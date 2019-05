Home >> Noticias

Ricciardo y Hülkenberg quieren tener un nuevo comienzo en España

El Gran Premio de España es un gran momento de la temporada, ya que es la primera europea del calendario. Barcelona es un circuito divertido, todos lo conocemos muy bien del invierno y de los test durante la temporada, es un circuito que siempre he disfrutado en mi carrera. Gané allí en la Fórmula Renault 3.5 y en los últimos años he estado en el podio. Buscamos un fin de semana limpio desde el comienzo el viernes y espero poder salir con algunos puntos.



El circuito tiene un poco de todo, lo que lo hace un buen trazado para probar. El primer sector me gusta, sobre todo las tres primeras curvas. La zona final también es lenta y mucho más técnica, le pide mucho a los neumáticos traseros, que se pueden sobrecalentar muy fácilmente si no tienes cuidado.



Me siento mal con el equipo por lo que pasó en Bakú, sobre todo porque estábamos empezando a conseguir un buen ritmo. Nos quedaremos con los puntos positivos, avanzaremos y lo intentaremos de nuevo en Barcelona. Por desgracia, la sanción en parrilla no es lo ideal, pero tengo que aceptar mi error y lo gestionaré de la mejor manera posible en España. Puede que sea momento de hacer buenos adelantamientos

Damos muchas vueltas en Montmeló año tras año, lo que lo convierte en un lugar muy familiar para todos nosotros. Es un circuito que me gusta, con muchas curvas de alta velocidad como la 3 y la 10, especialmente rápidas. Es un circuito muy físico, lo notas en el cuello. Tuvimos un test muy productivo en invierno, así que tengo ganas de conseguir un buen resultado este fin de semana.



El GP de España ha estado en el calendario cada año desde que estoy en F1. Aquí también gané una carrera en 2008 en la Fórmula 3. Los aficionados son excelentes, ruidosos y tienen una gran pasión por el motor, así que es genial poder verlos.



Bakú no fue un gran fin de semana para nosotros. Di mi máximo, pero no pudimos conseguir ningún avance. La temporada es muy larga y espero que ese sólo fuera un mal fin de semana. Ha sido un comienzo de año complicado, pero sé que está todo muy apretado. Nos reagruparemos y volveremos a presionar en Barcelona

Llamados a ser la cuarta fuerza en el campeonato de constructores, el equipo Renault no ha tenido un inicio de año fácil. Ya sea por la fiabilidad, la mala suerte y errores de sus pilotos como el que cometió Daniel Ricciardo en Bakú y que le implicará una penalización de 3 posiciones en la parrilla, los de Enstone no han podido tener un fin de semana sin contratiempos en lo que va de Mundial. Con mucho trabajo por delante, los franceses esperan que en suelo catalán reinicie su temporada.".".