocar en lo más alto del podio. Gestos como el de Max señalando el logo de Honda y las lágrimas de Masashi Yamamoto (director general de Honda Motorsport) y Toyo (director técnico), demuestran la valía de esta victoria - la número 73 de los japoneses en F1 -.El último triunfo de Honda en la Fórmula 1 fue hace 12 años, 10 meses y 24 días, en aquel inolvidable Gran Premio de Hungría bajo la lluvia y con desenlace espectacular. Allí el británico Jenson Button ganó su primera carrera en la categoría y puso como equipo constructor puso la bandera nipona en lo más alto.Para completar la satisfacción de Honda en durante el fin de semana Red Bull Ring, el piloto japonés y protegido de la marca, Nobuharu Matsushita, se llevó el triunfo en la Fórmula 2 al imponerse en la Feature Race (carrera 1) del sábado. Este joven talento del Formula Honda Dream Project sin duda estará pronto en la F1, probablemente como integrante de Scuderia Toro Rosso, siendo la apuesta nuevamente de Japón en la 'Gran Carpa'.Estas fueron las declaraciones de sus directivos tras la carrera:Takahiro Hachigo, director general de Honda Motor Co., Ltd: "".Toyoharu Tanabe, director técnico de Honda Racing F1: "".