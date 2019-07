Publicidad

Verstappen se impone tras gran recuperación e intenso duelo con Leclerc - Reporte Carrera - GP de Austria

Posiciones Finales del Gran Premio de Austria 2019

Pos Piloto Escudería País Gap Puntos V. Rápida Total 1. Max Verstappen Red Bull 1:22.01.822 25 1 26 2. Charles Leclerc Ferrari + 2.7 18 - 18 3. Valtteri Bottas Mercedes + 18.9 15 - 15 4. Sebastian Vettel Ferrari + 19.6 12 - 12 5. Lewis Hamilton Mercedes + 22.8 10 - 10 6. Lando Norris McLaren + 1 Vuelta 8 - 8 7. Pierre Gasly Red Bull + 1 Vuelta 6 - 6 8. Carlos Sainz McLaren + 1 Vuelta 4 - 4 9. Kimi Räikkönen Alfa Romeo + 1 Vuelta 2 - 2 10. Antonio Giovinazzi Alfa Romeo + 1 Vuelta 1 - 1 Pilotos sin puntos: 11. Sergio Pérez Racing Point + 1 Vuelta 12. Daniel Ricciardo Renault + 1 Vuelta 13. Nico Hülkenberg Renault + 1 Vuelta 14. Lance Stroll Racing Point + 1 Vuelta 15. Alexander Albon Toro Rosso + 1 Vuelta 16. Romain Grosjean Haas + 1 Vuelta 17. Daniil Kvyat Toro Rosso + 1 Vuelta 18. George Russell Williams + 2 Vueltas 19. Kevin Magnussen Haas + 2 Vueltas 20. Robert Kubica Williams + 3 Vueltas

El piloto holandés Max Verstappen ganó en el GP de Austria - la carrera en casa del equipo Red Bull Racing -. Tras una gran recuperación, superó en una maniobra polémica al piloto monegasco Charles Leclerc a tres vueltas del final. El podio fue completado por Valtteri Bottas. El resultado ya es oficial, luego de ser investigado por los comisarios y de no tomar acción contra el holandés al considerarla un incidente de carrera. Se corta la racha de Mercedes, la cual alcanzó diez victorias consecutivas, desde el GP de Brasil 2018. Se corta la racha de Mercedes, la cual alcanzó diez victorias consecutivas, desde el GP de Brasil 2018.La grilla de partida tuvo varias modificaciones respecto a la sesión de clasificación, debido a las múltiples penalizaciones. La más llamativa fue la de Lewis Hamilton, quien inició desde el cuarto lugar. Adicionalmente, la estrategia de carrera estuvo marcada por la elección de los neumáticos en el top 10: blandos para Leclerc, Norris, Räikkönen, Giovinazzi, Gasly, Vettel y Magnussen y medios: Verstappen, Bottas y Hamilton.Una vez iniciada la carrera, Charles Leclerc - quien partía desde la pole position -, tuvo una muy buena largada y mantuvo el primer lugar. Situación diferente afrontó Max Verstappen debido por la activación del anti-stall, deteniendo prácticamente el auto y cayendo del segundo al octavo lugar.Leclerc fue aumentando progresivamente la ventaja sobre Bottas y fue en la vuelta 23 que el monegasco cambio sus blandos por duros para ir hasta el final de la carrera. Bottas lo hizo una vuelta después, a pesar de tener el compuesto medio que dura más que el blando y dejando en evidencia que no los neumáticos no fueron el fuerte de los Mercedes hoy. Allí Lewis Hamilton asumió el liderato de la carrera y se mantuvo en pista hasta la vuelta 31, cayendo hasta el quinto lugar.Mientras esto pasaba, Max Verstappen venía realizando una gran recuperación. Fue superando uno a uno a sus rivales y alcanzó la punta en la vuelta 31 y un giro después entró a pits. Allí Leclerc tomó nuevamente el liderato y Verstappen salió detrás Bottas y Vettel.Lo mejor de Verstappen vendría desde ese momento, ya que con un auto supremamente veloz se fue quitando a sus rivales de encima. En el giro 68 realizó el primer intento sobre Leclerc, que de hecho lo alcanza a pasar en la curva 3, pero el de Ferrari salió mejor pisado y logró recuperar el primer lugar.Sin embargo la polémica llegó en la vuelta 69, en el mismo