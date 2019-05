Publicidad

Home >> Noticias

Análisis Gran Premio de Mónaco - Lo positivo, lo negativo, la polémica

Facebook Live con Henry Bonilla y Enrique Mathieu - Análisis del GP de Mónaco 2019 e interacción con los usuarios



Hamilton tuvo que emplearse al máximo para ganar por tercera vez en Monte Carlo Hamilton tuvo que emplearse al máximo para ganar por tercera vez en Monte Carlo



El 'nuevo' Max Verstappen sigue sumando El 'nuevo' Max Verstappen sigue sumando



Carlos Sainz con buenas actuaciones ya es el mejor del resto Carlos Sainz con buenas actuaciones ya es el mejor del resto



Toro Rosso encontró en Mónaco la recompensa a su esfuerzo Toro Rosso encontró en Mónaco la recompensa a su esfuerzo



Mucho trabajo tienen por delante Racing Point y Alfa Romeo si no quieren desconectarse en el grupo medio Mucho trabajo tienen por delante Racing Point y Alfa Romeo si no quieren desconectarse en el grupo medio



En Ferrari se equivocan y sus pilotos pagan las consecuencias En Ferrari se equivocan y sus pilotos pagan las consecuencias



Verstappen arriesgó, pero Hamilton hizo valer su experiencia Verstappen arriesgó, pero Hamilton hizo valer su experiencia

