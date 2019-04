Home >> Noticias

Análisis GP de China 2019 - Lo positivo, lo negativo y la polémica

Contrario a lo que vimos en ediciones anteriores, el Gran Premio de China 2019 -el número 1.000 de la Fórmula 1- no brilló precisamente por sus emociones, pero si nos dejó algunas buenas maniobras, pilotos que sorprenden y otros que se consolidan, equipos eficaces y otros que aún no definen sus jerarquías. Ingredientes tuvo, pero nos hizo falta más.En un fin de semana que no le venía de cara, dominado en las prácticas y la clasificación por Valtteri Bottas, el campeón del mundo sacó su casta y ganó una carrera tan significativa en lo histórico (Lewis ganó el GP 900 y el 1.000), como valiosa para enviar un mensaje a su compañero, equipo y rivales: sigo siendo el #1. Hamilton largó mejor que Bottas, se puso primero antes de llegar a la primera curva y gestionó sin sobresaltos los momentos de la carrera para quedarse con la victoria 75 de su historial. Se va de China como líder del Mundial.Si hay algo que ha quedado claro esta temporada es que los novatos están a la altura de las circunstancias. Alexander Albon es el mejor ejemplo. El tailandés chocó muy fuerte en el final de la Práctica Libre 3 y debido a los daños en su auto no participó en la sesión de clasificación por lo que le tocaba largar último. Pintaba para día complicado en la oficina, pero lo trabajó para volver a casa con puntos. Con un auto nuevo Albon hizo una gran largada, y con un ritmo de carrera constante y sin errores, fue construyendo su camino desde el puesto 20 hasta meterse entre los 10 primeros. El de Toro Rosso suma y sigue.Ocasionalmente vemos que una mala largada condiciona el resultado de una carrera para un piloto. Pero, ¿qué pasa si es al contrario? La largada del Gran Premio de China fue clave para que Sergio Pérez finalizara una vez más dentro de los puntos (8vo). En la que fue la maniobra de la carrera, el mexicano, que largó 12do tras quedar eliminado en la Q2, superó a 4 autos tras apagarse los semáforos y ahí se sostuvo hasta la bandera a cuadros. La buena largada de 'Checo' potenció un resultado impensado tras ver la falta de ritmo que evidenció su auto en el inicio de temporada.El año de Daniel Ricciardo en Renault empezó con dos abandonos, pero el Gran Premio de China por fin trajo algo de alegría al piloto australiano. Por primera vez en al año los dos pilotos de la escuadra de Enstone se clasificaron a la Q3, siendo los mejores del resto. Y tanto en ese escenario, como en la carrera Daniel le ganó el duelo a Nico Hülkenberg, que finalmente abandonó por una falla en el MGU-K.La séptima posición que pudo conservar a pesar del ataque de sus rivales, deberá ser el punto de partida para fortalecer la confianza y la moral de un Ricciardo que aún tiene trabajo por delante para sacarle el máximo a su auto.Un errático inicio de temporada de Sebastian Vettel y el rendimiento inmediato que ha mostrado Charles Leclerc desordenaron la casa de Maranello y a eso se suma que no han podido poner en pista un auto consistente para pelear con los Mercedes.En Ferrari protegen decididamente a su piloto número 1 al que la presión no le está cayendo particularmente bien; en Australia contuvieron el ataque de Leclerc, algo que intentaron también en Bahrein pero Charles los desobedeció y en China le pidieron dejar pasar a Vettel porque decía que podía ir más rápido, algo que no sucedió.Por su parte el joven piloto monegasco, que obedeció su segunda orden de equipo en tres carreras disputadas, manifestó vía radio su inconformidad y al final esa estrategia terminó sacrificando su 4ta posición a manos de Max Verstappen. Leclerc ya mostró sus galones y pronto no estará muy por la labor de correr en función de su compañero de equipo.El equipo Haas empezó la temporada con el sexto lugar de Kevin Magnussen en Australia, pero a partir de ahí ninguno de los dos pilotos han podido volver a meterse en posiciones de puntos. En China, Magnussen y Grosjean lucharon con sus autos en prácticas, pero en clasificación se metieron a la Q3 en los puestos 9 y 10 respectivamente. La alegría duró poco porque conforme fueron pasando las vueltas, los VF-19 fueron perdiendo rendimiento dejando al francés en el lugar 11 y al danés en el 13. El equipo norteamericano tiene identificada la mayor de sus dificultades: poner en temperatura los neumáticos, pero una cosa es identificar el problema y otra encontrarle solución. Mucho trabajo en el túnel de viento les queda si quieren volver a pelear por el cuarto lugar del campeonato.Un inicio de carrera que ya venía complicado por su resultado de clasificación, terminó de ponerse más cuesta arriba para los pilotos de McLaren por cuenta de Daniil Kvyat. En su intento de avanzar posiciones en la primera vuelta el ruso embistió transitando la curva 6 primero a Carlos Sainz y luego a Lando Norris por lo que debieron ir a boxes a cambiar alerones y montar neumáticos duros para ir hasta el final de carrera, aunque ya con muy pocas opciones de puntuar. El español finalizó 14to y el británico tuvo que retirarse. El piloto de Toro Rosso fue sancionado con 'drive through' y también se retiró en la parte final del Gran Premio.