Hamilton gana en Barcelona y asume el liderato del Mundial - Reporte GP de España

Posiciones Finales del Gran Premio de España 2019

Pos Piloto Escudería País Gap Puntos V. Rápida Total 1. Lewis Hamilton Mercedes 1:35.50.443 25 1 26 2. Valtteri Bottas Mercedes + 4.0 18 - 18 3. Max Verstappen Red Bull + 7.6 15 - 15 4. Sebastian Vettel Ferrari + 9.1 12 - 12 5. Charles Leclerc Ferrari + 13.3 10 - 11 6. Pierre Gasly Red Bull + 19.5 8 - 8 7. Kevin Magnussen Haas + 28.1 6 - 6 8. Carlos Sainz McLaren + 32.2 4 - 4 9. Daniil Kvyat Toro Rosso + 33.0 2 - 2 10. Romain Grosjean Haas + 34.6 1 - 1 Pilotos sin puntos: 11. Alexander Albon Toro Rosso + 35.4 12. Daniel Ricciardo Renault + 36.7 13. Nico Hülkenberg Renault + 39.2 14. Kimi Räikkönen Alfa Romeo + 41.8 15. Sergio Pérez Racing Point + 46.8 16. Antonio Giovinazzi Alfa Romeo + 47.6 17. George Russell Williams + 1 Vuelta 18. Robert Kubica Williams + 1 Vuelta No finalizaron: - Lance Stroll Racing Point - - Lando Norris McLaren -

El piloto británico Lewis Hamilton realizó esta tarde un trabajo impecable en el Circuit de Barcelona-Catalunya. Se llevó la victoria en el GP de España y de paso tomó el liderato del campeonato. El podio lo completaron Valtteri Bottas - con el quinto doblete de la temporada para Mercedes, y Max Verstappen de Red Bull. Dominio incontestable de las 'flechas plateadas'.Cómo lo había anunciado, el británico atacó y se puso por delante de Bottas en la primera curva. En el reinicio, tras el choque entre Norris y Stroll a 14 vueltas del final, defendió su posición con un par de vueltas rápidas y se hizo imbatible hasta la bandera a cuadros. Es su cuarto triunfo en suelo catalán.Acompañó en el podio a los Mercedes Max Verstappen -elegido el piloto del día- que con un manejo inteligente durante las 66 vueltas y a la estrategia del equipo Red Bull se puso por delante de las Ferrari en el inicio de la carrera. Tras el incidente en la vuelta 46 entre Lando Norris y Lance Stroll que los obligó a abandonar y produjo la salida del Safety Car, pudo mantenerse por delante de Vettel y Leclerc tras el reinicio. Con este resultado el holandés se pone tercero en el campeonato.Ferrari tenía altas expectativas en España, pero el domingo volvió a salir derrotado. Sebastian Vettel condicionó su carrera desde la salida cuando bloqueó llegando a la curva 1 y eso lo hizo perder rendimiento en el inicio del Gran Premio, teniendo que ceder su posición en algún momento de la carrera a Charles Leclerc, que tampoco pudo hacer mucho para buscar el podio. El reinicio les dio algo de esperanza a los de Maranello, pero Verstappen los neutralizó. Se repite la historia de inicio de temporada y siguen las dudas. Atrás de ellos se ubicó Pierre Gasly; el francés va entendiendo mejor a su RB15 y sigue sumando.El mejor del resto fue Kevin Magnussen que volvió a sumar puntos (fue 6to en Australia) sacándole provecho a la buena sesión de clasificación que tuvieron los Haas. Fue una carrera movida para los pilotos de la escudería norteamericana que volvieron a sufrir con la gestión de los neumáticos. Tras el reinicio Magnussen y Grosjean lucharon fuerte por la séptima posición siendo el mayor perjudicado el francés que se fue para atrás y terminó salvando el último punto. Entre ellos, y completando los 10 primeros se reportaron Carlos Sainz, que mantiene el impulso desde Bakú y con una buena recuperación salvó los muebles en McLaren que no se vio tan fuerte como en otras carreras, y Daniil Kvyat en otra buena carrera del ruso y del Toro Rosso.Alexander Albon terminó en el P11 muy cerca de la zona de puntos, seguido de los Renault de Ricciardo y Hülkenberg que siguen perdidos y no encuentran el desempeño para pelear más adelante. Atrás de los de Enstone se ubicaron Kimi Räikkönen, con un Alfa Romeo desconocido y que por primera vez en la temporada quedó fuera de los puntos y Sergio Pérez sin poder hacer mucho con un Racing Point sin ritmo.En las últimas posiciones entre quienes terminaron el Gran Premio quedaron ubicados Antonio Giovinazzi sin poder avanzar mucho más con su C38 y los Williams de George Russell y Robert Kubica que no logran salir del fondo de la grilla. De mal en peor los de Grove.Con los resultados de este GP de España, Lewis Hamilton asume el liderato del campeonato de pilotos con 112 puntos, segundo Valtteri Bottas (105), tercero Max Verstappen (66), cuarto Sebastian Vettel (64), quinto Charles Leclerc (57), sexto Pierre Gasly (21), séptimo Kevin Magnussen (14), octavo Sergio Pérez (13), noveno Kimi Räikkönen (13) y décimo Lando Norris (12).En el campeonato de constructores, Mercedes está al comando con 217 puntos, segundo Ferrari (121), tercero Red Bull (87), cuarto McLaren (22), quinto Racing Point (17), sexto Haas (15), séptimo Alfa Romeo (13), octavo Renault (12), noveno Toro Rosso (6) y último Williams sin puntos.La sexta válida del Campeonato Mundial de Fórmula 1 se realizará del 23 al 26 de mayo en el Circuito de Monte Carlo, con motivo del GP de Mónaco.A continuación el vuelta a vuelta del GP de España:Todos los pilotos inician sin inconvenientes.¡Inicia el GP de España! Hamilton pasa a Bottas. Valtteri queda en medio junto a Vettel. Verstappen pasa al piloto de Ferrari. Lewis se aleja.Leclerc en el P5 es presionado por Gasly. Bottas le descuenta a Hamilton. Gap de 1.7s.Verstappen hace todo lo posible para no alejarse de Bottas. Entretanto Hamilton se distancia un poco de Bottas. Gap de 1.8sMuy fuerte ritmo de Verstappen, a la par de Bottas. Sin embargo es Hamilton quien es el más veloz a 2.1s de Valtteri.Leclerc muy cerca de su compañero Vettel. Está a 1.1s, a poco de activar DRS.Bien Haas con Grosjean y Magnussen en el P7 y P8. También Toro Rosso con Kvyat y Albon en P9 y P10.Giovinazzi en pits. Cambia blandos por duros. Irá hasta el final de la carrera seguramente.Leclerc ya tiene a en la mira a Vettel. El bloqueo de neumáticos en la primera curva tras la partida, le está costando al alemán de Ferrari.Hamilton fuerte. Está a 2.8s de Bottas y marcando las vueltas más rápidas.Leclerc le muestra el auto a Vettel al final de la recta principal. Entretanto Verstappen de Red Bull tiene mejor ritmo que los Ferrari.Bottas tiene controlado a Verstappen. Gap de 3.4s. Entretanto la diferencia con Hamilton es de 3.1s.Vettel le cede el paso a Leclerc, quien tiene un mejor ritmo. El monegasco va por Verstappen. Gap de 4.5s con el piloto de Red Bull.Leclerc se aleja a 2.5s de Vettel. Perdió tiempo clave en los giros anteriores el monegasco. Sin embargo el ritmo de Verstappen es superior al de Charles. Gap de 4.8s.McLaren tiene el ritmo de Grandes Premios anteriores. Sainz en el P11 y Norris P16. Ricciardo de Renault presionando al español en casa.Hamilton volando, marca la vuelta rápida. Está a 3.7s de Bottas. Neutralizó a Valtteri. La partida fue la clave.Verstappen haciendo lo que puede. Está en el P3. Tiene a Bottas a 6.8s por el P2 y atrás a Leclerc a 4.8s.Vettel pierde tiempo por sus neumáticos. Gasly se le acerca. Lo tiene a 3s.Hamilton alcanza al primer colero. Giovinazzi pierde vuelta.Leclerc aprieta el ritmo y se acerca a 3s de Verstappen.Vettel en pits. Detención demorada. Cambio blandos por medios.Verstappen en pits. Cambia blandos por blandos. Se la juega por dos detenciones.Hamilton volando. Imparable. Gap de 7.5s sobre Bottas.Gasly en pits. Red Bull opta por blandos por medios, diferente a la estrategia con Verstappen.Magnussen en pits. Blandos por medios.Vettel marca la vuelta más rápida. Gran adelantamiento de Kvyat a Räikkönen por el P12. Ricciardo pasa a Sainz y es P10.Leclerc, Ricciardo, Sainz, Pérez y Stroll en pits. Charles cambia blandos por medios. Irá seguramente hasta el final de la carrera.Bottas en pits. Cambia blandos por medios. También se detiene Grosjean y opta por la misma estrategia.Hamilton