Lewis Hamilton se lleva la victoria en la carrera 1.000 de la F1 - Reporte GP de China

Posiciones Finales del Gran Premio de China 2019

Pos Piloto Escudería País Gap Puntos V. Rápida Total 1. Lewis Hamilton Mercedes 1:32.06.350 25 - 25 2. Valtteri Bottas Mercedes + 6.5 18 - 18 3. Sebastian Vettel Ferrari + 13.7 15 - 15 4. Max Verstappen Red Bull + 27.6 12 - 12 5. Charles Leclerc Ferrari + 31.2 10 - 10 6. Pierre Gasly Red Bull + 89.3 8 1 9 7. Daniel Ricciardo Renault + 1 Vuelta 6 - 6 8. Sergio Pérez Racing Point + 1 Vuelta 4 - 4 9. Kimi Räikkönen Alfa Romeo + 1 Vuelta 2 - 2 10. Alexander Albon Toro Rosso + 1 Vuelta 1 - 1 Pilotos sin puntos: 11. Romain Grosjean Haas + 1 Vuelta 12. Lance Stroll Racing Point + 1 Vuelta 13. Kevin Magnussen Haas + 1 Vuelta 14. Carlos Sainz McLaren + 1 Vuelta 15. Antonio Giovinazzi Alfa Romeo + 1 Vuelta 15. George Russell Williams + 2 Vueltas 16. Robert Kubica Williams + 2 Vueltas No finalizaron: - Lando Norris McLaren - - Daniil Kvyat Toro Rosso - - Nico Hülkenberg Renault -

El piloto británico Lewis Hamilton se impuso sin mayores inconvenientes en el Gran Premio de China, logrando así la victoria en la carrera número 1000 en la historia de la Fórmula 1. El finlandés Valtteri Bottas logró el doblete para Mercedes, mientras que el podio fue completado por el alemán Sebastian Vettel de Ferrari.En la partida Lewis Hamilton despojó a su compañero Valtteri Bottas de la primera posición. Allí se mantendría durante toda la competencia, gracias a un ritmo constante y sólido con un auto superior al de sus rivales. En esta competencia, Bottas no tuvo como responder el ataque de su principal contendor, debió conformarse con la segunda posición y además cedió el liderato en el campeonato de pilotos.Sebastian Vettel terminó tercero, luego de sostener un corto duelo con su compañero de equipo Charles Leclerc, quien no contó con el auto esperado para esta carrera. El monegasco no ocultó su molestia cuando el equipo le ordenó dejar pasar al alemán, pero la realidad es que Charles no tenía el ritmo para sostener el tercer lugar esta tarde en Shanghai. En Ferrari claramente falta mucho trabajo por hacer.En medio de ellos terminó el holandés Max Verstappen. El cuarto lugar fue una buena recompensa para el piloto de Red Bull, llevando el auto a la meta con lo que tenía. Su compañero de equipo, el francés Pierre Gasly, se quedó con el sexto puesto y de paso con la vuelta más rápida, obtenida en el penúltimo giro.El australiano Daniel Ricciardo se llevó sus primeros puntos con Renault. Tras el infortunio del inicio de temporada, el carismático piloto no tuvo problemas en el auto y finalizó en el séptimo lugar. El contraste fue para el piloto alemán Nico Hülkenberg, quien tuvo que retirarse por problemas nuevamente de fiabilidad en el auto, más exactamente en el MGU-K.Buena carrera del piloto mexicano Sergio 'Checo' Pérez con Racing Point. Tras una buena partida, remontó cuatro posiciones y se llevó el octavo puesto, sacando la cara por el equipo. Su compañero de equipo, el canadiense Lance Stroll fue decimosegundo.El piloto finlandés Kimi Räikkönen concluyó en el noveno lugar, llevando al límite al Alfa Romeo Racing. En buena parte de la carrera estuvo presionando a Pérez, pero no logró sostener su ritmo. Entretanto su compañero de equipo, el italiano Antonio Giovinazzi, sigue teniendo una temporada complicada. Terminó en el decimoquinto puesto.Una gran recuperación tuvo el piloto tailandés Alexander Albon de Toro Rosso. Luego de iniciar último por un accidente en las pruebas libres de ayer, fue ascendiendo brillantemente hasta llegar al décimo lugar para tener así la merecida recompensa de un punto. Por segundo Gran Premio de consecutivo sumó y de paso fue elegido como mejor el piloto de la carrera por los aficionados. Entretanto Daniil Kvyat fue lo opuesto, debido a una colisión con los McLaren en el inicio de la carrera. Luego se retiró por daños en el auto.Mala tarde para la