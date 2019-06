Publicidad

Análisis Gran Premio de Canadá - Lo positivo, lo negativo, la polémica



Completamos el primer tercio de la temporada y el Gran Premio de Canadá nos dejó a la gran mayoría, sino a todos, un sabor agridulce. A Hamilton, que se va de Montreal más líder que nunca con una victoria que en pista no logró, a Vettel que le 'sacaron' (justa o injustamente ya depende del lado de la historia que se mire) un triunfo que había construido desde el sábado en clasificación, pero sobre todo a los aficionados que se quedaron con las ganas de tener un mejor desenlace en una carrera que hasta ese momento era emocionante por la lucha de dos grandes campeones por la primera posición. Pero más allá de la controversia, en Montreal rescatamos la recuperación de Renault, las remontadas de Stroll y Verstappen, así como el mal día que tuvieron McLaren y Haas. Lo cierto es que Canadá traerá cola.Daniel Ricciardo dijo en Mónaco que finalmente tenían un 'modo' de clasificación real, algo que mostraron en las calles del Principado y que volvieron a evidenciar con su cuarto lugar y el séptimo de Hülkenberg en la Qualy en Canadá. Los Renault fueron los más rápidos del grupo medio, siendo los que más velocidad desarrollaron en la recta, Ricciardo y Hülkenberg gestionaron sus neumáticos, no cometieron errores y buenas detenciones en pits contribuyeron al resultado final. Los 14 puntos que sumaron los vuelven a meter en la pelea por ser los 'mejores del resto' (pasaron de 8vos a 5tos) donde está ahora todo muy abierto gracias a que McLaren se fue de Montreal en blanco. Los de Enstone llegarán motivados a su carrera de casa.Lance Stroll se lució en su carrera de casa. El noveno lugar es un gran resultado teniendo en cuenta lo mal que estuvieron tanto él como Sergio Pérez en clasificación, nuevamente fuera en Q1. La estrategia de empezar la carrera con duros funcionó para el canadiense gracias a una excelente largada, buenos adelantamientos que lo llevaron a estar 8vo para la vuelta 10 y un gran ritmo de carrera que le permitió mantenerse allí hasta su detención. Sin errores y con unos neumáticos en mejor condición pudo ganarle la 9na posición a Carlos Sainz a cuatro vueltas del final. Ante su gente Stroll mostró que puede aspirar a más.El problema de la bandera roja en clasificación condicionó los objetivos de Max Verstappen en Canadá, aun así, el holandés en la suya, sacó el máximo del RB15 y del motor Honda que sigue un paso atrás de las unidades de Mercedes y Ferrari. Sólida carrera para Verstappen que realizó algunos adelantamientos, escaló hasta la quinta posición (lo máximo a lo que podía aspirar) y mantiene su buena racha que ya va en 17 Grandes Premios consecutivos terminando dentro de los 5 primeros.En clasificación Sainz y Norris compraron cupo en la Q3, pero una penalización de 3 lugares en parrilla para el español por bloquear a Albon lo relegó hasta el 12do puesto, desde ahí todo se torció para los de Woking. Un problema en el conducto de frenos del auto de Sainz lo obligó a ir a temprano a pits y en consecuencia a cambiar de estrategia. Todo esto le pasó factura al final de la carrera, ya que con unos neumáticos en mejor condición hubiera podido defender las posiciones que perdió con Stroll y Kvyat. Lando Norris también tuvo un problema con la temperatura de los frenos que incluso causó daños a la suspensión trasera y debió abandonar en la vuelta 8. Un mal domingo para McLaren que esperan no se repita.Haas tuvo un fin de semana para el olvido. Kevin Magnussen chocó en los minutos finales de la Q2 y debido a los daños tuvo que cambiar el chasis por lo que estaba obligado a largar último (lo hizo desde el pitlane), y la sesión no fue mucho mejor para Romain Grosjean. El domingo todo ha ido a peor. El francés se vio complicado en la salida tras el toque de Giovinazzi y Albon y poco más pudo avanzar con un VF19 que volvió a sufrir con el rendimiento de los neumáticos, mientras que Magnussen no paró de quejarse de lo mal que iba su monoplaza hasta que su jefe tuvo que intervenir y pedirle que callara. La escudería estadounidense se va de Canadá sin puntos, perdiendo dos lugares en el mundial de constructores y con muchas dudas.Hasta la vuelta 48 Sebastian Vettel aguantaba a Lewis Hamilton, pero el alemán cedió a la presión entrando a la curva 3 y habiendo perdido la trazada tras pasar por el pasto se reincorporó a la pista manteniendo la primera posición, pero obligando a Hamilton a soltar porque se quedaban sin espacio. Lo que vino después fue una penalización de 5 segundos para el de Ferrari por volver a la pista de manera insegura y una carrera que perdió toda la emoción que hasta ese momento tenía.Hay un reglamento y dice que si un piloto regresa a la pista de forma insegura o peligrosa y su rival se ve obligado a frenar para evitar un accidente, esto hay que sancionarlo. Justo o injusto esa va en los gustos de cada quien (lo legal no siempre es justo), pero, entendiendo que no hay dos maniobras exactamente iguales y que el grupo de comisarios no es el mismo en cada carrera -se hace difícil unificar criterios y tener consistencia en la aplicación de la norma-, ¿no cabía otra interpretación en contexto de la acción de Vettel y Hamilton?, ¿no tenían los comisarios disponible dentro del reglamento otro tipo de sanción que no fuera en detrimento del espectáculo?, ¿cuál va a ser la política de penalizaciones de ahora en adelante, será por interpretación del comisario de turno o se hará libro en mano y sin flexibilidad?Hamilton se fue de Montreal abucheado, sin merecerlo, Vettel se fue sin premio, mereciendo haber ganado, y nosotros nos quedamos con las ganas de un mejor final. En Francia volvemos a empezar.