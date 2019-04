Home >> Noticias

El Gran Premio 1000 de la Fórmula 1 motiva a Kvyat y Albon

No todo fue 100 por ciento bien en Bahrein. No pude hacer todas las vueltas que quise, así que eso no ayudó con la forma en que evoluciona la pista en Sakhir. No obtuvimos lo mejor en la clasificación y la carrera en sí fue un poco escasa. Sin embargo, lo positivo fue que mi ritmo real parecía competitivo, lo que es alentador pensando en China. También ha sido útil tener los dos días de pruebas en Bahrein, con Alex trabajando para el equipo, mientras conducía en la prueba para Pirelli. En China, debemos trabajar duro para conseguir una buena configuración y para que todo funcione de la mejor manera. Si hacemos eso, creo que podemos tener un buen fin de semana.



Tengo buenos recuerdos de China, especialmente en 2016, cuando salí desde el sexto puesto en la parrilla para situarme en el podio en el tercer lugar. Es una pista interesante con una buena combinación de algunas curvas lentas y de velocidad media y esa recta tan larga. Hay que hacerlo bien, además, es una pista agradable para correr. Hay algunas secciones difíciles, incluida la horquilla, es un desafío, como lo son las dos primeras curvas, extremadamente largas. Este fin de semana será el Gran Premio mil y es genial ser parte de eso. Significa que los pilotos en esta carrera serán parte de la historia de la F1 y es bueno estar en la lista. Shanghai en sí es un lugar emocionante y, aunque no nos quedamos en el centro, por lo general me las arreglo para pasar algún día allí, es una ciudad muy interesante

Es bueno ir a China después de haber obtenido mis primeros puntos en Bahrein. Fue realmente bueno obtenerlos como recompensa por todo el arduo trabajo del equipo detrás de escena. Se podría decir que hubo un poco de suerte, ya que otros pilotos tuvieron problemas, pero estábamos en el lugar correcto para beneficiarnos de eso y corrimos con la fiabilidad de nuestro lado, así que creo que fue un resultado merecido. Tener dos días de pruebas en Bahrein fue muy útil para mí, ya que pasé relativamente poco tiempo en un monoplaza de Fórmula 1, y también usaré lo que aprendimos en la prueba para el fin de semana de la carrera.



Desde el simulador, pude ver que la pista de Shanghai tiene algunas partes interesantes, como el primer sector, una larga curva y creo que en la vida real la entrada a la curva 1 en clasificación, con todas las fuerzas G, va a ser increíble. Estoy entusiasmado con ello, porque es una carrera genial y será mi primera visita a China. Y, por supuesto, es el Gran Premio número mil. Tengo un casco personalizado en honor a eso y es un homenaje al Príncipe Bira, quien fue el primer piloto tailandés en la Fórmula 1, el único antes que yo, que corrió en el primero de estos mil Grandes Premios en Silverstone en 1950

El equipo Toro Rosso llega a Shanghai con el objetivo de tener un buen fin de semana y meter sus dos autos en los puntos. Tanto Albon, que ya sumó sus primeros puntos en F1, como Kvyat que visitó el podio en 2016, están listos y motivados para la que será no solo la carrera 1000 de Fórmula, también el Gran Premio 250 en la máxima categoría del equipo de Faenza. No será fácil por lo apretado del grupo medio, pero el monoplaza italiano ha mostrado potencial.".".