lugar. Llegaron lado a lado y en esta ocasión Verstappen estiró la frenada, se tocaron y Leclerc tuvo que rodar fuera de la pista. Esta fue la maniobra que tuvo en vilo al mundo durante más de tres horas por parte de los comisarios.Tras esta acción, Verstappen aceleró y consiguió en el giro 71 su segunda victoria consecutiva en el Red Bull Ring, dejando a Charles Leclerc bastante disgustado en el segundo lugar y a Valtteri Bottas tercero. El delirio colectivo de los aficionados holandeses fue total. Más de 50 mil vibraron con el triunfo de su compatriota.Sebastian Vettel terminó cuarto y con la vuelta rápida. En el giro 51 cambios a los blandos para llevarse el punto extra. Así lo hizo y también se dio el gusto de pasar a Lewis Hamilton en la vuelta 70. El británico tuvo que conformarse con el quinto lugar, ratificando que el Red Bull Ring es una plaza muy complicada para Mercedes.Gran trabajo de la escudería McLaren con Lando Norris y Carlos Sainz. El británico terminó en el sexto lugar, mientras que el español fue octavo tras una maravillosa recuperación, teniendo en cuenta que inició penúltimo por cambios en la unidad de potencia. Los de Woking ratificaron su cuarto lugar en el campeonato de constructores.El francés Pierre Gasly de Red Bull quedó en medio de los McLaren en el séptimo lugar y sin duda con una enorme preocupación, ya que no pudo tener el ritmo de su compañero de equipo, quien ganó la carrera y además perdió vuelta. Su permanencia en el equipo cada vez se complica.Muy buen resultado para la escudería Alfa Romeo. Kimi Räikkönen y Antonio Giovinazzi terminaron en el top 10 y esta se convierte en la primera carrera en la que el piloto italiano suma su primer punto en la F1.A un paso de sumar quedó el mexicano Sergio Pérez en el undécimo lugar, mientras que su compañero de equipo Lance Stroll se reportó en el decimocuarto puesto. En medio de los Racing Point quedaron los Renault de Daniel Ricciardo y Nico Hülkenberg. Poco protagonismo para la escuadra francesa este fin de semana.Otros dos equipos desaparecidos fueron Toro Rosso y Haas. Sus pilotos no brillaron en el Red Bull Ring, condenados principalmente por falta de ritmo y las penalizaciones en la grilla de partida. Finalmente Williams de George Russell y Robert Kubica quedaron en el decimoctavo y vigésimo lugar. El polaco perdió tres vueltas.Con los resultados finales de este GP de Austria, Lewis Hamilton lidera el campeonato de pilotos con 197 puntos, segundo Valtteri Bottas (166), tercero Max Verstappen (126), cuarto Sebastian Vettel (123), quinto Charles Leclerc (105), sexto Pierre Gasly (43), séptimo Carlos Sainz (30), octavo Lando Norris (22), noveno Kimi Räikkönen (21) y décimo Daniel Ricciardo (16).En el campeonato de constructores, Mercedes está al comando con 363 puntos, segundo Ferrari (228), tercero Red Bull (169), cuarto McLaren (52), quinto Renault (32), sexto Alfa Romeo (22), séptimo Racing Point (19), octavo Toro Rosso (17), noveno Haas (16) y último Williams sin puntos.La décima válida del Campeonato Mundial de Fórmula 1 se realizará del 12 al 14 de julio en el Circuito de Silverstone, con motivo del GP de Gran Bretaña.A continuación el vuelta a vuelta del GP de Austria:Todos los pilotos inician sin inconvenientes.