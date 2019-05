Home >> Noticias

Análisis Gran Premio de España - Lo positivo, lo negativo, la polémica

Facebook Live con Henry Bonilla y Enrique Mathieu - Análisis del GP de España 2019 e interacción con los usuarios



Hamilton celebra su contundente victoria en Montmeló Hamilton celebra su contundente victoria en Montmeló



Max Verstappen toma las riendas de Red Bull y supera a Ferrari Max Verstappen toma las riendas de Red Bull y supera a Ferrari



Magnussen y Grosjean sumando para Haas F1 Team Magnussen y Grosjean sumando para Haas F1 Team



Renault y Racing Point no estuvieron a la altura en Barcelona Renault y Racing Point no estuvieron a la altura en Barcelona



Vettel y Verstappen, a la deriva Vettel y Verstappen, a la deriva



Norris perdió la posibilidad de continuar sumando Norris perdió la posibilidad de continuar sumando

España marcó el inicio del calendario europeo de la Fórmula 1, pero en el escenario donde se esperaba que se diera vuelta al libreto, nada cambió. En una carrera en la que ni un Safety Car pudo romper con la monotonía, Mercedes extendió su dominio, las actualizaciones de sus rivales fueron insuficientes para frenar su paso y la brecha se sigue ampliando. En suelo catalán Max Verstappen volvió a dar espectáculo (el poco que hubo), Haas recuperó buenas sensaciones, Alfa Romeo viene de más a menos mientras que Renault y Racing Point siguen perdidos. En el Principado volvemos a empezar.Estuvo detrás de Bottas casi todo el fin de semana y perdió la Pole por amplio margen, pero en el momento de la verdad, en el que se juegan los puntos por el campeonato, Lewis sacó el martillo y consiguió una victoria incontestable. Dispuesto a no dar más ventajas, el británico largó mejor que su compañero de equipo, lo emparejó, se puso primero saliendo de la curva 1 y controló la carrera a su antojo. En el reinicio tras el Safety Car provocado por Norris y Stroll, metió un par de vueltas rápidas para cortar con cualquier intento de ataque y gestionó su ritmo para conseguir su cuarto triunfo en el Circuit de Barcelona-Catalunya y recuperar el liderato del Mundial.En España volvimos a ver a un Hamilton implacable; claro, cuando se tiene el mejor auto es todo más fácil, pero también es mérito de los grandes campeones mantenerse en la cima y aprovechar los momentos, y en el suyo Lewis suma y sigue. Ya son 76 victorias en su palmarés y está a 15 del récord de Michael Schumacher. Solo tiene una asignatura pendiente esta temporada; siendo el piloto con más Poles en la historia de la F1 Bottas lo ha superado en las últimas tres clasificaciones y es algo en lo que tendrá que trabajar. Aunque si queremos tener un campeonato de largo aliento, ojalá el renovado Valtteri encuentre la forma de replicar en carrera todo lo que hace los sábados.Podemos estar ante la mejor versión de Max Verstappen en este 2019. Sigue siendo rapidísimo, pero ahora más sereno y aplacado, el holandés es también más efectivo y consistente. Prueba de ello es que ha terminado dentro de los 5 primeros en las cinco carreras que se han disputado -lleva 15 consecutivas desde Bélgica 2018- incluidos dos podios, a pesar de que el Red Bull es de los tres de punta el auto con menor desempeño. Max largó desde la cuarta posición y aunque ahí no ganó posiciones quedó bien ubicado para atacar a las Ferrari en la curva 3 para ponerse tercero, posición que mantuvo, incluso tras el reinicio por el Safety Car, maximizando el buen ritmo de su RB15 y la buena estrategia de su equipo al final de las 66 vueltas del Gran Premio. Así como en Australia, Verstappen aprovechó las dificultades de Ferrari y con este resultado vuelve a ser tercero en el Mundial y en Mónaco tiene una buena