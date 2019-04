Home >> Noticias

Victoria para Lewis Hamilton y mala fortuna para Charles Leclerc - Reporte Carrera - GP de Bahrein

Posiciones Finales del Gran Premio de Bahrein 2019

Pos Piloto Escudería País Gap Puntos V. Rápida Total 1. Lewis Hamilton Mercedes 1:34.21.295 25 - 25 2. Valtteri Bottas Mercedes + 2.9 18 - 18 3. Charles Leclerc Ferrari + 6.1 15 1 16 4. Max Verstappen Red Bull + 6.4 12 - 12 5. Sebastian Vettel Ferrari + 36.0 10 - 10 6. Lando Norris McLaren + 45.7 8 - 8 7. Kimi Räikkönen Alfa Romeo + 47.4 6 - 6 8. Pierre Gasly Red Bull + 58.0 4 - 4 9. Alexander Albon Toro Rosso + 62.6 2 - 2 10. Sergio Pérez Racing Point + 63.6 1 - 1 Pilotos sin puntos: 11. Antonio Giovinazzi Alfa Romeo + 64.5 12. Daniil Kvyat Toro Rosso + 1 Vuelta 13. Kevin Magnussen Haas + 1 Vuelta 14. Lance Stroll Racing Point + 1 Vuelta 15. George Russell Williams + 1 Vuelta 16. Robert Kubica Williams + 2 Vueltas No finalizaron: - Nico Hülkenberg Renault - - Daniel Ricciardo Renault - - Carlos Sainz McLaren - - Romain Grosjean Haas -

Sin duda el GP de Bahrein fue la demostración de lo duro e injusto que en ocasiones es el automovilismo. Charles Leclerc venía liderando la carrera cómodamente, pero un problema en el auto lo privó de su primera victoria en la máxima categoría. Esto fue aprovechado por Lewis Hamilton y Valtteri Bottas. Por lo menos el joven monegasco logró salvar el podio.La carrera iniciaba con una gran expectativa, luego que Charles Leclerc lograra ayer la pole position de forma contundente. Esta situación generó muchas especulaciones sobre una eventual orden de equipo por parte Ferrari, para que el joven piloto le dejara el camino libre a Sebastian Vettel.En la partida, el piloto alemán tuvo una mejor reacción y se colocó en la primera posición al llegar a la primera curva, mientras que Charles Leclerc perdió la posición también con Valtteri Bottas. Sin embargo el piloto monegasco tuvo una fuerte recuperación en la segunda vuelta y rápidamente pasó a Bottas y cuatro vueltas después lo hizo con Sebastian Vettel para quedar nuevamente en el primer lugar.Desde allí el nuevo piloto de Ferrari fue demoledor, no cometió ningún error y en cada vuelta se fue consagrando. En ningún momento su liderato corrió el riesgo. Mientras todo esto pasaba, su compañero de equipo, Sebastian Vettel, libraba una intensa lucha con Lewis Hamilton por el segundo lugar. En la vuelta 38, el británico atacó al alemán, lo pasó y al intentar recuperar, Vettel tuvo un trompo y perdió el ritmo de carrera. Para colmo de males, unos metros después se desprendió su alerón delantero y tuvo que ingresar a boxes.Ocho vueltas después, en la 46, Charles Leclerc reportó un inconveniente en su auto. Se trataba de una falla en el sistema de recuperación de energía. De inmediato la ventaja que le llevaba a Lewis Hamilton de 10 segundos se fue desvaneciendo y dos vueltas después el británico de Mercedes tomó el liderato.Ante esta situación, Valtteri Bottas apretó el ritmo y en la vuelta 54 pasó al piloto monegasco de Ferrari. Todo pintaba mal para Charles Leclerc, ya que la posición en el podio estaba en riesgo por el ritmo final de más Verstappen desde la cuarta posición. Sin embargo un doble abandono por parte de los pilotos de Renault por inconvenientes en el auto, generó el ingreso del Safety Car a tres vueltas del final y de esta forma terminaría la carrera, salvando así Charles Leclerc por lo menos el tercer puesto. En el cuarto lugar finalizó más Verstappen de Red Bull, seguido por Sebastian Vettel de Ferrari.Una excelente carrera tuvo el piloto británico Lando Norris de McLaren al terminar en la sexta posición, seguido por el finlandés Kimi Räikkönen de Alfa Romeo y Pierre Gasly de regulan el octavo lugar. El tailandés Alexander Albon en su segunda carrera en la Fórmula 1 sumó sus primeros puntos al terminar noveno, mientras que el top 10 fue completado por el mexicano Sergio Pérez de Racing Point.A un paso de los puntos quedó Antonio Giovinazzi de Alfa Romeo, terminando tan sólo 0.9s de 'Checo' Pérez. Tras el terminaron Daniil Kvyat de Toro Rosso, Lance Stroll de Racing Point y los pilotos de Williams, George Russell y Robert Kubica.Mala fortuna para el equipo Renault. Sus