¡Inicia la carrera! Leclerc en el P1. Se queda Verstappen. Bottas P2, Norris P3, Hamilton P4. Lewis pasa a Lando y es P3. Max cae al P8. Räikkönen sube al P4, superando a Norris.Leclerc abre diferencia importante con Bottas. Ya son 1.6s aprovechando el compuesto blando. Lo priva de activar pronto DRS. Es lo que debe hacer para que funcione su estrategia.Se activa el DRS. Räikkönen conteniendo a Norris, Vettel (quien ganó 3 puestos), Verstappen y Gasly.Vettel pasa a Norris en la curva Niki Lauda. Lando intenta recuperar la posición. Pérez marcha en el P10.Bottas y Hamilton se alejan de Räikkönen. Entretanto Kimi sufre la presión de Vettel.Verstappen presiona a Norris por el P6. No la pasa bien el joven piloto de McLaren. Vettel pasa a Räikkönen y es P4.Verstappen pasa a Norris en la curva 3. Max está en el P6. Leclerc a 2.5s de Bottas. No abre ventaja suficiente.Bajo investigación Magnussen por estar fuera de la casilla de partida en la largada. Marcha en el P14.Verstappen toma el P5 de Räikkönen al pasarlo en la curva 3. Se estabilizan las diferencias. Sainz sigue su ascenso. Inició P19 y está P14.Russell luchando con Kvyat por el P18. Entretanto Kubica es P20 y alejándose.Albon libra un duelo con los Haas, especialmente con Magnussen. Está en el P16.Magnussen en pits. Cumple rápido su entrada. A lo mejor lo hicieron pensando en una sanción con tiempo por la investigación pendiente, para que se la apliquen al final de la carrera.Norris se acerca a Räikkönen por el P6. Atrás está Gasly esperando.Norris pasa a Räikkönen en la curva Niki Lauda. Leclerc se aleja de Bottas a 4s. Drive-through para Magnussen por estar fuera de su lugar de partida.Bottas comienza a recortar diferencia con Leclerc. Gap de 3.6s. Recordemos que los medios duran más que los blandos. Los Ferrari con blandos y Mercedes con medios.Bloquea Hamilton en la curva 4. Se ven varias ampollas en el neumático delantero derecho del británico.Verstappen con la vuelta rápida. Está a 4.7s de Vettel. Entretanto el alemán hace todo lo posible para acercarse a Hamilton. Gap de 3.2s.Gasly con todo sobre Räikkönen. Kimi no le hace la vida fácil. Luchan por el P7. Vettel con la vuelta rápida. Hamilton presiona a Bottas. Lo tiene a 1.8s.Leclerc fuerte se aleja de Bottas. Gap de 5s. Hamilton sigue acercándose a Bottas. La diferencia cae a 1.5s.Vettel a 2.6s de Hamilton. Kubica en pits.Gasly no puede con Räikkönen.Bottas y Vettel en pits. Demora en la detención de Vettel. Ambos salen con duros. Se reintegra en el P8.Hamilton vuelta rápida. Leclerc en pits y sale con duros. El británico volando con los medios usados. Está a 7.8s de Verstappen y 15.4s de Leclerc en el P3.Räikkönen en pits. Vettel pasa a Gasly y es P6. Leclerc comienza a encontrar el ritmo con el duro nuevo. Fue 0.3s más veloz que Hamilton.Norris, Gasly y Stroll en pits.Hülkenberg en pits. Hamilton pierde tiempo con sus rivales. Fue 0.9s más lento que Verstappen.Hamilton sigue perdiendo tiempo. Estira el stint para poder rematar con duros al final de la carrera.Verstappen a 5.3s de Hamilton. Ambos no se han detenido.Pérez en pits. Sale con duros el mexicano.Vettel marca la vuelta más rápida.Hamilton en pits. Cambio de alerón delantero. Sale con duros el británico en el P5.Verstappen en pits. El holandés sale por delante de Hamilton. Lewis entretanto pasa fuerte sobre el bordillo de la curva 1.Gasly por fin logra pasar a Räikkönen. Sube al P9. Cada vez se le complica más su estadía al francés en Red Bull.Hamilton pierde mucho tiempo. Está en el P5 y es un 1s por vuelta más lento que Verstappen. Gap de 6.4s.Leclerc y Bottas marcan un ritmo similar. El gap es de 4.3s.Mitad de carrera. Hamilton se sigue alejando. Está a 7.7s de Verstappen.Leclerc aumenta la diferencia con Bottas. Sube a 5s.Norris presiona a Ricciardo por el P7. Entretanto Verstappen se acerca a Vettel por el P3. Gap de 2.8s.Gasly se acerca al grupo de Norris y Ricciardo.Hamilton encuentra ritmo en el auto pero la diferencia con Verstappen es grande: 9.2s.La diferencia entre Leclerc