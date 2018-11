Mi primer día como piloto de McLaren ha sido como un sueño hecho realidad



Carlos Sainz en el habitáculo del McLaren MCL33 Carlos Sainz en el habitáculo del McLaren MCL33

Me he sentido muy bien cuando he completado mi primera tanda y debo decir que ha sido una jornada bastante completa.El equipo me ha hecho sentir como en casa desde la primera vuelta y desde ayer, cuando empecé a trabajar con ellos. He completado muchas vueltas hoy y estoy agradecido al equipo por darme un auto tan fiable para iniciar esta nueva etapa con un nuevo estilo de auto.He disfrutado de cada vuelta, desde la primera hasta la 150ª; las sensaciones han sido buenas y hemos podido terminar la temporada de la mejor manera posible. Me he sentido cómodo nada más salir del garaje. Obviamente siempre va a haber algunos detalles que pulir a mi gusto y cosas nuevas a las que me tendré que adaptar, como el asiento y el estilo de conducción, pero he podido dedicar tiempo a adaptarme a los nuevos controles y procedimientos desde la primera vuelta. Ha sido una jornada muy positiva.Han sido unos días intensos después del Gran Premio de Abu Dhabi, donde he tenido que aprenderme muchos nombres nuevos y comprender cómo funciona el auto. Estoy con ganas de pasar más tiempo en la fábrica durante el invierno para conocer mejor al equipo y prepararnos de la mejor manera posible para 2019