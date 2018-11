Home >> Noticias

Hamilton cierra 2018 de forma perfecta tras ganar en Yas Marina - Reporte carrera - GP de Abu Dhabi

Posiciones Finales del Gran Premio de Abu Dhabi 2018

Pos Piloto Escudería País Gap Puntos 1. Lewis Hamilton Mercedes 1:39.40.382 25 2. Sebastian Vettel Ferrari + 2.5 18 3. Max Verstappen Red Bull + 12.7 15 4. Daniel Ricciardo Red Bull + 15.3 12 5. Valtteri Bottas Mercedes + 47.9 10 6. Carlos Sainz Renault + 72.5 8 7. Charles Leclerc Sauber + 90.7 6 8. Sergio Pérez Force India + 91.2 4 9. Romain Grosjean Haas + 1 Vuelta 2 10. Kevin Magnussen Haas + 1 Vuelta 1 Pilotos sin puntos: 11. Fernando Alonso McLaren + 1 Vuelta 12. Brendon Hartley Toro Rosso + 1 Vuelta 13. Lance Stroll Williams + 1 Vuelta 14. Stoffel Vandoorne McLaren + 1 Vuelta 15. Sergey Sirotkin Williams + 1 Vuelta No finalizaron - Pierre Gasly Toro Rosso - - Esteban Ocon Force India - - Marcus Ericsson Sauber - - Kimi Räikkönen Ferrari - - Nico Hülkenberg Renault -

Sin duda ha sido un 2018 perfecto para el piloto británico Lewis Hamilton. Esta noche en el Gran Premio de Abu Dhabi, en la última carrera de la temporada, logró redondearlo con la undécima victoria del año. El podio lo completaron Sebastian Vettel y Max Verstappen. El piloto español Fernando Alonso se despidió de la Fórmula 1.Gran expectativa se generó por ser la última carrera de las 21 de esta temporada, la cual marca la despedida de varios pilotos, siendo el español Fernando Alonso el que más atención obtuvo, ya que abandona la máxima categoría tras 17 años.La largada fue limpia y Lewis Hamilton mantuvo la primera posición sin inconvenientes. Unos segundos más adelante se produjo un Safety Car debido a una colisión entre Romain Grosjean y Nico Hülkenberg. El auto del alemán de Renault al rozar con el Haas del francés, dio varias vueltas de campana y termino invertido contra las barreras de protección. Afortunadamente Hülkenberg salió ileso.Una vez se reanudó la carrera, Hamilton mantuvo un fuerte ritmo, pero en la vuelta ocho, bastante temprano, decidió entrar a boxes para cambiar el compuesto ultrablando por el súperblando, con el objetivo de ir hasta el final de la carrera.Así lo hicieron todos los pilotos de forma consecutiva, aunque el que más tardó fue Daniel Ricciardo hasta la vuelta 34, con el mismo juego de neumáticos.La lluvia, sí, agua en medio del desierto, hizo su aparición pero no afectó el transcurso de la competencia. En todo momento los pilotos estuvieron atentos en caso que las condiciones cambiaran, pero finalmente no sucedió.De esta forma Lewis Hamilton se llevó la victoria, sin correr riesgo en ningún momento. A 2.5s terminó Sebastian Vettel en el segundo lugar y a 12.7s Max Verstappen en el tercer puesto.El australiano Daniel Ricciardo en su última carrera con Red Bull (pasará a Renault en 2019) ocupó la cuarta posición, seguido por Valtteri Bottas de Mercedes quien debió realizar una detención adicional por problemas en sus neumáticos.Muy buena presentación del piloto español Carlos Sainz al llevarse el sexto puesto, en su última carrera con Renault (pasará a McLaren en 2019). El séptimo lugar quedó en manos de un talentoso piloto, Charles Leclerc, quien se despide de Sauber para unirse a Ferrari el próximo año.El mexicano Sergio Pérez de Force India logró la octava colocación, seguido por los pilotos de Haas, el francés Romain Grosjean y el danés Kevin Magnussen.El piloto español Fernando Alonso fue undécimo y a pesar de no terminar en los puntos, festejó a lo grande con Lewis Hamilton y Sebastian Vettel, haciendo trompos y colocando su auto entre los que terminaron en el podio. Fue entrevistado y recibió la ovación de todos los espectadores en la tribuna principal.Brendon Hartley de Toro Rosso fue decimosegundo y aún se desconoce su futuro para 2019. Tras él terminó Lance Stroll, quien corrió por última vez en Williams ya que el próximo año se unirá a Force India, equipo que compró su padre.Otros dos pilotos se despiden de la Fórmula 1, ellos son Stoffel Vandoorne con McLaren y quien tendrá seguramente una oportunidad en Fórmula E, y el ruso Sergey Sirotkin con Williams, aún sin definir su futuro.No terminaron la carrera: Pierre Gasly (última carrera con Toro Rosso, correrá