Race of Champions 2019 llega al icónico Foro Sol de la Ciudad de México

Estamos muy contentos de poder traer Race of Champions a la Ciudad de México. El Foro Sol es un lugar increíble para ver eventos de automovilismo que es ya un ícono del deporte motor entre los aficionados. Es un lugar perfecto para ROC México, donde los mejores pilotos internacionales mostrarán sus habilidades en autos idénticos en la pista especialmente diseñada para el evento

Esten seguros de que tendremos un evento de primer nivel con autos rápidos y pilotos aún más rápidos. Los aficionados de México son apasionados del deporte motor y estoy seguro de que disfrutarán la competencia y espectáculo que tendremos para ellos – con una vista perfecta desde cada asiento. Esperamos contar con un lleno total en las gradas del Foro Sol que disfrutará de rugido de los motores y de algunos de los mejores pilotos del mundo peleando la bandera de cuadros

Race of Champions (ROC) vendrá a América Latina por primera vez en su historia siendo la CDMX el primer anfitrión latino del famoso festival de automovilismo mundial.ROC México se llevará a cabo los días 19 y 20 de enero de 2019 en el Foro Sol, el icónico estadio que forma parte del circuito de Fórmula 1 del Autódromo Hermanos Rodríguez.El Foro Sol es ya conocido por los aficionados del automovilismo como un ícono del automovilismo mundial, donde históricamente se llevaron a cabo partidos de béisbol y que continua siendo el escenario de los mejores conciertos a nivel mundial. Ahora será el escenario perfecto para Race of Champions, donde algunos de los mejores pilotos del mundo correrán con autos idénticos en la pista diseñada especialmente para ROC México.La pista será construida en su totalidad dentro del Foro Sol, logrando dar a todos los fanáticos una vista perfecta desde cada asiento.El Foro Sol será parte de la lista de prestigiosos estadios que han albergado a ROC desde 1988 como son el estadio “Birds Nest” de Beijing, el estadio olímpico de Londres, el Stade de France en Paris, el estadio Wembley en Londres, y el Marlins Park en Miami Florida, más una lista de lugares exóticos en el mundo que van desde Bangkok hasta Barbados y Riyadh.Race of Champions es un evento anual que fue creado hace más de 30 años. Este evento logra unir a los mejores pilotos de las principales disciplinas del automovilismo internacional – incluyendo Fórmula 1, NASCAR, IndyCar, Le Mans, World Rally y RallyX – en una batalla mano a mano en autos idénticos.El evento se conoce por contar con las principales estrellas del automovilismo internacional. Las pistas de ROC han sido testigos de batallas de los campeones de la Fórmula 1 Michael Schumacher, Sebastian Vettel, Fernando Alonso y Jenson Button compitiendo contra estrellas de NASCAR como Jeff Gordon, Jimmie Johnson y los hermanos Kyle y Kurt Busch, de IndyCar Juan Pablo Montoya y Ryan Hunter-Reay, de World Rally los grandes Sébastien Loeb, Sébastien Ogier y Colin McRae, así como figuras como el ganador de Le Mans Tom Kristensen, la leyenda de los X Games Travis Pastrana e iconos del MotoGP como Mick Doohan, Jorge Lorenzo y Valentino Rossi.Ahora las estrellas del automovilismo de México tendrán la oportunidad de enfrentarse a algunos de los mejores pilotos del mundo – todo en los autos de ROC.Los pilotos tomarán la pista en diferentes autos de competencia que han sido preparados especialmente para ROC para ser llevados al límite. Para ganar, deberán dominar una mezcla de autos, que los forzará a adaptar su estilo de manejo al tomar el volante de cada uno poniendo sus habilidades a prueba en todo momento.ROC es un espectáculo sin precedente, con competencias mano a mano decididas por fracciones de segundo y el rugido de las gradas compitiendo contra el sonido los potentes motores.Race of Champions ofrecerá al público Mexicano dos días de competencia: el primero siendo la Copa de Naciones de ROC el sabado 19 de enero donde los pilotos competirán para defender los colores de su bandera – incluyendo a los anfitriones de México compitiendo por el título de “La Nación más rápida del Mundo”.El día domingo 20 de enero México podrá ver Race of Champions individual donde el trabajo en equipo termina y veremos una batalla por el trofeo individual.Pero eso no es todo, Race of Champions es un espectáculo de inicio a fin que también contará con shows de acrobacia en cuatro y dos ruedas DJs, porristas y todo tipo de entretenimiento para tener a los aficionados al borde de sus asientos.El presidente de ROC Fredrick Johnson indicó: "".".