pilotos venían realizando una excelente carrera y estaban bien ubicados en los puntos, Nico Hülkenberg sexto y Daniel Ricciardo décimo, pero un fallo en sus autos simultáneamente los dejó fuera en la vuelta 53. Una vuelta después ocurría lo mismo con el piloto español Carlos Sainz, también con unidad de potencia Renault en su McLaren.Dentro de la mala fortuna persiguió al piloto francés Romain Grosjean. En el inicio de la carrera sufrió una colisión y su auto fue perdiendo ritmo hasta que por daños debió retirarse de la competencia.Con los resultados de este GP de Bahrein, Valtteri Bottas sigue siendo el líder del campeonato de pilotos con 44 puntos, segundo Lewis Hamilton (43), tercero Max Verstappen (27) cuarto Charles Leclerc (26), quinto Sebastian Vettel (22), sexto Kimi Räikkönen (10), séptimo Lando Norris (8), octavo Kevin Magnussen (8), noveno Nico Hülkenberg (6) y décimo Pierre Gasly (4).En el campeonato de constructores, Mercedes está al comando con 87 puntos, segundo Ferrari (48), tercero Red Bull (31), cuarto Alfa Romeo (10), quinto McLaren (8), sexto Haas (8), séptimo Renault (6), octavo Toro Rosso (3), noveno Racing Point (3) y último Williams sin puntos.La tercera válida del Campeonato Mundial de Fórmula 1 se realizará del 12 al 14 abril en el Circuito Internacional de Shanghai, con motivo del GP de China. Esta será la competencia número 1000 en la historia de la categoría.A continuación el vuelta a vuelta del GP de Bahrein:Todos los pilotos inician sin inconvenientes.Se apagan los semáforos, ¡inicia el GP de Bahrein! Es la carrera 999 en la historia de la F1. Vettel pasa a Leclerc al llegar a la curva 1. Bottas ahora pasa a Charles. Hamilton atacando al joven monegasco de Ferrari.Leclerc ataca a Bottas y lo pasa en la curva 1. Valtteri también pierde su posición con Hamilton. Sufre el líder del campeonato. Bottas y Grosjean en pits.Vettel se aleja de Leclerc. Lo tiene a 1.6s. Sin embargo Charles marca la vuelta rápida y le descuenta a Sebastian. Sainz presiona a Verstappen por el P5.Leclerc no se rinde. Le descuenta a Vettel y queda a 0.8s, en activación de DRS. Sainz con problemas en el alerón delantero tras toque con Verstappen. Cae posiciones el español.Leclerc ya está sobre Vettel. Lo contiene el piloto alemán. Está volando Charles. ¿Qué hará Ferrari? Hamilton en el P3 a 3.5s de Vettel. El joven le dice al equipo: "Soy más rápido".Gran adelantamiento de Leclerc a Vettel con el DRS. ¡Muy bien el joven monegasco de 21 años! Sebastian intenta recuperar.Hamilton se acerca a Vettel. Lo tiene a 1.3s. Entretanto Leclerc se aleja de Sebastian a 1.4s. No es bueno el panorama para el alemán de momento.Räikkönen en el P7 es presionado por Hülkenberg y Pérez. Sainz marca la vuelta más rápida tras su ingreso a boxes.Leclerc bloqueó pero se recuperó. Se aleja a 2s de Vettel. Entretanto Hamilton a 1.2s de Sebastian. Investigación de la maniobra entre Sainz y VerstappenEn pits Räikkönen, Gasly y Albon. La diferencia entre Leclerc y Vettel se mantiene en 2s.Leclerc amplía la ventaja sobre Vettel. Sube a 2.7s. Norris y Magnussen en boxes. Duelo interesante entre Kvyat y Giovinazzi por el P8.Verstappen en pits. Cambia blandos por medios. Estaba P5 sale P9.Trompo de Daniil Kvyat. Se toca con Giovinazzi. Bottas y Hülkenberg en pits.Leclerc y Hamilton en pits. Parada perfecta para ambos. Bottas pasa a Verstappen y sube al P5.Vettel en pits. A pesar de un excelente 2.1s en la detención, Sebastian pierde la posición con Hamilton.Charles Leclerc marca la vuelta más rápida. El joven monegasco a 3.3s de Lewis Hamilton.Vettel se aleja de Hamilton. Está a 2.8 del piloto de Mercedes. Bajo investigación el toque entre Kvyat y Giovinazzi.Leclerc tiene confianza absoluta. Se aleja a 4s de Hamilton. En el garaje Grosjean. Buena carrera de Pérez, el mexicano marcha en el P10.Los Renault en los puntos de momento. Ricciardo está en el P6 aunque aún no se detiene. Nico Hülkenberg P8.Hamilton con problemas en la última curva. Allí el viento es fuerte Se sale. Se sale y Vettel se acerca a 1.2s.Hülkenberg pasa a Räikkönen y toma el P7. Nico está ahora a 5.9s de su compañero en Renault, Daniel Ricciardo, quien aún no se detiene.Vettel se conecta a Hamilton, quien tiene problemas de ritmo en su auto.Vettel pasa a Hamilton en la segunda zona