con Red Bull en 2019), Esteban Ocon (última carrera con Force India, será piloto de pruebas de Mercedes en 2019), Marcus Ericsson (última carrera con Sauber, será piloto del equipo en 2019), Kimi Räikkönen (última carrera con Ferrari, será piloto de Sauber en 2019) y Nico Hülkenberg.Con los resultados de este GP de Abu Dhabi, el pentacampeón Lewis Hamilton terminó con 408 puntos. Segundo Sebastian Vettel (320), tercero Kimi Räikkönen (251), cuarto Max Verstappen (249), quinto Valtteri Bottas (247), sexto Daniel Ricciardo (170), séptimo Nico Hülkenberg (69), octavo Sergio Pérez (62), noveno Kevin Magnussen (56) y décimo Carlos Sainz (53).En el campeonato de constructores, Mercedes logró el título con 655 puntos, segundo Ferrari (571), tercero Red Bull (419), cuarto Renault (122), quinto Haas (93), sexto McLaren (62), séptimo Racing Point Force India (52), octavo Alfa Romeo Sauber (48), noveno Toro Rosso (33) y décimo Williams (7).Así la temporada 2018 llega a su punto final. Este martes y miércoles se tendrán dos jornadas de pruebas con los nuevos neumáticos Pirelli para el próximo año. La temporada 2019 iniciará oficialmente del 15 al 17 de marzo en Melbourne con el GP de Australia. Los tests de pretemporada se realizarán en el Circuit de Barcelona-Catalunya del 18 al 21 de febrero y del 26 de febrero al 1 de marzo.A continuación el vuelta a vuelta del GP de Abu Dhabi:Todos los pilotos inician sin inconvenientes. Llegan los pilotos a sus posiciones de partida.Inicia el GP de Abu Dhabi. Hamilton mantiene el P1. Alonso sin problemas. Colisión de Hülkenberg. Queda con el auto colgado de las barreras de protección. Safety Car.Los comisarios de pista colocan el auto de Nico Hülkenberg de nuevo en posición y el piloto alemán logra salir del Renault. El toque fue con Romain Grosjean tras contacto con sus neumáticos.Los asistentes de pista remueven el auto de Hülkenberg. Los comisarios no toman acciones en el incidente entre Grosjean y Hülkenberg.Siguen las labores de limpieza en la pista. Se alista el Safety Car para abandonar la pista.Se reanuda la carrera. Muy bien Leclerc en el P5 tras superar a Ricciardo. Tiene en la mira a Räikkönen. Ocon y Pérez pasan a Verstappen. Ahora Max recupera la posición con el mexicano. Es P9.Verstappen reporta problemas con el motor. El equipo le da indicaciones para resetearlo. Efectivamente funciona. Lo pasa Max a Ocon, reviviendo el duelo de Interlagos.Leclerc pasa a Räikkönen. Es P4 el finlandés. Un par de curvas después Kimi tiene problemas en su auto y es retiro. Virtual Safety Car. Así termina su etapa en Ferrari. El próximo año estará en Sauber.Hamilton, Leclerc y Grosjean en boxes. Lewis pasa de ultrablandos a súperblandos, Charles de hiperblandos a súperblandos.Finaliza Virtual Safety Car. Bottas adelante. Tiene gap de 1.4s sobre Vettel, 5.3s sobre Ricciardo. Duelo entre Hamilton y Verstappen por el P4. Max no se deja y recupera la posición.Leclerc pasa a Magnussen. Es P12 el joven de Sauber y piloto de Ferrari en 2019. Hartley sale ancho y golpea levemente las barreras de protección. Puede seguir.Bottas a 1.7s de Vettel. Sainz presiona a Ericsson por el P8. Leclerc se acerca a Alonso por el P11.Verstappen se acerca a Ricciardo por el P3. Gap de 1.2. Daniel con ultrablandos y Max con hiperblandos.Ericsson defendiéndose del ataque de Sainz. Para el sueco es su última carrera en F1. Será piloto de pruebas del equipo en 2019.Verstappen conectado a Ricciardo. En Bakú el duelo entre los compañeros de equipo no terminó bien. Daniel está de salida del equipo. Renault lo espera.Sainz pasa a Ericsson y toma el P8 el piloto de Renault. El español estará el próximo año en McLaren. Será el reemplazo de su compatriota Fernando Alonso.Vettel en pits. Cambia ultrablandos por súperblandos. El alemán sale en medio de los Force India. Rápidamente pasa a Ocon y asciende al P5.Bottas en pits. Ultrablandos por súperblandos. Ricciardo es el nuevo líder provisional, Verstappen P2 y Hamilton P3. Los Red Bull aún no se han detenido.Verstappen en pits. Hiperblandos por ultrablandos. Ahora el duelo por el P7 es entre Sainz y Ocon. El francés de Force India se defiende.Ocon en pits. Hiperblandos por súperblandos. Sale en el P18 el francés en su última carrera con Force India.Ricciardo marcando un buen ritmo con los ultrablandos usados. Marca el mismo tiempo que Hamilton, quien lleva súperblandos con siete vueltas menos.Ricciardo a 6.2 de Hamilton. Entretanto con quien el australiano está disputando la posición, su compañero Max Verstappen, está P5 a 19s. El holandés de momento estaría adelante cuando Daniel cumpla su detención.Increíble pero cierto. Existe la probabilidad de lluvia, en medio del desierto. Sería la primera vez que ocurra en el GP de Abu Dhabi.Ricciardo logra bajar a los 1:43 con ultrablandos usados. Se aleja a 6.8s de Hamilton en el P2 y se mantiene a 19s de Verstappen.Ocon pasa a Sirotkin por el P16. ¡Atención! Comienza a llover en el Yas Marina Circuit. Poco creíble en medio del desierto.Llueve pero no afecta la pista. La temperatura ambiente es muy alta, 33 ºC. Tendría que caer con mucha más fuerza para humedecer el asfalto.Problemas para Marcus Ericsson. Así termina su fase en Sauber como piloto titular.Pérez en pits. Ultrablandos por súperblandos.Alonso en pits. Pasa de ultrablandos a súperblandos. Cae al P17.Ricciardo intenta resistir con los ultrablandos, pero ha perdido diferencia importantes. Hamilton en el P2 está a 2.7s y Verstappen en el P5 a 12.7s.Red Bull busca un stint corto con Ricciardo para el final de la carrera. Con baja carga de combustible y quizá con el hiperblando.Duelo entre Leclerc y Pérez por el P7. El mexicano con todo sobre el monegasco de Sauber. Vandoorne pasa a Ocon y Grojean por el P11. Es la despedida del piloto belga de la F1.Ocon pasa a Vandoorne. Luego Grosjean hace lo propio con el piloto de McLaren.Alonso pasa a Sirotkin por el P16. El español penúltimo en la carrera.Ricciardo en pits. Cambia ultrablandos por súperblandos. Cae al P5 y sale a 17s de Hamilton.Vettel se conecta a Bottas y lo pasa. Toma el P2 y está a 7.3s de Hamilton. Verstappen se acerca al finlandés. El piloto de Mercedes con inconvenientes en el auto.Ricciardo con todo. Vuelta rápida, fue 3s más veloz que Verstappen en este giro. Aún restan muchas vueltas.Bottas contiene a Verstappen y esto favorece a Ricciardo para acercarse. Está a tan solo 1.9s el australiano y cayendo el gap.Verstappen toma el P3 en un duelo rueda a rueda con Bottas. Ricciardo ahora a 0.7s de Valtteri.Ricciardo aprovechando el DRS supera a Bottas. Ahora Daniel va por su compañero Verstappen en la última carrera con Red Bull. Está a 3.1s.Vettel hace todo lo posible para acercarse a Hamilton. El británico lidera a 5.7s.Bottas en pits. Súperblandos por ultrablandos.Ricciardo le descuenta a Verstappen y lo tiene a 2.2s. Daniel buscará el podio en su última carrera con Red Bull.Alonso pierde vuelta con Hamilton. Vettel a 4.8s de Lewis. Ricciardo a 2s de Verstappen.Ricciardo sigue presionando. El gap con Verstappen en P3 es de 1.8s y cayendo.Tráfico para los líderes. Verstappen respira y estira la diferencia con Ricciardo a 1.9s.Problemas en el auto de Esteban Ocon. Sale humo del Force India.El auto de Ocon queda en el carril del pitlane, un sitio muy peligroso, metros después de una curva ciega.También humo en la unidad de potencia Honda en el auto de Pierre Gasly. El francés en el P10, con el último punto. Atrás de él los Red Bull, equipo que tomará esta unidad de potencia en 2019.Una pena el retiro de Pierre Gasly. Estaba en la zona de puntos. Este retiro promueve a Magnussen al P10. Alonso P11.Se estabilizan las diferencias. Hamilton - Vettel: 4.3s, Vettel - Verstappen: 4.1s, Verstappen - Ricciardo: 2.2s.Daniel Ricciardo se resigna. Verstappen ahora a 2.8s.Pérez en el P8 y presionando a Leclerc por el P7. Gap de 1.1s.Hamilton y Vettel con todo en las últimas vueltas. Duelo de la vuelta rápida. Ambos marcando los mejores sectores, pero no logran concretarla.Alonso con todo sobre su 'amigo' Magnussen. Está a 1.2s y busca irse de la F1 sumando. Duelo por el P10.Última vuelta de la temporada 2018. Penalización de 5s para Alonso por sacar ventaja al exceder los límites de la pista.Lewis Hamilton (Mercedes) logró la victoria en el GP de Abu Dhabi. 2º Sebastian Vettel (Ferrari), 3º Max Verstappen (Red Bull), 4º Daniel Ricciardo (Red Bull), 5º Valtteri Bottas (Mercedes), 6º Carlos Sainz (Renault), 7º Charles Leclerc (Sauber), 8º Sergio Pérez (Force India), 9º Romain Grosjean (Haas), 10º Kevin Magnussen (Haas).Sebastian Vettel registró la vuelta más rápida con 1:40.867 en el giro 54.