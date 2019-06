Publicidad

Home >> Noticias

Penalización a Vettel le da la victoria a Hamilton en el Gilles Villeneuve - Reporte Carrera - GP de Canadá

Posiciones Finales del Gran Premio de Canadá 2019

Pos Piloto Escudería País Gap Puntos V. Rápida Total 1. Lewis Hamilton Mercedes 1:29.07.084 25 - 25 2. Sebastian Vettel (*) Ferrari + 3.6 18 - 18 3. Charles Leclerc Ferrari + 4.6 15 - 15 4. Valtteri Bottas Mercedes + 51.0 12 1 12 5. Max Verstappen Red Bull + 57.6 10 - 11 6. Daniel Ricciardo Renault + 1 Vuelta 8 - 8 7. Nico Hülkenberg Renault + 1 Vuelta 6 - 6 8. Pierre Gasly Red Bull + 1 Vuelta 4 - 4 9. Lance Stroll Racing Point + 1 Vuelta 2 - 2 10. Daniil Kvyat Toro Rosso + 1 Vuelta 1 - 1 Pilotos sin puntos: 11. Carlos Sainz McLaren + 1 Vuelta 12. Sergio Pérez Racing Point + 1 Vuelta 13. Antonio Giovinazzi Alfa Romeo + 1 Vuelta 14. Romain Grosjean Haas + 1 Vuelta 15. Kimi Räikkönen Alfa Romeo + 1 Vuelta 16. George Russell Williams + 1 Vuelta 17. Kevin Magnussen Haas + 2 Vueltas 18. Robert Kubica Williams + 2 Vueltas No finalizaron: - Alexander Albon Toro Rosso - Lando Norris McLaren -

La carrera del Gran Premio de Canadá sin duda fue la mejor de la temporada, aunque terminó en polémica debido a maniobra entre Sebastian Vettel y Lewis Hamilton, situación que privó al alemán de llevarse su primera victoria de la temporada. Los comisarios penalizaron al piloto de Ferrari con 5 segundos por reingresar a la pista de forma insegura. De esta forma Hamilton se llevó su quinto triunfo del año.En el podio los acompañó un Charles Leclerc que tuvo una carrera relativamente tranquila y contribuyó con su resultado para que por primera vez en el año Ferrari sumara más que Mercedes en el campeonato de constructores.En cuarta posición llegó Valtteri Bottas. El finlandés fue espectador durante buena parte de la carrera y en los minutos finales cambió neumáticos y marcó la vuelta rápida. Max Verstappen, que aguantó en el inicio con neumáticos más duros frente a sus rivales en blandos y remontó desde la posición 11, llegó a su 17mo Gran Premio consecutivo finalizando dentro de los 5 primeros.Los mejores del reto fueron los Renault con Ricciardo (6to) por delante de Hülkenberg (7mo), que aunque dieron pelea fueron superados por Bottas y Verstappen. Aun así es la mejor carrera para los de Enstone en lo que va de la temporada. Completaron las 10 primeras posiciones Pierre Gasly, que decepcionó en Canadá. Habiendo partido desde la tercera fila el francés no encontró ritmo en su RB15 y tuvo que conformarse con el octavo lugar por delante de Stroll, que en su carrera de casa sacó más de lo que su RP19 podía dar y largando desde el puesto 17 remó hasta meterse en los puntos, y de Daniil Kvyat que volvió a sumar con el Toro Rosso. Buena temporada del ruso.En el puesto 11 se reportó un Carlos Sainz al que se le acabó la racha sumando puntos teniendo que batallar de más con su MCL34 en un día complicado para los de Woking que vieron como las aspiraciones de Lando Norris de tener un buen resultado en suelo canadiense se esfumaron temprano en la carrera por una falla mecánica que lo obligó a abandonar. Tras el español se ubicaron Sergio Pérez con el Racing Point, Antonio Giovinazzi, que aunque no sumó tuvo su mejor participación en lo que va del año, Romain Grosjean y Kimi Räikkönen en una carrera plana donde solo pudo terminar por delante de Magnussen y los Williams.George Russell mantuvo el impulso desde Mónaco y finalizó 16to por delante de Magnussen que tuvo que largar desde el pitlane por cambio de chasis y sufrió mucho en el Gilles Villenueve con su monoplaza, tanto que solo pudo estar por delante del Williams de Robert Kubica. En el fondo de la tabla fueron ubicados Alexander Albon que debió abandonar a 10 vueltas del final y Lando Norris.A continuación el vuelta a vuelta del GP de Canadá:Hamilton no inicia a la par con los rivales. Luego conseguir dar marcha el Mercedes.¡Se apagan los semáforos! Inicia el GP de Canadá. Vettel mantiene el P1. Hamilton contiene a Leclerc. Partida limpia. Verstappen mantiene el P9.Albon en pits. Tuvo un toque con Räikkönen en la curva 1. Cambio de alerón delantero y cambia a duros.Vettel se aleja de Hamilton. Gap de 1.9s.Sainz en pits.Leclerc es un poco más veloz que Hamilton. Gap de 1.6s.Verstappen administrando el auto de forma correcta, especialmente con la temperatura de los frenos, aunque no deja de presionar a Norris.Verstappen pasa a Norris y es P8. El de Red Bull lleva el compuesto duro.Pierre Gasly en boxes. Cambia blandos por duros.Vettel está a 2.3s de Hamilton. Se estabilizan los tiempos. Ricciardo en boxes y cambia blandos por duros. Golpe de Lando Norris en el 'muro de los campeones'. Daña la suspensión trasera derecha. Retiro.Verstappen con duros en el P6 presiona a Bottas con medios en el P5.Norris no se golpeó en el 'muro de los campeones'. Traía el daño giros atrás. Aún a la transmisión de TV no ubica dónde fue. Sigue la presión de Verstappen sobre Bottas.Vettel mantiene la diferencia de 2.4s sobre Hamilton. Entretanto Lewis se aleja de Leclerc a 3.9s.Muy buen trabajo de Nico Hülkenberg estirando el compuesto blando. Lleva un buen ritmo. Se aproxima su detención.Muy buen adelantamiento de Kvyat a Magnussen en la curva 1 por el P14.Ahora el que se deshace de Magnussen es Pérez. El mexicano escala al P14. Previamente Kvyat había pasado a Checo y es P13.Hamilton le descuenta a Vettel. Está a 2.3s.Hülkenberg en pits. Cambia blandos por duros. Se ubica en el P7, justo atrás de su compañero de equipo Daniel Ricciardo. Gran carrera de Renault.Tráfico para los líderes. Ya los dos Williams perdieron vuelta.Bloquea Hamilton al llegar en la horquilla. Su neumático medio delantero está bastante desgastado.Vettel mantiene el gap de 2.3s sobre Hamilton. Le dicen a los pilotos de Ferrari que cambien al 'Plan B'.Vuelta rápida para Charles Leclerc tan pronto recibe la indicación del pit wall.Verstappen bloquea el neumático delantero derecho. Es el compuesto duro, el cual debe durarle por lo menos hasta la mitad de la carrera o tres cuartos. Dependerá del desgaste.Leclerc se acerca a