DRS. No la pasa bien Lewis. Cara larga de Toto Wolff. Leclerc a 7.4s de Sebastian.Vettel comete un error en la curva 1. Hamilton se acerca aprovechando el segundo DRS pero no es suficiente para recuperar la posición.Ricciardo entra a pits. Cambia blandos por medios. Sale en el P13 el australiano de Renault.Buen adelantamiento de Lando Norris sobre Kimi Räikkönen por el P7. Del más joven al más veterano.Bottas lejos del ritmo esperado. Está a 10s de Hamilton en el P4.Hülkenberg y Norris marcan el mismo ritmo. Nico está en el P6. Gap de 3.4s.Hamilton lleva el compuesto blando en su segundo stint y deberá realizar obligatoriamente otra detención para colocar o medios o duros. Bottas no. Puso medios en este stint.Ricciardo toma el P11 de Magnussen. Va a una sola detención el piloto de Renault. Tiene como objetivo sus primeros puntos en la F1.Verstappen en el P5 le saca vuelta a Stroll, pero el canadiense con el DRS la recupera. Max piensa en sus neumáticos hasta el final de la carrera.Fuerte bloqueo de Lewis Hamilton. Está a 4.4s de Vettel y a 13.1s de Leclerc.En pits Verstappen y Hülkenberg. Salen con medios los dos.Räikkönen y Pérez en boxes..Hamilton y Norris en pits. Sale con medios y blandos respectivamente.Vettel en pits. Sale el alemán solo 0.7s por delante de Hamilton. Perdió la ventaja.Leclerc en pits. Sale a 2.2s de Vettel. Ataca Hamilton a Sebastian. Se defendió muy bien el de Ferrari. Ahora Vettel pasa a Bottas.Bottas en pits. Hamilton ataca a Vettel, lo pasa. Al intentar recuperar la posición, Sebastian hace un trompo. Exceso de tracción. Rompe el alerón delantero el de Ferrari. Increíble.Vettel en pits. Cae al P9 el piloto de Ferrari. Duelo entre los Renault. Se tocan levemente en la curva 1.Vettel en el P8 presionando a Norris. Entretanto Leclerc tranquilo en el P1 a 9.5s de Hamilton.Sebastian Vettel pasa Lando Norris y toma el P7. Luego el P6 de Ricciardo. Ahora tiene en la mira a Hülkenberg.Räikkönen presiona a Norris por el P8.Vettel sigue conectado a Hülkenberg. Resiste el alemán.Hülkenberg pierde la posición con Vettel. El de Ferrari asciende al P5. A 26s tiene a Verstappen.Ricciardo con un leve dañó en su alerón delantero tras el toque con Hülkenberg, pierde la séptima posición con Norris y luego el octavo puesto con Räikkönen.Leclerc reporta un problema con el motor. Preocupación en Ferrari.Cae dramáticamente la diferencia de Leclerc sobre Hamilton. De 9s pasa a 5s. Una pena.Charles Leclerc no tiene recuperación de energía en el auto. Por radio le dan algunas indicaciones para ver si se puede hacer algo. Hamilton pasa a Leclerc y toma el liderato de la competencia. La fiabilidad le juega una mala pasada al joven monegasco.Ferrari le pide a Leclerc que intente llevar el auto hasta la meta. Bottas está a 25.s El tema es que está girando 5s por vuelta más lento que el finlandés de Mercedes. Restan 8 giros.Sufre Charles Leclerc. Le dice su ingeniero que mantenga la calma y que esté concentrado .Bottas está ahora a 14s de Leclerc. Le descontó 6.9s en la última vuelta. Qué mala fortuna para Charles. Hay que esperar qué sucede al final.En el volante de Leclerc sale: "Fail B".Pierde cada vez más potencia el Ferrari SF90 de Leclerc. Bottas está cada vez más cerca.Bottas pasa a Leclerc en la recta principal. Ahora Verstappen es el que se acerca a Charles. Lo tiene a 5s y de pasarlo, lo dejaría sin podio. Problemas para Nico Hülkenberg y Daniel Ricciardo. Ambos Renault quedan fuera.Safety Car por la doble falla técnica de los Renault. Qué problema para Charles Leclerc. Si se reanuda la carrera a dos giros del final, todos lo pasaránEn cascada problemas técnicos para Renault. Ahora es la unidad de potencia en el McLaren de Carlos Sainz. Retiro para el español por segunda carrera consecutiva.¡Última vuelta! Lewis Hamilton (Mercedes) logró la victoria en el GP de Bahrein. 2º Valtteri Bottas (Mercedes), 3º Charles Leclerc (Ferrari), 4º Max Verstappen (Red Bull), 5º Sebastian Vettel (Ferrari), 6º Lando Norris (McLaren), 7º Kimi Räikkönen (Alfa Romeo), 8º Pierre Gasly (Red Bull), 9º Alexander Albon (Toro Rosso), 10º Sergio Pérez (Racing Point).Charles Leclerc registró la vuelta más rápida con 1:33:411 en el giro 38 y se lleva un punto adicional de acuerdo al cambio en las regulaciones deportivas para esta temporada.Observa: