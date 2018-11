Home >> Noticias

Pos Piloto Escudería País Gap Puntos 1. Lewis Hamilton Mercedes 1:27.09.066 25 2. Max Verstappen Red Bull + 1.4 18 3. Kimi Räikkönen Ferrari + 4.7 15 4. Daniel Ricciardo Red Bull + 5.1 12 5. Valtteri Bottas Mercedes + 22.9 10 6. Sebastian Vettel Ferrari + 26.9 8 7. Charles Leclerc Sauber + 44.1 6 8. Romain Grosjean Haas + 51.2 4 9. Kevin Magnussen Haas + 52.8 2 10. Sergio Pérez Force India + 1 Vuelta 1 Pilotos sin puntos: 11. Brendon Hartley Toro Rosso + 1 Vuelta 12. Carlos Sainz Renault + 1 Vuelta 13. Pierre Gasly Toro Rosso + 1 Vuelta 14. Esteban Ocon Force India + 1 Vuelta 15. Stoffel Vandoorne McLaren + 1 Vuelta 16. Sergey Sirotkin Williams + 2 Vueltas 17. Fernando Alonso McLaren + 2 Vueltas 18. Lance Stroll Williams + 2 Vueltas No finalizaron - Nico Hülkenberg Renault - - Marcus Ericsson Sauber -

El piloto británico Lewis Hamilton se llevó esta tarde la décima victoria de la temporada, aunque se vio claramente favorecido por una imprudencia de Esteban Ocon, quien impactó el auto de Max Verstappen cuando el piloto de Red Bull estaba liderando la carrera. Posteriormente el holandés recuperó una importante diferencia y solo quedó a 1.4s de Hamilton. El podio lo completó Kimi Räikkönen. Mercedes logró el campeonato de constructores.Como es habitual en Interlagos, la partida fue bastante apretada. Lewis Hamilton mantuvo la primera posición, mientras que el finlandés Valtteri Bottas tomó rápidamente el segundo lugar de Sebastian Vettel.Un desaforado Max Verstappen comenzó una fuerte presión y desde la cuarta vuelta superó a Sebastián Vettel y un giro Más adelante se deshizo de Valtteri Bottas para alcanzar el segundo puesto. Sólo le quedaba Lewis Hamilton. Posteriormente el británico realizó su detención en la vuelta 20, cambiando el compuesto súperblando por el medio.Esta situación dejó en el liderato a Max Verstappen, quién aprovechó al máximo el compuesto súperblando hasta la vuelta 35, giro el que realizó su pit stop. Saliendo con el compuesto medio, tuvo la estrategia de carrera perfecta y esto le permitió pasar en la vuelta 40 a Lewis Hamilton y así tomar el liderato.Desafortunadamente para el piloto holandés una imprudencia de Esteban Ocon al impactar su auto en la 'S' de Senna lo dejó fuera de pista cuándo se encontraba en la primera posición. Este incidente fue aprovechado por Lewis Hamilton, para ponerse nuevamente a la cabeza de la carrera.Max Verstappen entretanto tenía como objetivo alcanzar Lewis Hamilton nuevamente, eso sí con una enorme sed de venganza. Al final sólo quedó a 1.4s de Hamilton, quien finalmente se llevó la victoria a pesar de los inconvenientes que tuvo con los neumáticos.Apenas finalizó la carrera, el holandés Max Verstappen se fue a buscar de inmediato Esteban Ocon para reclamarle por la maniobra que le costó una nueva victoria, sin embargo lo hizo de manera airada, empujando el piloto francés de Force India.El podio lo completo el finlandés Kimi Räikkönen, quien tuvo una buen estrategia y de nuevo sumó puntos importantes para la Scuderia Ferrari. Tras él quedó Daniel Ricciardo, no muy lejos, a tan solo 0.4s. El australiano de Red Bull no logró pasar a 'Iceman' y quedó a un paso del podio.El finlandés Valtteri Bottas quedó en el quinto lugar, seguido por Sebastian Vettel. La carrera del alemán fue decreciendo y el rendimiento de su auto no fue el esperado. Gran carrera de Charles Leclerc, sumando de forma importante en el Sauber C37. El octavo y noveno lugar fue para los pilotos de Haas, Romain Grosjean y Kevin Magnussen, mientras que el top 10 fue completado por el mexicano Sergio Pérez de Force India.Con los resultados de este GP de Brasil, el pentacampeón Lewis Hamilton llega a 383 puntos. Segundo Sebastian Vettel (302), tercero Kimi Räikkönen (251), cuarto Valtteri Bottas (237), quinto Max Verstappen (234), sexto Daniel Ricciardo (158), séptimo Nico Hülkenberg (69), octavo Sergio Pérez (58), noveno Kevin Magnussen (55) y décimo Fernando Alonso (50).En el campeonato de constructores, Mercedes logró el título con 620 puntos, segundo Ferrari (553), tercero Red Bull (392), cuarto Renault (114), quinto Haas (90), sexto McLaren (62), séptimo Racing Point Force India (48), octavo Alfa Romeo Sauber (42), noveno Toro Rosso (33) y décimo Williams (7).La última válida del campeonato se celebrará del 23 al 25 de noviembre en el Yas Marina Circuit, sede del GP de Abu Dhabi.A continuación el vuelta a vuelta del GP de Brasil:Todos los pilotos inician sin inconvenientes. Llegan