En el Gran Premio de Mónaco volvió a quedar manifiesta la superioridad de Mercedes. Hamilton sufrió con los neumáticos en las calles del Principado, pero gestionó su ritmo para mantener a raya a un Verstappen benévolo, y en un circuito en el que si no se arriesga es casi imposible adelantar, el británico fue indestronable. Vettel fue más espectador que protagonista, y el podio solo atenúa un poco otro mal fin de semana para la Scuderia que puso a Leclerc en posición de arriesgar y perder; pasó lo último. Sainz se va de Monte Carlo fortalecido tras otra buena carrera, los Toro Rosso sumaron y dejaron buenas sensaciones, lo necesitaban. Ricciardo salvó los muebles en Renault, Racing Point y Alfa Romeo siguen perdidos y sin respuestas y por primera vez uno de los Williams -Russell- vio más de un auto por sus espejos. Hay luz a la salida del túnel. Nos espera Canadá.Lewis Hamilton tuvo que batallar más de lo habitual para conseguir su cuarta victoria de la temporada. El británico voló el sábado para arrebatarle la Pole a su compañero de equipo por 86 milésimas, largó bien y empezó a construir un buen gap sobre Bottas. Todo de acuerdo al plan hasta que apareció el Safety Car tras el incidente de Leclerc. El error estratégico de Mercedes, que le montó neumáticos medios frente a sus rivales que optaron por los duros, puso en apuros a un Hamilton que tuvo que administrarlos por más de 60 vueltas, ya que una parada adicional hubiera acabado con sus opciones de victoria.La excesiva degradación de sus neumáticos delanteros y un Max Verstappen que estuvo presionándolo todo el tiempo, obligaron al campeón a tirar de repertorio y sacar su casta. Hamilton brilló en Monte Carlo no por ser el más rápido, sí por la 'estratégica' gestión de su auto en la pista y de los momentos de la carrera, que al contrario de lo que expresaba por radio a su equipo, siempre tuvo controlada. El británico se fortalece como líder del campeonato mundial y el próximo Gran Premio, Canadá, se corre en uno de sus circuitos favoritos. Puede ser un punto de inflexión en la temporada.Si el intento de adelantamiento de Max Verstappen sobre Lewis Hamilton en las vueltas finales del Gran Premio de Mónaco se hubiera dado un año atrás, quizá otro hubiera sido el desenlace. El holandés encontró el equilibrio; no ha perdido su velocidad, pero es más cauto y en consecuencia consistente. En las calles del Principado fue una amenaza constante para Hamilton, guardó para el final su único intento de superarlo y aunque no pudo concretarlo mostró que a día de hoy es quién está al nivel del británico para plantarle cara. La penalización por el toque con Bottas durante la parada en pits lo privó de un merecido podio, pero con el cuarto lugar sigue con su buena racha y con el de Mónaco son 16 Grandes Premios consecutivos finalizando dentro de los 5 primeros. Gusta este Verstappen 2019, que aunque de manera más controlada, sigue poniendo el picante que necesitan las carreras.El de Monte Carlo es un circuito que se la da bien a Carlos Sainz. En 5 participaciones allí, el español ha conseguido siempre meterse en la Q3 y desde ahí potenciar buenos resultados en carrera. El fin de semana no empezó de la mejor manera ya que en la Práctica Libre 1 solo pudo completar una vuelta de instalación por una falla en el sistema de recuperación de energía, pero en la clasificación el madrileño hizo la tarea y se metió dentro de los 10 primeros. El domingo tuvo una excelente largada superando en la curva 3 a los dos Toro Rosso para ponerse por detrás de Gasly. El rendimiento del MCL34, la buena estrategia de McLaren y el manejo de Sainz se juntaron en las calles del Principado lo llevaron a conseguir una sexta posición que lo consolida como el mejor del resto. El español sigue con su buena racha y esto le permite a los de Woking seguir cuartos en el campeonato de constructores. El reto para Carlos será mantener este rendimiento en el grupo medio donde está todo muy apretado y no hay espacio para el error.Los de Faenza tuvieron su carrera más productiva en términos de puntos en 2019, pero más allá de eso pudieron ratificar el potencial que habían mostrado en anteriores Grandes Premios con una mejora evidente en todos los frentes que les permite volver a meterse de lleno en la pelea del grupo medio. Después de la buena sesión de clasificación donde Kvyat y Albon se metieron dentro de los 10 primeros, en carrera ambos han podido completar el trabajo gestionando los neumáticos y manteniendo un sólido ritmo en carrera, la estrategia del equipo funcionó y no hubo errores en las paradas en boxes. En el día que era todo funcionó en Toro Rosso y fueron recompensados con una buena cantidad de puntos y esperan mantener este impulso hasta Canadá y por el resto de la temporada.Mónaco fue una auténtica pesadilla para Racing Point. Una mala clasificación, donde ni Stroll, al que ya se le volvió costumbre, ni Pérez, pudieron pasar de la Q1, el flojo rendimiento del RP19 que no da opciones de pelear por los puntos, maniobras al límite con Magnussen, y el episodio del piloto mexicano saliendo del pits tras el Safety Car ocasionado por Leclerc donde casi atropella a dos comisarios, fueron los ingredientes de la carrera más complicada del equipo en lo que va de temporada. Se van del Principado sin puntos y sin respuestas, pero pudo ser mucho peor.En su Gran Premio número 300, Kimi Räikkönen tuvo poco para celebrar. El de Mónaco, así como el de España, ha sido otro fin de semana difícil para la escuadra italosuiza tras una carrera que estuvo comprometida desde el sábado tras su mala clasificación. En Monte Carlo es casi imposible adelantar y menos cuando no se tiene un buen auto, así que un Räikkonen frustrado poco más pudo avanzar y Antonio Giovinazzi terminó último (entre quienes completaron la carrera) luego de un toque con Robert Kubica luchando por posición que le valió una sanción. Tan mal estuvo el C38 que George Russell y su Williams terminaron por delante de ellos. Alfa Romeo se mantiene por el ahorro que dejó Kimi en las primeras 4 carreras del año, pero necesitan soluciones urgentes para frenar la caída libre en la que van.Charles Leclerc lideró la tercera práctica en Monte Carlo y daba la sensación que iba a pelearles la Pole a los Mercedes, pero de nuevo Ferrari falló. En la primera salida en la Q1 ni el monegasco ni Vettel lograron vueltas que les permitieran asegurarse el paso a Q2, pero mientras el alemán salió por un último intento que lo pusiera en la siguiente etapa, Leclerc se quedó en pits esperando que su equipo lo enviara de nuevo a la pista. Se confiaron y lo pagaron caro, porque cuando Sebastian mejoró lo eliminó.El error de Ferrari puso a Leclerc en situación de arriesgar y perder, pasó lo último. Partiendo desde la posición 15 el joven piloto inició una frenética remontada y mostró destellos de su calidad con los sobrepasos a Lando Norris y a Romain Grosjean (en la Rascasse), pero cuando lo intentó sobre Nico Hülkenberg acabó mal. Sufrió un pinchazo que eventualmente causó daños en su auto que lo obligaron a abandonar. No está teniendo un debut soñado con los de Maranello.Por su parte Sebastian Vettel se mantuvo con la SF90 y no mucho más, fue más espectador que protagonista y el podio es al final una herencia tras el incidente entre Bottas y Verstappen en boxes que le permitió avanzar hasta la tercera posición y luego ascender al segundo lugar por la penalización al holandés. Es el mejor resultado de Ferrari en la temporada, pero Mercedes se aleja y Red Bull les llena los espejos.Verstappen fue una amenaza constante para Hamilton que no pudo relajarse en ningún momento durante el Gran Premio de Mónaco. El holándes se reservó su última carta a dos vueltas del final, intentó sorprender al líder del Mundial a la salida del túnel estirando al máximo la frenada llegando a la chicana aunque no llegó a emparejar a un Hamilton que anticipó por donde podría venir el ataque y en vez de seguir la trazada y tomar la curva se tiró a la escapatoria. La llanta delantera del Red Bull rozó con la trasera del Mercedes pero sin consecuencias para ninguno. Unos creen que Lewis cerró el paso de Max y debió ser sancionado, otros que el de Red Bull intento un sobrepaso 'suicida'.