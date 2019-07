Publicidad

Análisis Gran Premio de Austria - Lo positivo, lo negativo, la polémica



Verstappen dijo presente en Austria y con una gran carrera devolvió la sonrisa a muchos Verstappen dijo presente en Austria y con una gran carrera devolvió la sonrisa a muchos



El 2019 de Carlos Sainz no deja indiferente a nadie El 2019 de Carlos Sainz no deja indiferente a nadie



McLaren refuerza su posición en el Campeonato de Constructores McLaren refuerza su posición en el Campeonato de Constructores



Antonio Giovinazzi estrenó su casillero y Alfa Romeo mejora Antonio Giovinazzi estrenó su casillero y Alfa Romeo mejora



Haas se perdió y ya no hay respuestas Haas se perdió y ya no hay respuestas



Mercedes sufrió en Austria y cortó su racha victoriosa Mercedes sufrió en Austria y cortó su racha victoriosa



Verstappen y Leclerc tuvieron una batalla impresionante que esperamos se repita pronto Verstappen y Leclerc tuvieron una batalla impresionante que esperamos se repita pronto

El Gran Premio de Austria ha sido el mejor del año. En la carrera de casa de Red Bull, Max Verstappen fue fiel a su estilo y brilló en el 'Ring'. Su victoria es un bálsamo para el público en general que pedía otro ganador, para Honda después de varios años de trabajo, pero también de aguantar críticas y burlas en silencio, para una F1 que se tornaba predecible y para su equipo que volvió a lo más alto del podio desde México 2018. Solo hubo uno que no estuvo contento, Pierre Gasly que terminó 7mo y doblado por su coequipero. En el día en que Mercedes estuvo deslucido, Leclerc se quedó a dos vueltas de su primera victoria, McLaren se consolidó como la cuarta fuerza del Mundial tras una sólida carrera de Norris y una gran remontada de Sainz; Giovinazzi sumó su primer punto, mientras que Haas y Renault volvieron a decepcionar. Nos vemos en Silverstone.La carrera que hizo Max Verstappen en el Red Bull Ring confirma que es uno de los mejores de la parrilla actual. El holandés largaba en primera fila, pero se quedó parado en la salida y cayó del 2do al 7mo lugar. Desde allí, y con una serie de espectaculares sobrepasos concretó una frenética remontada que lo llevó a ponerse a la cola de Leclerc a falta de 5 vueltas para el final. Un agresivo Verstappen atacó por la victoria en la vuelta 69; se tiró en la frenada de la curva 3, se emparejó con el de Ferrari y se tocaron mientras lo adelantaba, lo que obligó al monegasco a salirse de la pista. Fue una maniobra dura, pero en el límite y que los comisarios determinaron como incidente de carrera.El triunfo del piloto de Red Bull frente a sus fanáticos (segundo consecutivo en Spielberg) da aire a una Fórmula 1 adormecida por el dominio de Mercedes, no solo porque fue fiel a su estilo, sino porque lo hizo con un motor que hoy es el cuarto entre cuatro en un circuito que favorece a las unidades de potencia más fuertes, incluso logrando la vuelta más rápida en carrera. Verstappen cortó la racha de 8 victorias consecutivas de las 'flechas plateadas' en 2019, puso a Honda en lo más alto del podio, algo que no conseguían desde 2006 con Jenson Button, y con los 26 puntos que sumó escaló al tercer lugar en el campeonato mundial. Max puso el picante que necesitaba la temporada y va por más.La carrera de Carlos Sainz en Austria fue magistral. Remontar desde la 19na posición hasta la 8va ya es de por sí muy bueno, pero lo que da todavía más valor a lo conseguido por el piloto español es que no ha tenido un Safety Car ni siquiera uno virtual para ayudarle a recuperar posiciones, lo ha logrado con un auto que no es de los 3 primeros y superando a rivales en un grupo medio donde las diferencias son muy pequeñas. El de McLaren supo remontar, alargó su primer stint y sostuvo un fuerte ritmo con neumáticos duros después de su parada en pits; que la vuelta en Spielberg es corta y el circuito tiene 3 zonas DRS, sí, pero Carlos hizo la tarea. Sainz encontró su mejor versión y a su velocidad ahora le suma regularidad, por