escudería estadounidense Haas. Sus bólidos no fueron competitivos como en eventos anteriores. Sus pilotos Romain Grosjean y Kevin Magnussen terminaron en la undécima y decimotercera posición.Otro equipo complicado fue McLaren, pero no por problemas mecánicos, sino por una colisión generada por Daniil Kvyat en la que Carlos Sainz y Lando Norris terminaron afectados. El español terminó decimocuarto y el británico tuvo que retirarse.Finalmente los pilotos de Williams, George Russell y Robert Kubica, no fueron competitivos. Siguieron sufriendo con el auto y perdieron dos vueltas cada uno con el líder Lewis Hamilton.Con los resultados de este GP de China, Lewis Hamilton asume el liderato del campeonato de pilotos con 68 puntos, segundo Valtteri Bottas (62), tercero Max Verstappen (39) cuarto Sebastian Vettel (37), quinto Charles Leclerc (36), sexto Pierre Gasly (4), séptimo Kimi Räikkönen (12), octavo Lando Norris (8), noveno Kevin Magnussen (8) y décimo Nico Hülkenberg (6).En el campeonato de constructores, Mercedes está al comando con 130 puntos, segundo Ferrari (73), tercero Red Bull (52), cuarto Renault (12), quinto Alfa Romeo (12), sexto Haas (8), séptimo McLaren (8), octavo Racing Point (7), noveno Toro Rosso (4) y último Williams sin puntos.La cuarta válida del Campeonato Mundial de Fórmula 1 se realizará del 26 al 28 abril en el Baku City Circuit, con motivo del GP de Azerbaiyán.A continuación el vuelta a vuelta del GP de China:Todos los pilotos inician sin inconvenientes. Alexander Albon partirá desde el pit lane.Inicia el GP de China, ¡la número 1000! Hamilton pasa a Bottas y toma el P1. Problemas para Norris, siendo tocado por Kvyat. Pérez sube al P8. Virtual Safety Car.Doble ingreso en pits para McLaren. Sainz y Norris fueron tocados por Kvyat. Finaliza el Virtual Safety Car.Hamilton se aleja de Bottas. Está a 1.4s y evita que active el DRS. Vettel presiona a Leclerc, quien le ganó la posición en la primera vuelta.Bajo investigación Kvyat por el toque con los McLaren. Bottas hace todo lo posible para que Hamilton no se escape, pero Lewis es 0.1s más rápido por vuelta.Räikkönen continúa su ascenso. Está P10 presionando a Hülkenberg.Drive-through para Daniil Kvyat por la colisión con los McLaren.Vettel con todo sobre Leclerc. Le coloca presión a su joven compañero de equipo en Ferrari por el P3.Giovinazzi en pits. Hamilton se aleja de Bottas a 3s. Leclerc sigue aguantando a Vettel.Grosjean en boxes. Räikkönen sigue presionando a Hülkenberg por el P9.Magnussen en pits. Comienza la presión en Ferrari. Le ordenan a Leclerc dejar pasar a Vettel, ya que Bottas se está escapando. Veremos si el alemán tiene mejor ritmo. Pasa Räikkönen a Hülkenberg.Vettel no marca un mejor ritmo que el de Leclerc. Verstappen se acerca de a poco a los Ferrari. Los autos italianos parece que llegaron al techo de su ritmo, por ahora.Hülkenberg en pits. Bottas se sigue alejando de los Vettel. Está a 5.5s del piloto alemán.Vettel se aleja un poco de Leclerc. El monegasco algo molesto por radio. El alemán bloquea y permite que un par de curvas después se acerque su joven compañero.Vettel se aleja nuevamente de Leclerc. En efecto tiene algo más de rendimiento que Charles.Leclerc le dice al equipo de forma irónica, que Vettel está bloqueando reiteradamente sus neumáticos. Entretanto Verstappen se acerca.Hamilton tranquilo a 4.7s de Bottas. Los Mercedes dominan a su antojo, alejándose de los Ferrari. Lewis a 12.5s de Vettel.Situación incómoda para Ferrari al ver que Mercedes se aleja y que Verstappen se acerca. Leclerc ahora bloqueando.Problemas nuevamente en Renault. Es retiro para Hülkenberg. Verstappen en pits. Intenta undercut sobre los Ferrari el equipo Red Bull.Vettel en pits. Responde ante el ataque de Red Bull con Verstappen. Con todo Max sobre Sebastian tras salir de pits. Se lanza Max en la recta posterior, bloquea. Vettel recupera la posición.Leclerc sigue en pista y perdiendo tiempo respecto a sus rivales