oportunidad de mostrar que está para mucho más.En un trazado que se le da bien, Haas se reivindicó y ambos pilotos pudieron materializar en carrera lo que habían conseguido en clasificación por primera vez en la temporada. Tanto Magnussen, que volvió a sumar después de ser 6to en Australia, como Romain Grosjean que obtuvo sus primeros puntos del año, tuvieron buen ritmo y no sufrieron como en carreras pasadas para poner en temperatura los neumáticos. Eso sí, fieles a su estilo estuvieron a punto de tirar todo el esfuerzo del fin de semana por la borda compitiendo entre sí por la séptima posición tras el reinicio, siendo el más perjudicado el francés que pasó de octavo a décimo tras un par de batallas al límite del roce en la curva 1. La escuadra norteamericana se va de la ciudad condal con 7 puntos que los vuelven a meter en la pelea del grupo medio.El inicio de año de Renault es decepcionante y cada vez parecen más lejos del objetivo que se habían propuesto para esta temporada. A la poca fiabilidad -ya llegaron al límite de motores- se le suman los problemas de rendimiento del monoplaza y errores de sus pilotos. En España Nico Hülkenberg se quedó en la Q1 luego de chocar contra las barreras en la curva 4 y el cambio de alerón delantero por uno de otra especificación lo obligó a partir desde el pitlane, mientras que Daniel Ricciardo sacó más de lo que su R.S.19 puede ofrecer y se clasificó 10mo, pero la penalización que traía de Bakú lo retrasó, y ninguno pudo avanzar mucho más. Los de Enstone navegan en tierra de nadie y necesitan soluciones urgentes.Si en Renault llueve en Racing Point no escampa. Ni Sergio Pérez ni Lance Stroll, que terminó abandonando tras el choque con Lando Norris, tuvieron ritmo durante todo el fin de semana y más que poder atacar para ganar posiciones fueron superados por sus rivales. Las mejoras que trajeron a suelo catalán no funcionaron, así que tienen mucho trabajo en esta semana de pruebas para realizar ajustes que les permitan acercarse a sus rivales y volver a sumar.Ferrari llegó a Barcelona -en pretemporada pintaban como favoritos- con una unidad de potencia nueva y un paquete grande de actualizaciones para cortar con la hegemonía de Mercedes, pero no fue suficiente. Contrario a las 4 carreras anteriores, esta vez estuvieron siempre por detrás de las 'flechas plateadas' y cediendo mucho terreno. Sebastian Vettel intentó ponerse primero en la largada, pero dañó su neumático delantero tras bloquear lo que condicionó su ritmo de carrera en el primer stint por lo que tuvo que ceder su posición a Charles Leclerc. Luego los roles se invirtieron y el monegasco tuvo que dejar pasar al alemán puesto que estaban en estrategias distintas tratando de recuperar la posición con Max Verstappen, pero o las órdenes de equipo llegaron tarde o los pilotos no las obedecieron. A esto se suma que sus primeras detenciones fueron lentas y el flojo rendimiento de la SF90, que ni siquiera con el Safety Car Vettel o Leclerc tuvieron como ir a buscar al holandés. Se acumulan los problemas para los de Maranello.Lando Norris tuvo un día complicado en la oficina que ya venía condicionado por su mala clasificación. El piloto de McLaren y el canadiense Lance Stroll luchaban por la 14ta posición entrando a la vuelta 46, pero un choque los obligó a abandonar. Norris intentó pasar por fuera a Stroll al final de la recta principal y se mantuvo por el interior entrando a la curva 2, pero no logró emparejarse completamente y cuando Lance giro a la izquierda la maniobra terminó en accidente. El británico pecó de optimista cuando se jugaba muy poco y el hombre de Racing Point pudo ser más consciente de la posición de su rival; lo cierto es que no había espacio para los dos. Responsabilidad compartida, por lo que no fueron sancionados.