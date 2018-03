Home >> Noticias

Vettel le ganó a Hamilton el primer duelo de la temporada - Reporte Carrera - GP de Australia

Posiciones Finales del Gran Premio de Australia 2018

Pos Piloto Escudería País Gap Puntos 1. Sebastian Vettel Ferrari 1:29.33.283 25 2. Lewis Hamilton Mercedes + 5.0 18 3. Kimi Räikkönen Ferrari + 6.3 15 4. Daniel Ricciardo Red Bull + 7.0 12 5. Fernando Alonso McLaren + 27.8 10 6. Max Verstappen Red Bull + 28.9 8 7. Nico Hülkenberg Renault + 32.6 6 8. Valtteri Bottas Mercedes + 34.3 4 9. Stoffel Vandoorne McLaren + 34.9 2 10. Carlos Sainz Renault + 45.7 1 Pilotos sin puntos: 11. Sergio Pérez Force India + 46.8 12. Esteban Ocon Force India + 60.2 13. C. Leclerc Sauber + 75.7 14. Lance Stroll Williams + 78.2 15. Brendon Hartley Toro Rosso + 1 Vuelta No finalizaron: - Romain Grosjean Haas - - Kevin Magnussen Haas - - Pierre Gasly Toro Rosso - - Marcus Ericsson Sauber - - Sergey Sirotkin Williams -

El piloto alemán Sebastian Vettel y la Scuderia Ferrari iniciaron de la mejor forma su temporada 2018 de Fórmula 1, al lograr la victoria en el Gran Premio de Australia. La estrategia y una decisión acertada en el momento justo, permitió que el germano le arrebatara el triunfo a su archirrival Lewis Hamilton, quien tuvo que conformarse con el segundo lugar. El podio lo completó el finlandés Kimi Räikkönen de Ferrari.La carrera comenzó sin mayores sobresaltos, con Lewis Hamilton iniciando desde la pole position y defendiendo el primer puesto ante los ataques de Kimi Räikkönen en las curvas 1 y 3. A medida que fue avanzando la carrera, Hamilton fue consolidándose en el liderato, mientras que Kimi Räikkönen hacia todo lo posible para no alejarse. La diferencia no superó los 3 segundos.En la vuelta 19, Räikkönen entró a boxes para intentar el under-cut sobre Hamilton, pero el británico respondió con una detención en la vuelta siguiente. Ambos cambiaron ultrablandos por blandos. Ante esta situación, Ferrari tuvo una estrategia diferente con Sebastian Vettel, quien asumió el liderato de la carrera y estiró lo que más pudo el stint para reducir la ventaja que le llevaban Hamilton y Räikkönen.La suerte llegó para Vettel con un Virtual Safety Car, generado por un abandono de Romain Grosjean en la vuelta 26. Esto le permitió entrar a pits, realizar el cambio de neumáticos - la misma elección de sus principales rivales - y salir por delante de Hamilton, perdiendo muy poco tiempo. Entretanto a Lewis le afectó esta situación, ya que no tuvo la suficiente información por parte de Mercedes respecto a lo que estaba sucediendo con Vettel y además porque no podía superar los deltas de velocidad que establece el reglamento cuando el Virtual Safety Car está activo.Una vuelta después, en la 27, ingresó el Safety Car a la pista para permitir que la grúa retirara el auto de Grosjean. Luego en la vuelta 32 se reanudó la carrera y como era de esperarse, Vettel tuvo la presión intensa de Hamilton. El británico de Mercedes buscó recuperar el liderato, pero el alemán no cometió errores. En la vuelta 47 al presionar, se salió en la curva 10 y allí perdió tiempo importante. Hamilton volvió a la carga y se fue acercando de nuevo a Vettel, pero en la vuelta 55 desaceleró y prefirió conservar el segundo lugar.De esta forma Sebastian Vettel completó la vuelta 58 y se consagró como el vencedor del Gran Premio de Australia, logrando así su victoria número 48 en la F1 y cien podios en la máxima categoría. Lewis Hamilton llegó en la segunda posición, mientras que Kimi Räikkönen finalizó tercero, ante la presión al final de la competencia por parte del piloto local Daniel Ricciardo.El quinto puesto quedó en manos del español Fernando Alonso, demostrando que McLaren ha dado un salto de calidad con la nueva unidad de potencia Renault. Su carrera no fue fácil, debido a la intensa presión que ejercieron Max