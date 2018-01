Home >> Noticias

Nasser Al-Alttiyah ganó su tercera etapa - Rally Dakar 2018 - Día 12

La llegada a la región de San Juan no ha sido un camino de rosas para los pilotos, que se han enfrentado hoy a la especial más larga del rally con 523 km de lucha contra el reloj. Una mezcla de arena, pistas rápidas y tramos pedregosos que ha exigido resistencia y mucha atención a los pilotos, cuyos cuerpos se resienten sobremanera tras doce agotadores días de competición.Nótese que la climatología adversa y los problemas de seguridad han obligado a los organizadores a anular la etapa en las categorías de motos y quads.Situado a más de una hora de Carlos Sainz en la general, Nasser Al-Attiyah sabe bien que, salvo sorpresa mayúscula, no se adjudicará su tercer Dakar. Pero eso no ha impedido al piloto de Toyota salir con las pilas puestas esta mañana y deleitarnos a todos con una exhibición que le ha valido su tercera victoria de etapa desde la salida de Lima, y ello pese a sufrir dos pinchazos. Stéphane Peterhansel, que ha protagonizado un bonito tira y afloja con el catarí durante gran parte de la etapa, se ha alzado con el segundo puesto del día, muy por delante de su compañero y líder de la general, que ha preferido no arriesgar un ápice y administrar su renta.Nasser Al-Attiyah es un piloto completísimo. Sus tres victorias de etapa este año, cosechadas en terrenos de juego de lo más heterogéneos, lo han dejado bien claro. Curiosamente, en la presente edición el bicampeón del Dakar ha logrado adjudicarse la especial más corta del rally (31 km) y también la más larga (523 km). De esta forma eleva su marcador particular a 30 victorias en el Dakar, una menos que Carlos Sainz y una más que Jacky Ick.Al igual que en la 9ª etapa, la 12ª etapa del Dakar también ha tenido que ser anulada para las motos y los quads. Un duro revés para aquellos que deseaban aprovechar la ruta hacia San Juan para hacerse un hueco entre los puestos de honor o, por qué no, subirse a lo más alto del podio. Kevin Benavides y Toby Price, que no han renunciado del todo a su sueño de coronarse en el rally, han perdido hoy una oportunidad de oro para meter presión a Matthias Walkner. Gerard Farrés y Antoine Meo se encuentran también un poco más lejos de un potencial puesto en el podio.Ton van Genugten solo aspira a coleccionar especiales tras dar por perdidas todas sus opciones en la general. El piloto de Iveco se ha alzado hoy con su tercera victoria en las últimas cinco etapas tras imponerse a Martin Kolomy, que sigue peleando duro por abrir su marcador este año.