Hamilton. Gap de 2.7s. Entretanto Lewis hace lo propio con el líder Vettel a 1.7s.Bottas presiona para no dejarse alcanzar de Verstappen. Gap de 2.1s.Ferrari le indica a Vettel que presione. Momento clave de la carrera. ¿Quién se detendrá primero? Ahora Hamilton le dice por radio al equipo que no queda mucho con estos neumáticos. Cada un presionando a su modo.Vettel en pits. Cambia medios por duros. Hamilton sigue en pista y le dicen que es momento de 'Hammer Time'. A presionar a tope.Hamilton sigue en pista, mientras que Vettel marca los mejores sectores.Hamilton en boxes. También medios por duros. Sale en el P3 a 4.5s de Vettel. Líder Leclerc quien aún no se detiene. Charles con todo para intentar ganarle el P2 a Hamilton.V29/70: Ferrari deja a Leclerc en pista. Podría pensarse que lo van a utilizar como comodín en caso que Vettel comience a presionar a Hamilton. Todo esto mientras su neumático siga teniendo un buen rendimiento, el de Charles.Hamilton está a 4.5s de Vettel. No baja la diferencia.Bottas en pits. Cambia medios por duros. Sale en el P6, en medio de los Renault.Pérez pasa a Grosjean por el P13 en la curva 1. Se tocan levemente los autos. Romain pide que se reporte a los comisarios.Hamilton comienza a descontarle a Vettel. Gap de 3.5s.Leclerc en pits. Medios por duros. Pierde la posición con Verstappen, quien asciende al P3. Hamilton marca la vuelta más rápida y se pone a 2.9s de Vettel. Ricciardo defiende su P5 de Bottas.Leclerc pasa a Verstappen al final de la recta posterior y sube al P3. Lo resuelve rápido y no daña su estrategia de carrera.La diferencia entre Vettel y Hamilton es de 2.1s. Alarmas encendidas en Ferrari.Ricciardo se defiende con todo ante el ataque de Bottas. Es la mejor carrera de Renault en esta temporada. Daniel en P5 y Nico en P7.Bottas pasa a Ricciardo en la recta posterior. Sube al P5.Hamilton viene con todo sobre Vettel. Entra en activación de DRS.Hamilton bloquea en la curva de la horquilla, la número 10. Vettel se aleja a 1.1s.Bloquea nuevamente Hamilton en la curva 10. No le favorece al piloto de Mercedes. Entretanto Vettel marca la vuelta más rápida.Vettel tiene en la mira a Pérez para poder ganar algo de velocidad en la recta. Entretanto Hamilton vuelve a acercarse.Bottas marca la vuelta más rápida y comienza a acercarse a Verstappen. Max aún no se detiene. Está en el P4.De nuevo Bottas con la vuelta más rápida. Hamilton a 0.7s de Vettel.Ingeniero a Vettel: "Los números que están en tu volante son correcto. Toma acciones". ¿Qué será? ¿Combustible, temperatura?.Stroll en pits. Cambia duros por medios y sale por delante de Kvyat en el P10. Entretanto Pérez es P12.Muy cerca Hamilton de Vettel.Vettel se sale de la pista en la curva 3. Hamilton evita el contacto y toma distancia. Lewis se queja que volvió a la pista de forma insegura.Verstappen cumple con la detención. Era el único piloto que no lo había hecho. Cambia duros por medios.Bajo investigación la maniobra entre Vettel y Hamilton.Hamilton va de nuevo al ataque sobre Vettel.Vettel marca la vuelta más rápida. Se aleja de Hamilton a 1.4s. Entretanto Lewis bloquea en la horquilla. Verstappen ahora pasa a Ricciardo. Una vuelta antes lo había hecho con Hülkenberg. P5 para Max.Ahora Bottas con la vuelta más rápida.Vettel se aleja a 1.6s de Hamilton.Regaño público de Gunther Steiner a Kevin Magnussen, quien se queja por el auto. Le dice: "Suficiente, el equipo hizo un gran trabajo". Lo que olvida el danés es que fue él quien chocó ayer el auto. ¡Grande Gunther!.Sancionan a Vettel con 5s por regresar a la pista de forma insegura. Ahora el gap es de 3.0s.Vettel marca la vuelta más rápida.Ahora Leclerc marca la vuelta más rápida. Está a 8.5s de Hamilton en el P3.Vettel: "No tenía a dónde ir. Nos están robando la carrera".Ferrari le pide a Vettel que esté concentrado. Gap de 1.5s sobre Hamilton.Hamilton se acerca a Vettel. El británico seguramente buscará ganar su posición en la pista.Retiro para Alexander Albon.Charles Leclerc marca la vuelta más rápida.Hamilton se acerca a Vettel. Gap de 0.6s sobre el piloto de Ferrari. El enfado de Vettel es mundial.Hamilton tiene en la mira a Vettel. Activa DRS.Stroll busca más puntos. Está en el P10 y presiona a Sainz.Vettel a 1s de Hamilton.Bottas en pits. Buscará la vuelta más rápida.Bloquea Vettel en la horquilla. Hamilton se acerca.Vettel se despega un poco de Hamilton. Sin embargo será un esfuerzo en vano, ya que tiene una penalización de 5 segundos que le hará perder la victoria.Lewis Hamilton (Mercedes) logró la victoria en el GP de Canadá. 2º Sebastian Vettel (Ferrari), 3º Charles Leclerc (Ferrari), 4º Valtteri Bottas (Mercedes), 5º Max Verstappen (Red Bull), 6º Daniel Ricciardo (Renault), 7º Nico Hülkenberg (Renault), 8º Pierre Gasly (Red Bull), 9º Lance Stroll (Racing Point), 10º Daniil Kvyat (Toro Rosso).Valtteri Bottas registró la vuelta más rápida con 1:13:078 en el giro 69 y se lleva un punto adicional de acuerdo al cambio en las regulaciones deportivas para esta temporada.