en pits. Blandos por medios. Verstappen con blandos se acerca a 2.4s de Bottas.Bottas volando con este juego de neumáticos. Está a 8.6s de Hamilton.Verstappen sólido en el P3. Está a 10s de Leclerc. Entretanto Vettel sigue a su compañero de equipo en Ferrari. Charles con duros y Sebastian con medios.Comienza a estabilizarse la diferencia entre Hamilton y Bottas. Gap de 8.7s.Vettel cada vez más cerca de Leclerc.Vettel con DRS se acerca a Leclerc en la curva 1. Charles no le cede el paso.Bottas fue medio segundo más veloz que Hamilton en este giro. Gap de 8.3s.Hülkenberg en pits. Cambia medios por blandos.Vettel pasa a Leclerc. Asciende al P4 el alemán, quien gira con medios. El monegasco lo hace con duros.Kvyat pasa a Magnussen y toma el P8.Duelo entre los pilotos de Racing Point. Stroll presiona a Pérez por el P13. Lejos de los puntos ambos pilotos.Verstappen a 4.4s de Bottas en el P3.Hamilton a 8.6s de Bottas.Vettel en pits. Cambia medios por medios. Cae al P6.Vettel pasa a Gasly y toma el P5.Vettel marca la vuelta rápida. Verstappen entra a pits. Cambia blandos por medios.Leclerc en el P3 pero gira con duros. Verstappen a 3.5s. Le viene descontando el holandés.Verstappen ya está sobre Leclerc.Bottas en pits. Cambia medios por blandos. Colisión entre Norris y Stroll. Safety Car.Hamilton, Leclerc, Grosjean, Vettel, Gasly, Sainz. Todos en pits. Inicia otra carrera.Hamilton se acerca peligrosamente al Safety Car. Dice que va muy lento. Baja la temperatura de los neumáticos.Sigue el Safety Car en pisa. Veremos si dirección de carrera le permitirá a los pilotos que llevan vuelta perdida que la recuperen. Esto colocaría las posiciones en orden. Efectivamente dirección de carrera le permite a Albon, Hülkenberg, Ricciardo, Pérez, Räikkönen, Giovinazzi, Russell y Stroll, recuperar la vuelta. Ya se ordenan. Bottas detrás de Hamilton .Los pilotos calientan los neumáticos. Están en una franja crítica.El Safety Car se alista para abandonar la pista en la próxima vuelta.Se reanuda la carrera. Hamilton adelante sin problema. Gasly ataca a Leclerc pero se defiende. Magnussen con todo sobre Gasly. Ligero toque entre los Haas en la curva 1. Grosjean al P8.Impresionante Hamilton con neumáticos fríos. Marca la vuelta rápida y se aleja a 5s de Bottas. Una máquina. Entretanto Valtteri es presionado por Verstappen.Atención porque Bottas reacciona. Está ahora a 2.8s de Hamilton y se aleja a 2.2s de Verstappen.La diferencia entre Hamilton y Bottas es de 2.7s. Verstappen se consolida en el P3 a 1.3s de Vettel.Duelo entre los Haas en la curva 1. Están muy cerca del toque. Magnussen P7 y Grosjean P8. Sufren en el garaje.Grosjean tiene en su alerón trasero a Sainz, Kvyat, Albon y Ricciardo. En la curva 1 se tocaron Sainz y Grosjean. No pasó nada.Sainz pasa a Grosjean. El español sube al P8. La diferencia entre Hamilton y Bottas es de 2.6s Lo tiene controlado Lewis.Grosjean sufre con sus neumáticos. Tiene la presión de Kvyat y Albon, los Toro Rosso.Kvyat asciende al P9 tras superar a Grosjean. Hamilton y Bottas con gap de 2.6s.Vettel no puede acercase a Verstappen. Max tiene de momento asegurado el último escalón del podio.Albon con todo sobre Grosjean. El piloto tailandés de Toro Rosso quiere el último punto de esta carrera.Aguanta lo que más puede Grosjean.El ingeniero de Albon lo alienta. Le dice que restan dos vueltas y que puede lograr el punto.¡Última vuelta! Lewis Hamilton (Mercedes) logró la victoria en el GP de España. 2º Valtteri Bottas (Mercedes), 3º Max Verstappen (Red Bull), 4º Sebastian Vettel (Ferrari), 5º Charles Leclerc (Ferrari), 6º Pierre Gasly (Red Bull), 7º Kevin Magnussen (Haas), 8º Carlos Sainz (McLaren), 9º Daniil Kvyat (Toro Rosso), 10º Romain Grosjean (Haas).Lewis Hamilton registró la vuelta más rápida con 1:18:492 en el giro 54 y se lleva un punto adicional de acuerdo al cambio en las regulaciones deportivas para esta temporada.