eso hoy es el mejor del resto.Si McLaren tuvo un gran rendimiento en Francia, lo que hicieron en Austria fue aún más impresionante y se consolidaron como la cuarta fuerza en el Mundial. El quinto lugar de Lando Norris en clasificación, su lucha con Lewis Hamilton en el inicio y una sólida carrera en la que finalizó 6to, sumado a la gran remontada de Carlos Sainz desde el 19no hasta 8vo con un fuerte ritmo de carrera y buenos sobrepasos, nos da un vistazo de lo que podemos esperar de los de Woking en el corto plazo. La escuadra británica ha sido la 'mejor del resto' en 3 de las últimas cuatro carreras y con los puntos que sumaron Norris y Sainz en Austria se aleja a 20 de Renault. La recuperación de McLaren ya no es una ilusión, es una realidad.El Gran Premio de Austria debe ser un punto de inflexión en la temporada de Antonio Giovinazzi. El italiano ha estado bajo una gran presión por la falta de resultados, mientras que su jefe de filas ha sumado en 6 de los 9 Grandes Premios de esta temporada. En las últimas dos carreras, Giovinazzi ha mostrado un fuerte ritmo en clasificación metiéndose a la Q3 tanto en Paul Ricard como en el Red Bull Ring, gracias también a la mejora de rendimiento que ha tenido el C38, y en Austria ha recibido la recompensa a su perseverancia sumando su primer punto en F1 tras terminar 10mo por detrás de su compañero de equipo, que en carrera no falla. Alfa Romeo recupera las buenas sensaciones y da la pelea en el grupo medio.En Haas están perdidos y con la brújula lejos. En Qualy la escuadra norteamericana luce fuerte, a una vuelta parecen ser el cuarto mejor equipo, pero en carrera simplemente no encuentran ritmo, se van para atrás y no saben por qué, según el propio Guenther Steiner. Kevin Magnussen clasificó quinto (luego la penalización lo envió al 10mo), pero solo fue un espejismo porque terminó 19 metido entre los dos Williams y la carrera de Grosjean (16to) no fue mucho mejor. Esta es la tercera carrera consecutiva fuera de los puntos y que hayan fallado en un circuito que en el papel los favorecía (fueron 4to y 5to en 2018) no ayuda a recuperar la confianza para salir del pozo donde se metieron.La alta temperatura del Red Bull Ring derritió a las 'flechas plateadas'. Los Mercedes sufrieron con el calor tanto en clasificación como el domingo y se van de Austria con un solo trofeo, el del tercer lugar de Valtteri Bottas, que no tuvo ritmo más que para aguantar el último lugar del podio por 6 décimas ante Sebastian Vettel. Lewis Hamilton ha estado extrañamente errático este Gran Premio cometiendo algunos errores; uno le costó la penalización de 3 lugares en parrilla por bloquear a Räikkönen y varias malas pasadas por la curva 1 terminaron por dañar su alerón delantero, lo que terminó de condicionar su carrera. Al británico (5to) se le terminó su racha de 10 podios consecutivos y espera en Silverstone poner de nuevo la casa en orden. Para ser justos, los de Brackley anticipaban un fin de semana difícil y lo de Austria -su peor resultado del año- es solo un llamado de atención, siguen siendo favoritos.La lucha por el liderato de la carrera entre Max Verstappen y Charles Leclerc a dos vueltas del final en Austria fue el primer duelo de muchos que veremos entre estos dos jóvenes pilotos, y más allá de lo espectacular no ha escapado a la controversia. Un desatado Verstappen se fue por el primer lugar de Leclerc en la vuelta 69; el holandés se tiró en la frenada y metió su RB15 por el interior (ya en el giro 68 le había mostrado por donde lo iba a atacar), el monegasco logró mantenerse por el exterior, pero en el paso por la curva las llantas de sus autos se tocaron y el de Ferrari se vio forzado a irse más ancho mientras que el de Red Bull lo adelantaba. En este caso los comisarios consideraron que ninguno tuvo mayor responsabilidad que el otro en la acción y la declararon incidente de carrera. Leclerc piensa que Verstappen lo obligó a salirse de la pista y debió ser sancionado mientras que el holandés cree que fue una maniobra dura, pero dentro del reglamento. ¿Ustedes que opinan?