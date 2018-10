Home >> Noticias

Lewis Hamilton entra al podio de los campeones de la Fórmula 1



En 2008 Lewis Hamilton se coronó como el campeón más joven de la historia de aquel entonces



Hamilton hoy hizo historia en el Autódromo Hermanos Rodríguez

Lewis Hamilton es ya una leyenda de la Fórmula 1. No son solo sus números de ensueño al nivel de Fangio, Schumacher y otros grandes campeones, es también su carácter sin matices, que genera pasiones y odios por igual. Su excéntrica personalidad y su anárquico estilo de vida contrasta con la forma cómo afronta las carreras: enfocado, serio, meticuloso. El británico comete pocos errores, cuando está en su mejor día es casi imposible vencerlo y cuando las cosas no van, ajusta y da la pelea. Pero no fue siempre así.Desde esa definición intensa y dramática en la última vuelta del Gran Premio de Brasil 2008, donde superó a Timo Glock por la quinta posición a dos curvas del final de carrera y ganó el campeonato que 15 segundos antes era de Felipe Massa, hasta la complicada carrera de hoy donde aseguró el su quinto título, han pasado 10 años. Y obviamente mucho ha cambiado, Hamilton tiene más sabiduría y madurez, producto de la experiencia que dan los años, pero su pasión y su deseo de ganar siempre se mantienen intactos.En medio de altas y bajas -tan comunes y extremas en el automovilismo- hemos visto a Lewis revolucionar la máxima categoría. En su año debut no dudó en plantarle cara a un doble campeón del mundo, se convirtió, en su momento, en el campeón más joven de la historia, del 2009 al 2012 mostró su versión más errática, irregular y polémica, aunque con varios destellos de calidad, con Mercedes se reinventó y a sus 33 años está en su mejor momento, mental y físicamente. Cuando es al ‘Do or Die’ es al inglés a quien quieres tener piloteando tu auto.Parece un poco irónico que después de tantas idas y venidas Lewis -tan británico- encontrara su hogar en casa de alemanes. Los pilotos de Fórmula 1 transitan en la pista y fuera de ella una línea muy delgada entre el acierto y el error, Lewis se arriesgó a dar un nuevo paso y romper sus propias metas firmando con Mercedes y 6 años después no le cabe la menor duda que tomó la mejor decisión de su vida.Los de Brackley, en cabeza de Toto Wolff, han sacado el máximo el potencial de Hamilton. Más sereno y aplacado es así mismo más contundente y efectivo. Claro todo es más fácil cuando se tiene una máquina ganadora, pero el automovilismo es de épocas y Lewis en la suya, suma y sigue. Con Mercedes el británico ha ganado 4 de los 5 títulos que se han disputado en la era de los motores turbo híbridos, acumula 50 victorias de sus 71 totales (a 20 de las que ganó Michael Schumacher) y 55 de sus 81 Pole Positions, estadísticamente supera a nombres importantes y se encamina a seguir batiendo récords, aunque si hoy terminara su reinado ya tendría su lugar ganado entre los grandes campeones.Lewis se va hoy de México como ‘Penta’, y lo mejor o lo peor (según el lado de la historia que se mire) es que no ha tocado su techo todavía.