los pilotos a sus posiciones de partida.Se apagan los semáforos, ¡inicia el GP de Brasil! Hamilton mantiene el P1. Vettel bloquea y lo supera Bottas por el P2.Bottas trata de despegarse de Hamilton. Está a 0.9s. Lo propio hace Vettel con Bottas.Verstappen pasa a Räikkönen al final de la recta principal y asciende al P4.Ahora Verstappen se deshace de Vettel y es P3. Va por los Mercedes el holandés de Red Bull.Verstappen presiona a Bottas por el P2. Viene con todo Max.Hamilton se despega de Bottas a 1.8s.Le advierten a Bottas que Verstappen se lanza antes en la curva 1 para pasar.Verstappen sigue la presión intensa sobre Bottas. El finlandés ataca.Bottas perdiendo algo de ritmo.Verstappen pasa a Bottas por el P2. Hamilton se queda sin escolta, sin escudero.Duelo entre Räikkönen y Bottas por el P3. Sufre el de Mercedes.Verstappen se acerca a Hamilton. Está a 1.4. Es 0.3s más veloz por vuelta el holandés.Ricciardo se acerca a Vettel por el P5.Hamilton hace todo lo posible para mantener la diferencia con Verstappen.Ocon se hace respetar y no le permite el paso a Fernando Alonso en la curva 1.Alonso en boxes. Bottas sigue conteniendo a Räikkönen por el P3.Ferrari haciendo un 'Mercedes' intentando engañar a sus rivales con una detención.Se acercan las detenciones en boxes.Bottas en pits.Hamilton en boxes. Sale con medios nuevos.Verstappen líder está a 7.6s de Räikkönen en P2.Problemas para Ericsson. Pits.Hamilton está en el P5 a 5.3s de Ricciardo por el P4.Ricciardo sigue presionando a Vettel por el P3.Verstappen aún no se detiene y lleva un ritmo más fuerte que Hamilton. Tiene un gap de 20s.Vettel complicado para Ricciardo, nada que puede el piloto alemán.Pérez está en el P10.Vettel en pits. Sale con medios.Vettel pasa a Magnussen y es P8. Sigue su ascenso.Vandoorne pasa a Alonso por el P18.Verstappen y Hamilton girando en los mismos tiempos.Räikkönen en pits.La diferencia entre Verstappen y Hamilton comienza a caer levente. Son 19.2s. El holandés tiene pendiente su detención.Hamilton va con todo sobre Verstappen para salir por delante en la detención con diferencia.Se alistan en Red Bull. Vettel le cede el paso a Räikkönen por el P5.Verstappen en pits. Sale con blandos nuevos. Ricciardo P1 y Hamilton P2.Verstappen marca un fuerte ritmo con blandos nuevos. Está a 1.7s de Hamilton.Max con todo aprovechando los blandos.Verstappen ya tiene en la mira a Hamilton.Max pasa a Lewis en la recta. Hamilton intenta recuperar la posición en la curva 3.Verstappen a 2.3s de Hamilton. Sigue alejándose el holandés de Red Bull.El equipo le pide a Verstappen comenzar a cuidar los neumáticos blandos.Fuerte tráfico para los líderes.Error de Ocon. Impacta al líder Verstappen en la 'S' de Senna. Max estaba liderando. Hamilton ahora P1. Gap de 5.3s cayendo Verstappen al P2.Duelo entre Vettel y Ricciardo por el por el P5. Gran carrera.Verstappen inicia una fuerte recuperación. Gap de 4.9s con Hamilton y cayendo.Ricciardo presiona a Bottas por el P4.Carlos Sainz en pits.Pérez en el P10, en una isla. Sin problema de momento.Verstappen sigue presionando para intentar recuperar el P1.Räikkönen se acerca a Verstappen por el P2.Ricciardo presionando a Bottas por el P4.Bottas resiste lo que más puede ante la intensa presión de Ricciardo.Vettel en pits.Ricciardo sigue presionando a Bottas por el P4. Gap de 0.6s.Hamilton a 3.3s de Verstappen. Max sigue presionando con todo.Stop and go de 10s para Ocon por colisión con Verstappen.Vettel pasa a su próximo compañero en 2019, Leclerc, y toma el P6.Ricciardo pasa a Bottas y toma finalmente el P4. Ocon cumple con la penalización.Investigación para Alonso por ignorar las banderas azules.Verstappen se sigue acercando a Hamilton. Gap de 2.4sHamilton resistiendo con los neumáticos. Tiene problemas.Sigue la presión de Max, pero el gap se mantiene en 2.5s.Bottas con la vuelta más rápida. Está en el P5.Ricciardo presiona a Räikkönen por el P3.Tráfico para Hamilton.Verstappen a 2s de Hamilton.Max con todo sobre Lewis, ya a 1.5s.Hamilton resiste a 1.6s ahora.Hamilton marca su mejor vuelta y está a 1.5s.Última vuelta. Verstappen hizo todo lo que pudo, pero Hamilton gana la carrera. Max está furioso con Esteban Ocon.Lewis Hamilton (Mercedes) logró la victoria en el GP de Brasil. 2º Max Verstappen (Red Bull), 3º Kimi Räikkönen (Ferrari), 4º Daniel Ricciardo (Red Bull), 5º Valtteri Bottas (Mercedes), 6º Sebastian Vettel (Ferrari), 7º Charles Leclerc (Sauber), 8º Romain Grosjean (Haas), 9º Kevin Magnussen (Haas), 10º Sergio Pérez (Force India).Valtteri Bottas registró la vuelta más rápida con 1:10.540 en el giro 65.