Verstappen de Red Bull y Nico Hülkenberg de Renault.El finlandés Valtteri Bottas fue octavo tras una carrera complicada. Inició desde el decimoquinto puesto, afectado por la penalización de cinco lugares como consecuencia del cambio de caja de velocidades tras el choque en clasificación.El top 10 lo completaron Stoffel Vandoorne de McLaren y Carlos Sainz de Renault. El español tuvo una carrera extremadamente complicada, ya que tenía náuseas y dolores estomacales. Valiente rendimiento del madrileño.A un paso de los puntos quedó Force India con el mexicano Sergio Pérez en el undécimo puesto. Un lugar más atrás quedó Esteban Ocon, a más de 13s. El debutante Charles Leclerc con Sauber logró el decimotercer puesto, por delante de Lance Stroll de Williams y Brendon Hartley de Toro Rosso.La escudería Haas F1 Team tuvo un día desastroso. Cuando sus pilotos se encontraban en el top 5, un problema con las detenciones en boxes al colocar uno de los neumáticos, dejó fuera de carrera a Kevin Magnussen y Romain Grosjean. Esto impidió lo que seguramente sería el mejor resultado del equipo estadounidense en su corta historia en la F1.Toro Rosso ha tenido su primer dolor de cabeza con la unida de potencia Honda, esta vez en el auto del francés Pierre Gasly. Por problemas hidráulicos en el Alfa Romeo Sauber, Marcus Ericsson no terminó la competencia, mientras que otro debutante, el ruso Sergey Sirotkin no finalizó por fallas en los frenos.Con los resultados de este GP de Australia, Sebastian Vettel es el líder del campeonato de pilotos con 25 puntos, segundo Lewis Hamilton (18), tercero Kimi Räikkönen (15) cuarto Daniel Ricciardo (12), quinto Fernando Alonso (10), sexto Max Verstappen (8), séptimo Nico Hülkenberg (6), octavo Valtteri Bottas (4), noveno Stoffel Vandoorne (2) y décimo Carlos Sainz (1).En el campeonato de constructores, Ferrari está al comando con 40 puntos, segundo Mercedes (22), tercer Red Bull (20), cuarto McLaren (12) y quinto Renault (7). La segunda válida del Campeonato Mundial de Fórmula 1 se disputará del 6 al 8 de abril en el Circuito Internacional de Sakhir, con motivo del GP de Bahrein.A continuación el vuelta a vuelta del GP de Australia:Todos los pilotos inician sin inconvenientes.Se apagan los semáforos. Inicia el GP de Australia. Hamilton se mantiene adelante. Räikkönen presiona a Lewis. Magnussen le gana la posición a Verstappen y asciende al P4.Hartley en pits. Cambia súperblandos por blandos.Presión intensa de Verstappen a Magnussen para intentar recuperar el P4.Hamilton se aleja de Räikkönen y evita que el de Ferrari pueda activar el DRS.Lewis sigue con el acelerador a fondo. Ya son 1.9s los que lo separan de Räikkönen. Ricciardo pasa a Hülkenberg y toma el P7 del alemán de Renault.Problemas para Sergey Sirotkin. El piloto ruso de Williams con inconvenientes en los frenos.Otro piloto en problemas. Es Marcus Ericsson de Sauber.Fuerte presión de Bottas a Ocon por el P13. El finlandés de Mercedes inició en el P15 tras penalización de 5 lugares por cambio de caja de velocidades. Todo por la colisión de ayer.Bottas ya es P13. Ahora tiene en la mira al siguiente Force India, el de Sergio Pérez.Trompo de Verstappen en la curva 1, presionando a Magnussen. Cae al P8. Lo pasan Grosjean, Ricciardo y Hülkenberg.Räikkönen marca la vuelta más rápida y le descuenta distancia a Hamilton. Está a 2.4s.Los españoles Carlos Sainz y Fernando Alonso con buen ritmo en el P9 y P10.Lewis Hamilton con la vuelta más rápida se aleja a 3s de Kimi Räikkönen.Räikkönen más veloz que su compañero Vettel. Gap de 3s entre los Ferrari.Problemas para Gasly en su unidad de potencia Honda.El ingeniero de Räikkönen le pide que presione a Hamilton. Le dice que es un momento crítico.Räikkönen responde con la vuelta rápida. El gap con Hamilton es de 3.1sEs un toma y dame. Ahora el más veloz es Hamilton.Räikkönen en pits. Fuerte presión de Ricciardo a los Haas de Grosjean y Magnussen.Hamilton