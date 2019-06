Publicidad

En Montreal Albon y Kvyat quieren seguir con la racha de buenos resultados

Montreal es una pista muy rápida. Necesitas una buena velocidad en rectas. Luego hay algunas chicanas en el medio y hay varios cambios de dirección. La pista está muy sucia el viernes ya que no se usa en todo el año, así que necesitas entender cómo evoluciona a lo largo del fin de semana. Es un evento clásico y una pista donde se disfruta correr.



Las largas rectas y las zonas de fuertes frenadas significan que las carreras son siempre emocionantes, ya que puedes luchar con los otros pilotos y en las zonas de DRS hay muchos adelantamientos, lo que lo hace interesante para los espectadores. Con largas rectas y curvas lentas, siempre comprometes algo de la aerodinámica del auto y su puesta a punto mecánica, así que te pasas el viernes intentando entender qué es lo que funciona mejor para el auto, donde está sus límites y trabajar con eso.



Me gusta el ambiente del circuito y he oído qué han hecho cambios en los accesos, así que será interesante ver lo que han hecho. Montreal, para ser honestos, es uno de mis lugares favoritos en términos de lugar, ubicación del circuito y la pista en sí misma. Está muy alto en mi lista de carreras preferidas

Ésta será mi primera vez en el Circuito Gilles Villeneuve y basándome en los últimos Grandes Premios, espero un buen rendimiento y más puntos. Nunca he corrido antes en Montreal, pero he oído grandes cosas sobre el trazado, y al parecer es una mezcla entre Mónaco y Barcelona. Estoy emocionado por ir a una pista nueva. Parece una pista para verdaderos pilotos, donde 'juegas' con los muros y a todos los pilotos les encanta. He disfrutado aprendiendo la pista en el simulador y parece muy técnica.



En términos de set-up, es parecido a Bakú, donde necesitas velocidad punta para las rectas pero carga aerodinámica para las curvas lentas. Es el tipo de pista donde necesito hacer la tarea. Está muy bacheada y hay muchos trucos que necesitas descubrir para conseguir una vuelta rápida, haciendo un buen uso de los bordillos.



Creo que podemos obtener un buen resultado aquí. He terminado entre octavo y undécimo en cinco de las seis carreras de este año, lo que significa que el auto es consistente y trabaja bien en todo tipo de curvas, en diferentes circuitos y en diferentes asfaltos. Significa que tenemos una buena base sobre la que trabajar, estamos desbloqueando su potencial y el ritmo de carrera parece muy bueno. Por mi parte, estoy entendiendo cada vez más como lograr la puesta a punto del auto para adaptarlo a mi estilo de conducción, así que todo va en la buena dirección

El equipo Toro Rosso ratificó en Mónaco su potencial y con los puntos que consiguieron Kvyat y Albon volvieron a meterse de lleno en la pelea por el grupo medio donde está todo muy apretado. Los de Faenza se plantean como objetivo en el Gran Premio de Canadá mantener las buenas sensaciones y seguir sumando con sus dos autos en un circuito tan rápido como exigente.".".