inmediatos. Estira este stint para poder atacar en la parte final. Podría estar comprometiendo un mejor resultado.Pérez y Stroll en pits.Bottas en pits. Leclerc asciende al P2 pero con tiempos de vuelta no óptimos.Hamilton y Leclerc en pits. Lewis sigue adelante tras su detención. Bottas queda a 1.7s. Las vueltas extra le costaron al británico.Bottas se acerca a Hamilton. Marca la vuelta más rápida. Gap de 1.7s.Bottas sigue acercándose a Lewis. Otra vuela rápida que de momento le otorga un punto extra. Gap de 1.4s.Räikkönen en boxes. Sale en el P11 por delante de su compañero de equipo. Gran adelantamiento de Kimi pasando a Magnussen y tomando el P10.Muy buena carrera de Sergio Pérez. El mexicano está en el P8. Duelo entre Giovinazzi y Stroll por el P13.Hamilton mejora su ritmo y se aleja de Bottas. Gap de 3s.Muy bien Kimi Räikkönen ahora superando al otro Haas. Grosjean cae con el finlandés y pierde el P9.Pérez tiene en la mira a Ricciardo por el P7. Está a 0.9s.Leclerc va acercándose progresivamente a Verstappen. Gap de 5.2. El monegasco está en el P5.Buen adelantamiento de Albon. Está en el P11. Tuvo colisión en la FP3, no pudo clasificar y partió desde el pitlane. Ahora está a un puesto de entrar en los puntos. Gran trabajo del tailandés.Leclerc a 3.6s de Verstappen. Cada vez más cerca el monegasco del holandés.Ricciardo se aleja un poco de Pérez, intentando defender el P7.Verstappen en pits. Cambia duros por medios. Cae al P5.Vettel en pits. Rápida detención.Hamilton y Bottas en boxes. Extraordinario trabajo en pits de Mercedes. Un piloto tras otro, cero errores.Leclerc está en el P2 en medio de Hamilton y Bottas. ¿Resistirá Charles hasta el final de la carrera con estos neumáticos? Bottas se acerca.Leclerc resiste ante el ataque de Bottas con neumáticos más nuevos. Se desespera Valtteri. Esto lo aprovecha Hamilton para alejarse. Gap de 5.1s. También Vettel se acerca. Bottas lo pasa al final de la recta posterior.Vettel se acerca a Leclerc. Sebastian tiene neumáticos más frescos. Gap de 2.4s.A los brincos le descuenta Vettel a Leclerc. Comienzan a sufrir los neumáticos del monegasco. Ahora el riesgo para Charles es Verstappen a 10s.Vettel toma el P4 de Leclerc.Leclerc en pits. No fue óptima. Charles sale en el P5 tras Verstappen a 14.7s.Räikkönen presiona a Pérez por el P8. Kimi viene con todo sobre el mexicano, quien no ha logrado acercarse lo suficiente a Ricciardo por el P7.Muy buena técnica de Räikkönen en las frenadas, para poder acercarse a Pérez. Gap de 0.4s.Leclerc fue 1.2s más veloz que Verstappen en esta vuelta. En el P5, gap de 12.3 respecto al piloto holandés.Hamilton tranquilo adelante con 7.3s de ventaja sobre Bottas.Pérez se aleja de Räikkönen. Está a 1.9s.Ricciardo en el P7 también se aleja de Pérez. Gap de 1.9s. Los neumáticos ya no tienen el mismo rendimiento.V50/56: Alexander Albon sigue realizando un extraordinario trabajo. El tailandés salió último y ya está P10. Aguanta la presión de Grosjean.Duelo entre los Williams por el P16. Kubica intenta superar a Russell. Ambos con dos vueltas perdidas. Muy lejos.Retiro para Lando Norris. Siguen los problemas de fiabilidad en McLaren con Renault.Con todo Grosjean sobre Albon por el P10.Gasly a pits. Sale con blandos nuevos. Va por la vuelta rápida.Pierre Gasly va con todo a realizar una vuelta de clasificación para intentar obtener un punto adicional. Finalmente lo logra y se lleva el punto adicional.¡Última vuelta! Lewis Hamilton (Mercedes) logró la victoria en el GP de China. 2º Valtteri Bottas (Mercedes), 3º Sebastian Vettel (Ferrari), 4º Max Verstappen (Red Bull), 5º Charles Leclerc (Ferrari), 6º Pierre Gasly (Red Bull), 7º Daniel Ricciardo (Renault), 8º Sergio Pérez (Racing Point), 9º Kimi Räikkönen (Alfa Romeo), 10º Alexander Albon (Toro Rosso).Pierre Gasly registró la vuelta más rápida con 1:34:742 en el giro 55 y se lleva un punto adicional de acuerdo al cambio en las regulaciones deportivas para esta temporada.