Análisis GP de Bahrein 2019 - Lo positivo, lo negativo y la polémica

Análisis de Enrique Mathieu - Lo positivo, lo negativo y la polémica del GP de Bahrein 2019

En el Circuito Internacional de Sakhir tuvimos todos los ingredientes de una agradable carrera. Acción en pista, drama, pilotos que sorprendieron, pilotos que confirmaron lo que se espera de ellos, equipos con mala fortuna y otros muy efectivos. El desierto no defraudó.Leclerc fue el hombre del fin de semana. Lideró 2 de las 3 prácticas libres, se sacó una vuelta mágica de la chistera el sábado y se convirtió en el piloto más joven en logar una Pole Position con Ferrari en apenas su segunda carrera con el equipo. Aunque largó mal, rápidamente se rehizo y vuelta a vuelta se impuso con autoridad a sus rivales. Seguro, veloz, contundente... Al monegasco solo lo pudo frenar la falla en el motor de su Ferrari, porque lo hizo todo para llevarse su primera victoria. Más temprano que tarde llegará.Los de Woking siguen evolucionando. En Bahrein Carlos Sainz y Lando Norris volvieron a clasificar entre los 10 primeros, y su desempeño en pista les permite pensar en luchar por ser el mejor del resto. El español tuvo una buena salida, pero el toque con Verstappen condicionó su carrera, mientras que Norris sumó sus primeros puntos en F1 gracias a un competitivo McLaren que tuvo el ritmo para no perderle pisada a rivales como Renault y Red Bull. La fiabilidad todavía no los acompaña.Los alemanes son por definición efectivos y así lo refleja la escuadra de Toto Wolff. Cuando todo va bien son inalcanzables, cuando la carrera no está de cara minimizan daños, suman y siguen; además la mala fortuna de sus rivales los favorece. En Bahrein, ni Hamilton ni Bottas estaban para ganar, pero se acomodaron a la distancia suficiente para sacarle máximo provecho a la falla en la Ferrari de Leclerc. Eso sí, no se regodearon en la victoria y fueron medidos en la celebración. Tanto en el campeonato de pilotos, con Bottas como líder, como en el de constructores ya empiezan a abrir una brecha y aquí cada punto cuenta.En Bahrein Renault tuvo una mala clasificación, pero el buen andar de Nico Hülkenberg y Daniel Ricciardo les permitió meterse entre los 10 primeros. Todo de acuerdo al plan hasta que en la vuelta 55 y en la misma curva, ambos debieron abandonar, por una falla eléctrica en el auto del australiano y en la unidad de potencia del monoplaza de Nico. La poca fiabilidad preocupa a los de EnstoneLos pilotos de F1 viven en el límite entre el acierto y el error, pero si hay alguien a quien sus errores le cuestan más de lo normal es a Sebastian Vettel. Bahrein era la carrera para recuperar la confianza y salió derrotado, no solo por un Hamilton que lo superó en la pista, sino por su compañero de equipo que lo dominó durante todo el fin de semana. La presión crece sobre el número 1 de Ferrari y ya se ha visto que esta no le cae nada bien, pero tendrá que recomponerse. Tiene la velocidad y el telento para hacerlo.En una carrera tan limpia cuesta encontrar maniobras polémicas. El incidente entre Max Verstappen y Carlos Sainz es incluso más anecdótico que controversial, ya que fueron compañeros de equipo en algún momento. A Sainz se le puede culpar de optimista, pero cuando con un McLaren de los actuales se le puede plantar cara a un Red Bull, esa oportunidad no se deja pasar, y ya sabemos que con Max las maniobras siempre son al límite. Lo cierto es que los adelantamientos salen cuando ambos pilotos quieren.