y Bottas es de 4.3s. Norris pasa a Ricciardo por el P8.Sainz en pits. Sale con duros el piloto español de McLaren.Verstappen marca la vuelta más rápida y se coloca a 2s de Vettel.Volando Verstappen. De nuevo vuelta rápida y a 1.4s de Vettel. En peligro el P3 de Sebastian.Gasly supera a Ricciardo. El francés toma el P7. Entretanto el australiano es el único piloto que no se ha detenido. Va a perder muchas posiciones.Verstappen a punto de activa DRS con Vettel. Gap de 1s.Ricciardo en pits. Verstappen en activación de DRS. Bottas pierde tiempo.Vettel sufriendo con los neumáticos. Verstappen lo presiona. ¡Las tribunas naranjas vibran por su compatriota holandés!Vettel se defiende con todo. No le permite a Verstappen realizar la 'tijera' al salir de las curvas.Gran adelantamiento de Verstappen a Vettel con el DRS. Salió muy bien de la curva 3 para aprovechar la recta. ¡Delirio en las tribunas! Vuelta rápida para Max.Vettel en pits. Cambia duros por blandos. Va por la vuelta rápida y por el P4 de Hamilton. Gap de 8s.Verstappen a 1.1s de Bottas. Atención con Max, ¡viene con todo!Vettel le descuenta a Hamilton. Lo tiene a 6.5s. Lewis pierde 0.7s por vuelta con Sebastian.Verstappen a 0.8s de Bottas. Mercedes pasa por un momento difícil. Vuelta rápida de Vettel.Verstappen dice que está perdiendo potencia. Caras de preocupación en Red Bull.Entretanto Max pasa a Valtteri en la curva 3. Gran sobrepaso. ¡Los holandeses en las tribunas bajo locura colectiva!La diferencia entre Verstappen y Leclerc es de 4.9s. Responde Charles con récord en el S3. ¡Qué gran carrera estamos teniendo! Ferrari y Red Bull han dado un salto de calidad.Verstappen marca la vuelta más rápida. Gap de 4.5 con Leclerc.De nuevo Verstappen con la vuelta rápida. Gap de 4.4s. Leclerc marca un ritmo muy similar.Vettel sigue acercándose a Hamilton. Gap de 3.6s. Verstappen volando, de nuevo vuelta rápida. Está a 4.1s de Leclerc.Gran carrera de Sainz. Salió en el P19 y ahora está en el P8, presionando a Gasly por el P7. Chapeau!.Verstappen sigue en los 1:07. Gap de 3.0s con Leclerc. Vettel a 1.8s de Hamilton. Atención, llegará el clímax de la carrera. Lucha por la victoria y por el P4 de Lewis.La diferencia entre Leclerc y Verstappen es de 2.3s. ¡Tendremos un final impresionante!Verstappen a 1.9s de Leclerc.¡Verstappen a 1s de Leclerc! A punto de activar el DRS el holandés.Vettel a 1.2s de Hamilton. Gasly deja pasar a Leclerc y Verstappen.Verstappen con todo sobre Leclerc. El Red Bull del holandés con unidad de potencia Honda es un cohete!!!.¡Ésta es la F1! Dos jóvenes dando espectáculo, emoción. Verstappen lo intentó en la curva 3, lo pasó, pero Leclerc se recuperó en la recta. ¡Qué bárbaro! ¡Vamos chicos!Verstappen sobrepasa a Leclerc en la curva 3. Van rueda a rueda. Charles queda por fuera de la pista. Se tocaron. Dirección de carrera toma nota.Vettel pasa a Hamilton. Es P4 el alemán de Ferrari.Última vuelta: Última vuelta en el Red Bull Ring. Verstappen a 2.7s. Atención con Vettel, a 0.6s de Bottas por el P3. El alemán sale ancho en la última curva, pero no logra pasar al finlandés de Mercedes.Max Verstappen (Red Bull) logró la victoria en el GP de Austria. 2º Charles Leclerc (Ferrari), 3º Valtteri Bottas (Mercedes), 4º Sebastian Vettel (Ferrari), 5º Lewis Hamilton (Mercedes), 6º Lando Norris (McLaren), 7º Pierre Gasly (Red Bull), 8º Carlos Sainz (McLaren), 9º Kimi Räikkönen (Alfa Romeo), 10º Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo).Max Verstappen registró la vuelta más rápida con 1:07:475 en el giro 60 y se lleva un punto adicional de acuerdo al cambio en las regulaciones deportivas para esta temporada.