ahora entra a pits. También sale con el compuesto blando nuevo.Vettel es el nuevo líder de carrera. Está a 13s de Hamilton. Sebastian aún con ultrablandos usados.Ferrari le pide a Vettel que siga en pista, presionando al máximo.Férrea presión de Bottas a Pérez. El de Mercedes está en el P12. Poco progreso para el finlandés.Sainz se salió de la pista y Alonso provechó. Luego el de Renault a boxes. Qué mala suerte la de Magnussen. Problemas de motor en el auto cuando marchaba en el P4. Retiro para el danés de Haas.Pérez y Grosjean en pits. ¡No puede ser! Ahora el otro Haas tiene problemas. Doble retiro por inconvenientes en la unidad de potencia. Es Grosjean.Virtual Safety Car. El auto de Grosjean queda a la salida de la curva 2. Vettel en pits. Sale por delante de Hamilton y sigue como líder el de Ferrari. El Virtual Safety Car favorece al piloto de Ferrari.Ingresa el Safety Car a la pista.Llega la grúa para retirar el auto de Grosjean.Verstappen pasó a Alonso con el Virtual Safety Car activo.Se remueve el auto de Grosjean.En la próxima vuelta se reanudará la carrera.Se reanuda la carrera. Atención a este duelo entre Vettel y Hamilton. El británico viene con todoHamilton se acerca a Vettel. Está en el rango para habilitar el DRS.Bajo investigación Magnussen y Grosjean por ser liberados de pits de forma inseguraVettel se mantiene por delante de Hamilton a 0.8s. Räikkönen desconectado del grupo en el P3 a 2.8s de Lewis.Ricciardo se acerca a Kimi por el P3. El piloto de Red Bull quiere el podio en su Gran Premio en casa.Hamilton poco a poco comienza a mostrarle el auto de Vettel.Muy buena carrera de Alonso en el P5. Tras él está Verstappen a 0.7s, en activación de DRS.Con todo Ricciardo sobre Räikkönen. El finlandés no está nada contento con la estrategia de Ferrari con Vettel, la cual lo tiene líder ahora, favorecido por el Virtual Safety Car.Vettel intenta alejarse de Hamilton. Está a 1.1s.Pérez en el P11 hace todo lo posible para acercarse a Sainz y poder luchar por el último punto. Gap de 1.8s.Algo de humo en la parte trasera en el auto de Vettel. Muy similar al de los dos Haas..Alonso tiene en su espalda a Verstappen, Hülkenberg y Bottas. Es la lucha por el P5.El ingeniero de Hamilton le pide realizar 'lift and coast', debido a alta temperatura en la unidad de potencia.Sainz dice que el auto no tiene potencia. El equipo Renault responde que todo está OK.Vettel con vuelta rápida. Hamilton de inmediato responde.Muy cerca Verstappen y Hülkenberg del P5 de Alonso. Presión absoluta para el español. Hamilton dice que va a presionar. Unas curvas después bloquea y pasa derecho. Ahora está a 2.7s de Vettel.Hamilton viene con todo para reducir la diferencia con Vettel. Gap de 2s. Restan 10 vueltas.Hamilton presiona con todo su Mercedes F1 W09. Está a 1.5s de Vettel.Sainz reporta náuseas y problemas estomacales.Hamilton con la vuelta más rápida. Está a 1.3s de Vettel.Pérez se acerca a Sainz. Está a 0.9s el mexicano del español por el P10.Vettel marca su vuelta más rápida y se aleja a 2.5s de Hamilton.Ricciardo toma un segundo aire y se acerca a Räikkönen por el P3. Está a 1.4s.Hamilton levanta el pie del acelerador. Está a 4s de Vettel. Vuelta rápida de Ricciardo. Está a 1s de Räikkönen. Daniel quiere el podio en casa.Alonso resiste la presión de Verstappen. El español es P5 en la primera carrera de McLaren con unidad de potencia Renault.Ricciardo está sobre Räikkönen. Kimi a su vez hace todo lo posible para acercarse a Lewis. Gap de 1.8s con el de Mercedes.¡Última vuelta! Sebastian Vettel (Ferrari) logró la victoria en el GP de Australia. 2º Lewis Hamilton (Mercedes), 3º Kimi Räikkönen (Ferrari), 4º Daniel Ricciardo (Red Bull), 5º Fernando Alonso (McLaren), 6º Max Verstappen (Red Bull), 7º Nico Hülkenberg (Renault), 8º Valtteri Bottas (Mercedes), 9º Stoffel Vandoorne (McLaren), 10º Carlos Sainz (Renault).Daniel Ricciardo registró la vuelta más rápida con 1:25:945 en el giro 54.