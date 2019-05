Home >> Noticias

Ayrton Senna da Silva: recordando a una leyenda - ESPECIAL 25 ANIVERSARIO

Yo hablaba con Dios y Él apareció. Simplemente se mostró delante de mí. Fue una explosión de sentimientos. Aquellos segundos consagraban una vida entera de trabajo, deseos, sueños y victoria

En mi profesión hay que saber asumir riesgos e intentar paliar con arrojo las deficiencias del auto. Todos debemos morir, tarde o temprano. El asunto es cuándo y cómo

Los héroes siempre serán recordados, pero las leyendas nunca mueren

Construí un héroe con retazos…Esos que me fueron dejando las fotografías y los libros donde hay un montón de historias que se han escrito sobre él –yo estaba muy pequeño cuando empezó a cimentar su leyenda–. Luego aparecieron los videos y los documentales que hicieron tangible al héroe. Hoy, muchas de esas imágenes llegan a mi mente y seguramente ustedes ya saben quién es el protagonista de esta historia.En estos 25 años la Fórmula 1 ha cambiado. Hoy casi todo es diferente: los pilotos, los circuitos, los autos. Lo único que permanece intacto es el recuerdo de Ayrton y la sensación que desde ese 1 de mayo de 1994 ya nada fue igual. La máxima categoría sigue su camino, –este año celebró su carrera 1.000– pero con Senna se fue una parte de su esencia. Empiezo a ver fotos y a recordar…En 1984 debutó con el modesto Toleman. ¿Quién no recuerda ese Gran Premio de Mónaco? Bajo una lluvia intensa apareció un Ayrton Senna brillante, que se hizo más grande vuelta a vuelta. En una época donde McLaren dominaba, Alain Prost lideraba la carrera, tras él, un rapidísimo jovencito brasileño se le acercaba sin el más mínimo asomo de respeto. La carrera fue detenida en la vuelta 31 por razones de seguridad, Senna finalizó segundo y tal vez con un giro y medio más habría pasado a Prost.Seguramente ese día comenzó su épica rivalidad y el francés conoció al mayor contrincante que tuvo en su carrera. Pero como la vida no deja de ser irónica, después de tantos roces, maniobras al límite como la de aquel Gran Premio de Japón de 1989 en el que chocaron luchando por el título de ese año, y vehementes declaraciones lejos de los circuitos; uno de los últimos mensajes de Senna durante el Gran Premio de Imola donde perdió la vida fue para Prost: "". Y así como en un jardín donde los senderos se unen, un conmovido Alain Prost acompañó a Ayrton en su último recorrido.En un mundo de egos enormes como lo es el del automovilismo, Ayrton resaltaba por su espiritualidad –tenía una creencia muy profunda en Dios– algo que para él era normal, pero para la Fórmula 1 donde los pilotos conforman una élite de hombres casi intocables, Senna era un tipo raro.Tras coronarse campeón del mundo por primera vez en 1988 en una conversación con algunos amigos, Ayrton les contó que le estaba dando gracias a Dios por la victoria mientras transitaba las últimas vueltas de ese Gran Premio y lo vio. "", fue algo de lo que mencionó ese día.¿Era Ayrton Senna entonces un hombre que no tenía miedo de morir? El 'Mágico' comentó alguna vez en una entrevista: "". Vienen a mi mente las imágenes de la primera vuelta de Senna con el McLaren en Donington Park en el 93, su victoria en Interlagos en 1991 tras la cual casi no pudo levantar sus brazos para levantar el trofeo y su primer triunfo en Estoril en 1985.Otras escenas vienen a mi… lo veo bajarse de su monoplaza molesto, luego de haberse estrellado a pocas vueltas del final cuando tenía la carrera totalmente controlada, fue en Mónaco 1988; también lo veo frenar bruscamente y bajarse rápidamente de su auto en medio de la pista para salir corriendo a auxiliar a su colega Erick Comas accidentado con el Ligier durante una sesión de prácticas en Spa Francorchamps en 1992. Recuerdo verlo sentado en el cockpit de su McLaren con las manos juntas y los ojos cerrados, orando; tampoco me olvido de su rostro consternado al conocerse la muerte de Roland Ratzenberger durante la clasificación de ese fatídico Gran Premio de San Marino de 1994.La Fórmula 1 tiene un antes y un después de Senna… Como todo piloto de carreras de esa época, muchas veces respondió preguntas sobre la muerte. Los pilotos se juegan la vida en cada curva, siempre está ahí como una posibilidad, pero jamás imaginamos que él fuera a irse aquel 1 de mayo. Ya han pasado 25 años, el vacío es grande, pero como dice una canción: "".¡Hasta siempre, Ayrton!